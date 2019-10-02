Правообладатель иллюстрации BFI Image caption "Кролик Джоджо" - одна из самых ярких и интересных картин Лондонского кинофестиваля

Лондонский кинофестиваль, несмотря на свою уходящую вглубь десятилетий историю, долгие годы оставался "фестивалем фестивалей" - все громкие премьеры доставались его более престижным собратьям в Канне, Венеции, Берлине.

Десять лет назад британская столица вступила в борьбу, и ЛКФ учредил свой собственный конкурс. Первый же победитель - "Пророк" Жака Одиара - высоко поднял планку и сделал заявку на конкуренцию с грандами.

Нельзя сказать, что прошедшее десятилетие оказалось для Лондонского фестиваля в этой конкуренции очень успешным. "Пальмовые ветви" Канн, венецианские "Львы" и берлинские "Медведи" стоят в мировой кинематографической табели о рангах по-прежнему непоколебимо.

Если кто и подпирает их в последние годы, то не столько Лондон, сколько Торонто. Ближайший к "Оскарам" и по расстоянию, и по времени (он проходит в сентябре) крупный международный кинофестиваль стал своего рода предпоказом для наиболее явных претендентов на остающиеся непререкаемыми призы Американской киноакадемии.

Россия и вокруг нее

Лондонский кинофестиваль и его конкурс стали, однако, прекрасной площадкой для кино из России и других стран постсоветского пространства.

Достаточно сказать, что трижды за девять лет лучшими фильмами фестиваля признавались картины из России: "Как я провел этим летом" (2010) Алексея Попогребского, "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017) Андрея Звягинцева. А "Племя" украинца Мирослава Слабошпицкого получило здесь приз за лучший дебют.

На этом фоне удручающе скудным выглядит представительство кино стран бывшего СССР на ЛКФ-2019. В конкурсной программе нет ни единой картины из России или с постсоветского пространства. В широком внеконкурсном показе есть уже обратившая на себя внимание в Каннах и прошедшая в российском прокате "Дылда" Кантемира Балагова - и всё.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption "Дылда" Кантемира Балагова - единственная полмометражная картина из России в программе ЛКФ-2019

Ну если быть скрупулезно точным, то следует назвать еще российско-британскую документальную короткометражку "Морошка", снятую режиссером Рут Макленнан в небольшой рыболовецкой деревушке на Кольском полуострове, и пятиминутную анимационную ленту Евгении Жирковой "Доброе сердце".

Разительный контраст с обычно представленными в Лондоне четырьмя-пятью полнометражными художественными фильмами из России.

В нынешнее напряженное время есть соблазн любые подобного рода игнорирования объяснять причинами политическими. Но - главный политический и идеологический соперник России последних лет Украина представлена чуть ли не еще более скудно: две ко-продукции. Остается сделать неутешительный вывод: в этом году отборщики ЛКФ достойного кино из России попросту не нашли.

Впрочем, один из фильмов, в числе стран-производителей которых числится Украина, будет, безусловно, интересен российскому зрителю. Это польско-украинско-британская картина "Мистер Джоунс" известного польского режиссера Агнешки Холланд о работе западных журналистов в сталинской Москве 30-х годов.

Правообладатель иллюстрации Alexander Kan Image caption Известный британский актер Джеймс Нортон сыграл главную роль в фильме "Мистер Джоунс" о жизни западных журналистов в сталинской Москве

В главной роли - Джеймс Нортон, полюбившийся зрителям еще по экранизации Би-би-си "Война и мир", где он сыграл Андрея Болконского, а затем укрепивший свою российскую "кинородословную" главной ролью в телесериале "Макмафия".

Российская тема, как видим, вполне может существовать и без российского участия. Еще одно подтверждение этому - полнометражная лента известного британского документалиста Алекса Гибни "Гражданин К".

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Через жизнь и судьбу Михаила Ходорковского британский кинодокументалист Алекс Гибни пытается исследовать историю путинской России

Любого сколь-нибудь знакомого с историей кино зрителя это название отсылает к знаменитому "Гражданину Кейну" великого Орсона Уэллеса. Однако на сей раз английская орфография подготовила нам подвох: за латинской "К" кроется английское написание фамилии главного героя фильма Khodorkovsky, и по-русски фильм следовало бы назвать "Гражданин Х".

Двухчасовая лента исследует не только судьбу знаменитого российского олигарха, а теперь политэмигранта, но через него и всю историю путинской России.

Стоит упоминания еще одна непосредственно связанная с Россией если не по производству, то по тематике лента. Режиссер Кирилл Михановский родился в Москве, но в юношеском возрасте вместе с семьей эмигрировал в США. В 2006 дебютировал снятой в Бразилии картиной "Сны о рыбе", попавшей не Неделю критиков Каннского фестиваля. В 2014 году уже в России снял экранизацию пушкинского "Дубровского". А на ЛКФ-2019 приезжает с лентой "Дайте мне свободу" о русской диаспоре в Америке.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Фильм режиссера Кирилла Михановского "Дайте мне свободу" рассказывает о жизни русской диаспоры в Америке

Премьера фильма прошла на фестивале независимого кино Sundance в США, а затем он был показан в Каннах.

Громкие премьеры и звезды

Но, разумеется, представительство России на ЛКФ волнует лишь живущих в Лондоне россиян и работающих в русскоязычных СМИ журналистов.

Обычную лондонскую кинопублику занимают вещи другого рода - в первую очередь, громкие премьеры. Самые громкие относят, правило, на самое начало и самый конец фестиваля.

Лондонский фестиваль традиционно открывает британская лента. И более британский, чем нынешний, фильм-открытие придумать трудно.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Открывает фестиваль экранизация Диккенса "Личная история Дэвида Копперфильда"

"Личная история Дэвида Копперфильда" - экранизация классического диккенсовского романа, снятая одним из самых известных и интересных британских режиссеров Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина") с целым созвездием британских актеров: Дев Патель ("Миллионер из трущоб"), Тильда Суинтон, Хью Лори, Бен Уишоу.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши - главные герои нового эпоса Мартина Скорсезе "Ирландец" о криминальном мире послевоенной Америки

Для закрытия фестиваль заручился мировой премьерой и вовсе одного из самых великих грандов мирового кино. Мартин Скорсезе много лет снимал своего "Ирландца". Как всегда, у Скорсезе в центре картины - эпическая история преступного мира Америки, на сей раз времен сразу после Второй мировой войны. Ну и как всегда любимые, всемирно известные актеры-мастера: Роберт де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши.

Несколько слов еще о некоторых самых интересных картинах фестиваля:

Но волне успеха телесериала "Молодой папа" тема ватиканских понтификов внезапно вошла в моду - настолько, что ей поддался и бразилец Фернанду Мейрелиш ("Город Бога", "Преданный садовник").

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Джонатан Прайс и Энтони Хопкинс играют в фильме "Два папы" двух противостоящих друг другу в идеологическом споре высших иерарахов католической церкви

В основе фильма "Два папы"- идеологическое столкновение двух реальных высших иерархов церкви: нынешнего понтифика папы Франциска (Джонатан Прайс) и его предшественника Бенедикта XVI (Энтони Хопкинс).

Брюс Спрингстин привозит в Лондон на европейскую премьеру свой концертный фильм "Западные звезды". Снятый в величественном старинном амбаре концертный фильм - элегическая ода рок-музыканта вскормившей его американской глубинке.

"Кролик Джоджо" - абсурдистская комедия времен Второй мировой новозеландца Тайка Вайтити. Главный герой - мальчик, член гитлерюгенда - крепко дружит с воображаемым Адольфом Гитлером и внезапно узнает, что его мать (Скарлетт Йоханссон) прячет еврейскую девочку. Джоджо вступает на путь войны с собственными убеждениями. Абсурд нацизма и трагедия Холокоста поданы увлекательно, но не легкомысленно.

Стремительно взлетевшая карьера Тимоти Шаламе позволила австралийскому режиссеру Дэвиду Мишо снять молодого актера в грандиозной эпической ленте "Король" - амальгаме нескольких шекспировских хроник о королях Генрихах.

Правообладатель иллюстрации BFI Image caption Мэтт Деймон и Кристиан Бейл играют двух друзей-автогонщиков в картине "Ле-Ман 66"

Ну и, наконец, любителей Голливуда и гонок Формулы-1 порадует картина "Ле-Ман 66" - снятая с классическим олд-скульным шармом история дружбы-соперничества двух гонщиков, которых играют Матт Дэймон и Кристиан Бейл.

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