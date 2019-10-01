Как развивался конфликт Сбербанка и ЦБ из-за системы быстрых платежей

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Герман Греф считает, что государству не нужно вмешиваться в платежи между гражданами

Банк России выдаст Сбербанку предписание из-за срыва сроков подключения к системе быстрых платежей. Она начала работать в России с начала года, однако крупнейший банк страны и лидер на рынке переводов с карты на карту отказывается к ней присоединяться и даже пытается с ней конкурировать.

В июне этого года Госдума закрепила право ЦБ требовать от банков участия в разработанной регулятором системе быстрых платежей (СБП), которая позволяет людям переводить деньги по номеру телефона между разными банками.

Ведомство установило Сбербанку дедлайн до 1 октября, но его глава Герман Греф неоднократно заявлял, что Сбербанк не заинтересован в подключении к СБП, так как у банка есть собственная система переводов, в рамках которой за перевод с карты на карту между банками или в другой регион берется комиссия - 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей.

Сейчас доля банка на рынке переводов с карты на карту - более 90%, его клиентами являются 92 миллиона россиян.

У Сбербанка есть свои партнеры в системе мобильных платежей, в числе которых четыре крупных банка. Развивать партнерство банк начал тогда, когда стало ясно, что его монополия на рынке мобильных платежей может пошатнуться из-за инициативы ЦБ.

В пресс-службе Банка России Би-би-си пояснили, что у ведомства единый подход ко всем участникам рынка, и в случае нарушения правил - неподключения к системе до 1 октября - принимаются меры в виде предписания. Сбербанк отказался комментировать эту тему.

В случае неисполнения предписания в срок ЦБ может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала - то есть Сбербанку грозит штраф до 10 млн рублей (150 тыс. долларов).

Сейчас к системе подключились уже 16 российских банков и платежных сервисов, в числе которых ВТБ, "Открытие", Альфа-банк, Юникредит банк, Райффайзенбанк и Тинькофф банк. С 1 октября через СБП физлица смогут также без комиссий оплатить товары и услуги, а юрлица - с минимальными комиссиями.

Русская служба Би-би-си рассказывает об истории конфликта Сбербанка с ЦБ.

Как развивался конфликт?

В конце января 2019 года СБП начала работу в России; на тот момент к ней присоединились 12 банков и внедрили функцию для части клиентов. В первый год комиссия за эти платежи не предполагалась или устанавливалась минимальная. В 2020 году тариф, который будут платить банки за переводы клиентов, будет зависеть от размера перевода. Размер комиссии за переводы ЦБ навязывать банкам не может.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подключение к системе должно стать обязательным для системно значимых банков, среди которых Сбербанк. Однако Герман Греф считает, что государство должно инициировать проекты только в тех сферах, которые не развиваются. Он неоднократно говорил, что считает неправильным обязательное присоединение банков к СБП.

"У нас что, есть проблема с платежами между гражданами? По этой функциональности российский рынок один из лучших в мире. Мы точно в тройке лидеров", - говорил глава Сбербанка.

Он намекал, что не считает систему безопасной. "Будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным", - сказал он о подключении к системе в мае на годовом собрании акционеров банка.

Для безопасного подключения к системе необходимы два условия - "уверенность в том, что это безопасно для наших клиентов" и выгодные экономические условия, отметил тогда Греф. По его словам, Сбербанк сам добился конкурентного преимущества на рынке цифровых платежей и ситуация оставалась бы такой без вмешательства государства.

В мае в интервью "Коммерсанту" он назвал требование о подключении к СБП "альтернативно-принудительным счастьем".

Примерно тогда же банк предпринял попытку договориться о коммерческой основе взаимодействия между банками в СБП, писал "Коммерсант" со ссылкой на источники. Банк хотел получать 1% от всех платежей, проходящих через него, писало издание. ЦБ и Сбербанк не прокомментировали эти заметки.

В ЦБ тем не менее утверждают, что не будут менять тарифы системы. "Тарифная модель системы была разработана и поддержана банковским сообществом", - поясняет регулятор, добавляя, что подключать какой-либо банк на особых условиях не планируют. Предполагается, что с 1 января 2020 года банк-отправитель и банк-получатель будут платить 0,5-3 рубля в зависимости от суммы перевода.

Ведомство после решения Госдумы назвало банку срок подключения - до 1 октября. Греф заявил, что к этой дате подключиться будет нельзя физически. "Это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП", - цитирует слова Грефа ТАСС.

"Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать. Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив", - сетовал глава Сбербанка.

Если Сбербанку выпишут штраф, то он может составить не более 0,1% уставного капитала банка, считает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. "Уставный капитал Сбербанка - 67,8 млрд рублей, предельный размер штрафа - 67,8 млн рублей, - поясняет он. - Если же Сбербанк присоединится к СБП, его потери будут существенно больше, они будут измеряться многими миллиардами рублей".

Так, за первое полугодие 2019 года общий объем комиссий от осуществления переводов денежных средств физлиц во всей российской банковской системе составил 50 млрд рублей, из которых половина - доля Сбербанка, пояснил Осадчий.

Решение этого конфликта возможно в случае, если удастся договориться на приемлемый для Сбербанка размер комиссии, считает эксперт.