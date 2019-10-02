Символ "Окей" стал жестом ненависти. Какие еще эмодзи вызывали скандал?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жест "Окей" стали использовать праворадикальные активисты в США

Американская Антидиффамационная лига (ADL) добавила эмодзи "Окей" в свою онлайн-базу расистских символов. Этот популярный эмодзи попал в обновленный список после того, как его стали использовать праворадикальные активисты.

ADL - еврейская организация, которая ведет учет символов и жестов, часто используемых для выражения превосходства белой расы. В списке организации числятся нацистские знаки, символика Ку-клукс-клана, а также различные интернет-мемы, высмеивающие евреев и представителей других национальностей.

Эмодзи "Окей" попал в этот список после того, как пользователи популярного имиджборда 4chan стали публиковать свои фотографии с этим жестом. Вскоре этот символ приобрел другую коннотацию в сообществах праворадикальных активистов.

Австралийский убийца Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в Новой Зеландии, показал жест "Окей" во время заседания суда. Активисты неонацисткой организации "Гордые мальчики" (Proud Boys) показывали этот жест во время своих маршей в американском Орегоне этим летом.

"Мы считаем, что нужно дать знать публике и правоохранительным органам о значении таких символов, которые служат предупреждением о том, что в обществе присутствуют человеконенавистники", - говорится в заявлении Антидиффамационной лиги.

Тем не менее, организация подчеркивает, что не стоит воспринимать жест "Окей" только в этом смысле, так как чаще всего люди используют его в положительном значении.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брентон Таррант показывал жест "Окей" на заседании суда

Историк Пол Стокер, изучающий праворадикальные движения, отметил, что различные экстремистские группы часто используют какие-то символы, привычные для обычных людей, но меняют их значение.

"Они концентрируются в основном в интернете и используют зашифрованные выражения и мемы, которые могут показаться безобидными, но имеющими для них значение", - говорит эксперт.

Скандальные эмодзи

Эмодзи часто становятся предметом скандалов или обсуждений в интернете. Часто пользователи начинают придумывать им новые значения. Так, например, эмодзи, изображающие баклажан и персик, могут быть восприняты как иллюстрации половых органов.

В 2018 году компания Apple выпустила новые эмодзи с изображениями еды. Пользователи остались недовольны эмодзи бейгла из-за того, что он выглядел "неаппетитно". После этого компания заменила изображение бейгла и добавила к нему привычный сыр.

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Компания Google столкнулась с похожей проблемой. В эмодзи бургера сыр оказался расположен под мясной котлетой, хотя обычно сыр кладут на нее. Это породило множество шуток и мемов.

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Также компания обновила эмодзи салата и снова стала объектом критики. Google решила убрать из салата куриное яйцо, чтобы сделать эмодзи приемлемым для веганов. Это сильно разозлило производителей яиц и фермерских продуктов в Британии.

"Это безумие, что такая компания как Google прогибается под идеологией крошечного числа веганов-активистов", - заявил глава Countryside Alliance, британской компании, занимающейся проблемами фермерского бизнеса.

Пропустить Twitter пост , автор: @jenniferdaniel There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the 🥗 emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG — Jennifer Daniel 🕸️🕷️ (@jenniferdaniel) 6 июня 2018 г.

На Apple из-за эмодзи также ополчились американские сторонники ношения оружия. После очередного обновления компания заменила эмодзи-револьвер на водяной пистолет. Такое решение было принято после волны вооруженных нападений в США. Позже Facebook, Google и Twitter также заменили изображение пистолета на игрушечное оружие.

Эмодзи также становились краеугольным камнем и в политических вопросах.

В 2015 году министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп ответила красной злобной рожицей на вопрос, что она думает о Владимире Путине. Австралийский сенатор Пенни Вонг попросила Бишоп объяснить, что она имела в виду - по ее мнению, злобный эмодзи мог помешать нормальным отношениям с Россией.

После того как спикер американского сената Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа, сторонники Демократической партии США стали использовать эмодзи-персик как призыв к отставке Трампа.

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН подверглось критике после того, как опубликовало твит об обстреле жилых районов в Сирии, сопроводив его эмодзи четырех людей, двое из которых улыбались.

В комментариях к сообщению пользователи "Твиттера" отметили, что использование улыбающихся эмодзи выглядят странно и неуместно, когда речь идет о человеческих жертвах.