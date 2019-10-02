Символ "Окей" стал жестом ненависти. Какие еще эмодзи вызывали скандал?
Американская Антидиффамационная лига (ADL) добавила эмодзи "Окей" в свою онлайн-базу расистских символов. Этот популярный эмодзи попал в обновленный список после того, как его стали использовать праворадикальные активисты.
ADL - еврейская организация, которая ведет учет символов и жестов, часто используемых для выражения превосходства белой расы. В списке организации числятся нацистские знаки, символика Ку-клукс-клана, а также различные интернет-мемы, высмеивающие евреев и представителей других национальностей.
Эмодзи "Окей" попал в этот список после того, как пользователи популярного имиджборда 4chan стали публиковать свои фотографии с этим жестом. Вскоре этот символ приобрел другую коннотацию в сообществах праворадикальных активистов.
Австралийский убийца Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в Новой Зеландии, показал жест "Окей" во время заседания суда. Активисты неонацисткой организации "Гордые мальчики" (Proud Boys) показывали этот жест во время своих маршей в американском Орегоне этим летом.
"Мы считаем, что нужно дать знать публике и правоохранительным органам о значении таких символов, которые служат предупреждением о том, что в обществе присутствуют человеконенавистники", - говорится в заявлении Антидиффамационной лиги.
Тем не менее, организация подчеркивает, что не стоит воспринимать жест "Окей" только в этом смысле, так как чаще всего люди используют его в положительном значении.
Историк Пол Стокер, изучающий праворадикальные движения, отметил, что различные экстремистские группы часто используют какие-то символы, привычные для обычных людей, но меняют их значение.
"Они концентрируются в основном в интернете и используют зашифрованные выражения и мемы, которые могут показаться безобидными, но имеющими для них значение", - говорит эксперт.
Скандальные эмодзи
Эмодзи часто становятся предметом скандалов или обсуждений в интернете. Часто пользователи начинают придумывать им новые значения. Так, например, эмодзи, изображающие баклажан и персик, могут быть восприняты как иллюстрации половых органов.
В 2018 году компания Apple выпустила новые эмодзи с изображениями еды. Пользователи остались недовольны эмодзи бейгла из-за того, что он выглядел "неаппетитно". После этого компания заменила изображение бейгла и добавила к нему привычный сыр.
Компания Google столкнулась с похожей проблемой. В эмодзи бургера сыр оказался расположен под мясной котлетой, хотя обычно сыр кладут на нее. Это породило множество шуток и мемов.
Также компания обновила эмодзи салата и снова стала объектом критики. Google решила убрать из салата куриное яйцо, чтобы сделать эмодзи приемлемым для веганов. Это сильно разозлило производителей яиц и фермерских продуктов в Британии.
"Это безумие, что такая компания как Google прогибается под идеологией крошечного числа веганов-активистов", - заявил глава Countryside Alliance, британской компании, занимающейся проблемами фермерского бизнеса.
На Apple из-за эмодзи также ополчились американские сторонники ношения оружия. После очередного обновления компания заменила эмодзи-револьвер на водяной пистолет. Такое решение было принято после волны вооруженных нападений в США. Позже Facebook, Google и Twitter также заменили изображение пистолета на игрушечное оружие.
Эмодзи также становились краеугольным камнем и в политических вопросах.
В 2015 году министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп ответила красной злобной рожицей на вопрос, что она думает о Владимире Путине. Австралийский сенатор Пенни Вонг попросила Бишоп объяснить, что она имела в виду - по ее мнению, злобный эмодзи мог помешать нормальным отношениям с Россией.
После того как спикер американского сената Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа, сторонники Демократической партии США стали использовать эмодзи-персик как призыв к отставке Трампа.
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН подверглось критике после того, как опубликовало твит об обстреле жилых районов в Сирии, сопроводив его эмодзи четырех людей, двое из которых улыбались.
В комментариях к сообщению пользователи "Твиттера" отметили, что использование улыбающихся эмодзи выглядят странно и неуместно, когда речь идет о человеческих жертвах.