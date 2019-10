Премьера "Джокера": почему военные в США обеспокоены, а критики возмущены

Правообладатель иллюстрации VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли в пятницу выходит в прокат в США и Британии. Биография одного из самых известных кинозлодеев уже привлекла внимание американских военных, жертв вооруженных нападений и правозащитников.

Чем "Джокер" так разозлил критиков?

Насилие и психические болезни

Фильм рассказывает историю комика Артура Флека. Главного героя не принимает ни общество, ни любимая женщина, из-за чего Флек попадает в психбольницу. После освобождения он срывается и начинает вести преступную жизнь.

Этот нарратив может быть воспринят как "безответственная пропаганда", утверждают критики - белый одинокий мужчина, который находит выход в радикализме и перестрелках.

"Джокер упивается своим образом жизни или он в ужасе от него? Или здесь уже нет никакой разницы?" - задается вопросами Vanity Fair в своем обзоре.

Журнал Time критикует режиссера фильма Тодда Филлипса за то, что он изображает Джокера не как маньяка-убийцу, а как аутсайдера-антигероя, тем самым симпатизируя бесправным белым мужчинам, которые поддаются насильственным импульсам.

Кинотеатры в США обеспокоены тем, что премьера "Джокера" может спровоцировать насилие во время показов.

Правообладатель иллюстрации Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Image caption Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на Венецианском кинофестивале

В 2012 году во время показа фильма о вселенной Бэтмена "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" в городе Аврора, штат Колорадо, американец Джеймс Холмс ворвался в кинотеатр, распылил в кинозале слезоточивый газ и начал стрельбу по зрителям. Холмс убил 12 человек. По сообщениям полиции, он покрасил волосы в рыжий цвет и объяснил свой поступок тем, что он и есть Джокер.

Семьи погибших написали письмо в Warner Brothers с призывом направить часть выручки от фильма на помощь жертвам вооруженных нападений и борьбу с вооруженным насилием.

Главный герой "Джокера" напоминает Джеймса Холмса, заявила Сэнди Филлипс, потерявшая в 2012 году дочь. "Мне не нужно видеть фотографию Холмса. Я вижу рекламу "Джокера", и у меня перед глазами лицо убийцы", - сказала Филлипс изданию Hollywood Reporter.

Вооруженные силы США предупредили своих сотрудников о возможных нападениях во время показов "Джокера". Gizmodo пишет, что армия США выпустила предупреждение после того, как правоохранительные органы Техаса заметили в даркнете обсуждение и возможное планирование нападений на кинотеатры во время показа фильма.

Ради мер безопасности сеть кинотеатров Landmark Theaters запретила зрителям приходить на показы "Джокера" в костюмах, косплее или масках на лице.

Организации, занимающиеся психологическим здоровьем, также выразили свою обеспокоенность тем, как фильм изображает психически больного человека.

"Такие драматические изображения больных людей, как правило, преувеличены и дезинформируют зрителя. В большинстве своем люди с психологическими проблемами не опасны для общества. Более того, они чаще всего оказываются жертвами насилия, а не обидчиками", - заявила представительница британского фонда Time to Change, который борется с дискриминацией психически нездоровых людей.

Голливуд часто выпускает фильмы, полные стереотипов - например, о том, что психические заболевания приводят человека к насилию, говорит Тим Снелсон, сотрудник Университета Восточной Англии, исследующий изображение психических заболеваний в кинематографе.

"Будет обидно, если окажется, что "Джокер" не смог избежать стереотипов. Но по крайней мере благодаря фильму развернулась дискуссия о том, как изображаются психические проблемы [в искусстве]", - считает Снелсон.

Что ответили создатели фильма?

Режиссер фильма Тодд Филлипс и исполнитель главной роли Хоакин Феникс ожидаемо защищают своего героя.

"Мы сделали фильм о вымышленном персонаже, который живет в вымышленном мире. Надеемся, что люди примут его таким, какой он есть", - заявил Филлипс в интервью Vanity Fair.

"Все что угодно может стать триггером в этом испорченном мире. Не надо винить в этом фильмы", - ответил Феникс на вопрос, не спровоцирует ли "Джокер" людей на преступления, показанные в фильме, как это случилось в 2012 году в Авроре.

Это хорошо, когда кино заставляет зрителя чувствовать дискомфорт или предлагает другую точку зрения, считает Феникс. "Именно поэтому я и захотел сняться в этом фильме, это было для меня непросто", - сказал актер.

В шумихе вокруг фильма создатели винят леворадикальных активистов, которые накинулись на картину с критикой еще до выхода на большие экраны.

"Меня удивляет в дискуссиях об этом фильме то, как легко ультралевые начинают звучать как ультраправые, когда это соответствует их повестке", - отметил Филлипс.

Джокер во вселенной Бэтмена

Джокер - один из самых известных злодеев из мира кино и комиксов. Чаще всего он представлен как антипод Бэтмена - супергероя, который борется со злом в вымышленном городе Готэме, погрязшем в коррупции и преступности.

Этот фильм - одно из немногих произведений из вселенной Бэтмена, где Джокер является центральной фигурой.

Образ Джокера впервые появился в 1940 году в первой серии комиксов про Бэтмена и с тех пор сильно эволюционировал. Долгое время Джокер был представлен в виде сумасшедшего маньяка, на лице которого застыла зловещая улыбка. Спустя некоторое время в комиксах появилась напарница Джокера - Харли Квин, безумно влюбленная в своего предводителя и готовая ради него на все.

Правообладатель иллюстрации Paul Kane/Getty Images Image caption Наиболее известный образ Джокера создан Хитом Леджером в 2008 году

В 1966 году Джокер впервые появился в кино. В фильме "Бэтмен" он представлен как комик-преступник, который занимается не столько злодействами, сколько мелкими пакостями и неудачными шутками.

В фильме "Бэтмен" 1989 года, который снял Тим Бертон, Джокер получает развитие персонажа. Герой, которого сыграл Джек Николсон, был частью криминальной банды, но потерял рассудок после того, как его бросила любимая женщина и он упал в котел с ядовитой жидкостью в результате схватки с Бэтменом. После этого Джокер пытается отравить весь город ядовитыми отходами.

В 2008 году образ Джокера переосмыслил Хит Леджер, сыгравший его в "Темном рыцаре" Кристофера Нолана. Леджер рассказывал, что заперся в гостинице на месяц, чтобы придумать образ Джокера не похожим на героя Николсона. В итоге вместо улыбки на лице у Джокера появились два длинных шрама в уголках рта, сам персонаж стал более жестоким и приобрел свою коронную фразу: "Чего такой серьезный? (Why so serious?)".

За эту роль Леджер посмертно получил "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA.