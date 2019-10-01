Китайское экономическое чудо: объясняем в графиках и цифрах

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1 октября в Китае отмечают 70-летний юбилей создания Китайской народной республики. Би-би-си объясняет, как за это время КНР превратилась из бедной аграрной страны в экономическую сверхдержаву.

"Китай был очень бедной страной, когда Коммунистическая партия пришла к власти, - говорит Крис Люн, главный экономист по Китаю гонконгского банка DBS. - У страны не было ни торговых партнеров, ни дипломатических контактов. Она могла рассчитывать только на себя.

В течение последних 40 лет Китай провел серию рыночных реформ, которые открыли страну для торговли и иностранных инвестиций, вытащив из бедности сотни миллионов человек.

В 1950-е произошла одна из крупнейших гуманитарных катастроф XX века. Политика "Большого скачка вперед" была попыткой председателя КНР Мао Цзедуна быстро индустриализировать экономику Китая.

Она провалилась, и одним из последствий этого провала стал голод 1959-1961 годов, унесший жизни от 10 до 40 миллионов китайцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В середине XX века Китай был бедной аграрной страной

За этим последовала "Культурная революция" 1960-х - устроенная Мао чистка рядов Коммунистической партии Китая от оппонентов. Она привела не только к репрессиям членов компартии, но и уничтожению интеллигенции и необратимым последствиям для китайского общества.

"Мастерская мира"

После смерти Мао фактическим руководителем страны стал Дэн Сяопин. Он инициировал реформы, которые в корне изменили экономику Китая.

Крестьянам было разрешено работать на себя, а не только на коммуны. Китай стал открываться для иностранных инвестиций.

В 1979 году были восстановлены дипломатические отношения с США. Американские компании активно вкладывались в китайскую экономику, привлеченные дешевой рабочей силой и низкими издержками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1970-е Китай стал открываться миру

За этим последовало "возможно, самое невероятное экономическое чудо" в мировой истории, считает Дэвид Манн, главный экономист британского банка Standard Chartered.

С середины 1990-х китайская экономика начала бурно расти благодаря двум событиям: присоединению Гонконга и вступлению во Всемирную торговую организацию.

Гонконг перешел от Британии Китаю, но сохранил демократические свободы, независимый суд, собственную финансовую систему и регулирование. Именно благодаря им Гонконг - абсолютный лидер в рейтинге экономической свободы, тогда как континентальный Китай с его коммунистическим бизнес-климатом занимает 100-е место.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Гонконг борется против усиления влияния Китая

Через Гонконг хлынул капитал со всего мира. Он обеспечивает Китаю более 70% прямых иностранных инвестиций, благодаря которым растет экономика и богатеет страна. И через него же проходит почти 60% китайских внешних прямых инвестиций, что позволяет Пекину расширять рынки, наращивать торговлю и укреплять влияние в мире.

С другой стороны, присоединение к ВТО в 2001 году открыло Китаю новые горизонты. Тарифы и ограничения на торговлю с другими странами снижались, и вскоре китайские товары продавались по всему миру.

Он стал "мастерской мира", по определению Манна из Standard Chartered.

В 1978 году Китай экспортировал товаров на 10 миллиардов долларов США. Уже в 1985-м этот показатель составлял 25 миллиардов долларов.

Сейчас общий объем внешнего экспорта достигает 4,3 триллиона долларов, а Китай является крупнейшим экспортером в мире.

Снижение уровня бедности

Экономические реформы изменили судьбы сотен миллионов китайцев. По данным Всемирного банка, больше 850 миллионов человек были избавлены от нищеты.

К 2020 году Китай может ликвидировать абсолютную нищету. Параллельно в стране быстро растет уровень охвата образования.

По прогнозам Standard Chartered, к 2030 году около 27% работающих китайцев будут иметь высшее образование - это показатель сегодняшней Германии.

Рост неравенства

Экономический рост сам по себе не обеспечивает равное распределение богатства среди миллиардного населения Китая.

Жизнь богатых китайцев и растущего среднего класса все больше отличается от сельского населения, часто живущего за чертой бедности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хотя Китай борется с проблемой бедности, уровень неравенства растет

По словам Манна из Standard Chartered, китайская экономика развивается неравномерно.

По подсчетам Всемирного банка, доходы на душу населения в Китае остаются на уровне развивающихся стран и составляют меньше четверти аналогичных показателей в развитых экономиках.

Средний годовой доход в Китае составляет 10 тысяч долларов, по данным DBS. В США - 62 тысячи долларов.

Снижение роста

С недавних пор темпы экономического роста начали падать.

Китайская экономика сильно зависит от экспорта и потребления. Оба показателя в последнее время растут медленнее, чем прежде, в том числе из-за торговой войны с США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption США ввели высокие пошлины на китайский текстиль

Но даже при падении роста до 5-6% ежегодно Китай останется одним из двигателей мирового экономического развития.

Даже при таких темпах на Китай будет приходиться 35% мирового роста - рекордный показатель для одной страны, по прогнозам Манна. Это втрое больше вклада США.

Новые рубежи

С недавних пор Китай расширяет экономическое присутствие в мире через масштабный инфраструктурный проект "Один пояс и один путь".

Новые дороги, порты и транспортные узлы должны лечь в основу "Нового Шелкового пути", который объединит половину населения планеты, или 1/5 мирового ВВП.