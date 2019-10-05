150 лет со дня рождения Махатмы Ганди: от бунтующего юнца до отца нации

Image caption В эти дни в Индии и по всему миру отмечают 150 лет со Дня рождения Махатмы Ганди

В конце 1940-х годов этот миролюбивый, скромно одетый человек смог победить могучую империю. Его имя - Мохандаас Карамчанд Ганди, или Махатма, что означает "Великая душа".

В те времена Индия была частью Британской империи и, соответственно, жила по британским законам.

Талантливый политик, Ганди боролся за независимость Индии и за права обездоленных. Его тактику ненасильственного сопротивления знают и ценят во всем мире.

Мероприятия, посвященные юбилею, прошли на уходящей неделе по всей Индии. Однако наследие Ганди по-прежнему вызывает жаркие споры в этой стране.

После празднований неизвестные выкрали из правительственного здания урну с частью праха Ганди и осквернили плакат с его портретом, оставив надпись на хинди "антинародный".

По случаю 150-летия со дня рождения Ганди Би-би-си рассказывает о семи ключевых этапах его жизни.

Сын министра

Мохандас Карамчанд Ганди родился 2 октября 1869 года на северо-западе Индии в городе Порбандар, бывшей столице одноименного княжества.

Его семья происходила из касты торговцев - не самой высокой в индийском обществе того времени, но отец Махатмы занимал пост первого министра Порбандара.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ганди в 7 лет

Огромное влияние на молодого Ганди оказала его мать Путлибай. Она была очень набожной женщиной и прививала сыну любовь и уважение к основам индуизма.

В доме Ганди строго придерживались принципов вегетарианства, религиозной терпимости, самоотречения и отрицания насилия.

Страсть, заставившая пропустить смерть отца

В 13 лет Ганди женили на местной 14-летней девушке по имени Кастурба.

В подростковом возрасте Ганди восстал против строгих религиозных верований семьи: он начал есть мясо и даже посетил публичный дом, хотя, по его словам, там ничего не произошло.

"Я попался в лапы греха, но Бог по своему бескрайнему милосердию защитил меня от меня самого", - писал он позже.

При этом юноше хотелось самосовершенствоваться, и после каждого греха он каялся. Когда его отец был при смерти, Ганди удалился от его постели ради секса с женой и пропустил сам момент смерти родителя.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Тактика мирных протестов, предложенная Ганди, оказалась намного эффективнее насилия

В своей автобиографии Ганди описал то огромное чувство вины, которое он тогда испытал: "Я ощутил глубочайший стыд и был крайне расстроен. Я бросился в комнату отца, мне казалось, что если бы звериная страсть не ослепила меня, он умер бы у меня на руках".

Когда его жена забеременела, а их первый ребенок умер вскоре после рождения, Ганди увидел в этом божественное наказание за его поступок.

Брахмачарья

Изучая юриспруденцию в Лондоне, Ганди познакомился с членами Теософского общества, которые подтолкнули его более глубокому изучению индуистских текстов, в частности Бхагавад-гиты, или "Песни Господа", входящей в эпос Махабхарата.

Позже сам Ганди говорил, что черпал успокоение в этом памятнике древнеиндийской литературы. Он стал все глубже проникаться уважением к индуизму, и это вызвало у Ганди интерес и к другим религиям. Его особенно тронула Нагорная проповедь Иисуса Христа. Немалое влияние оказала на него и философия Льва Толстого.

Все это способствовало возвращению Ганди к традиционным принципам индуизма, которые ему прививали с детства - вегетарианству, воздержанию от алкоголя и секса.

Позже Ганди, у которого было четверо детей, принял обет брахмачарья - полового воздержания, и стал носить традиционное белое одеяние дхоти, которое он называл траурным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ганди с женой в 1915 году

Как писал его биограф Рамачандра Гуха, Ганди даже решился на скандальный эксперимент: он попросил свою внучатую племянницу Ману и других женщин присоединиться к нему в кровати, чтобы испытать, насколько ему удалось побороть похоть.

И хотя не было никаких указаний на то, что Ганди не справился с собой, а сам эксперимент длился не более двух недель, он вызвал целую волну критики.

Борьба с апартеидом в Южной Африке

После окончания учебы Ганди вернулся в Индию и приступил к адвокатской практике. Однако первое же свое дело он проиграл и ощутил такое унижение, что готов был вовсе отказаться от профессии адвоката.

Однако ему предложили работу по специальности в Южной Африке. Он отправился туда в апреле 1893 года и прожил там 21 год.

В Африке он впервые столкнулся с апартеидом: его выгнали из вагона первого класса из-за цвета кожи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ганди во время работы адвокатом в Южной Афике

Потрясенный тем, как обращаются в Африке с иммигрантами-индусами, он основал в Натале Индийский конгресс, чтобы бороться с сегрегацией и продвигать идею самоочищения и "сатьяграха" (упорства в истине), которая заключалась в мирном гражданском протесте.

За организацию забастовки и марша против налога для граждан индийского происхождения Ганди был арестован. Однако позже британские власти вынуждены были отменить этот налог и освободить Ганди.

Новость об этой победе Ганди широко освещалась в Англии, и очень скоро он стал фигурой международного масштаба.

Обвинение в подстрекательстве к мятежу

После резни в священном для сикхов городе Амритсар, где британские солдаты открыли огонь по толпе демонстрантов, убив около 400 человек и ранив 1300, Ганди, вернувшийся к тому времени в Индию, начал кампанию за независимость от Великобритании.

Его призыв к ненасильственным протестам был услышан представителями всех классов и религий Индии. Ганди предлагал отказаться от сотрудничества с британскими властями, включая бойкот британских товаров. В ответ колониальные власти арестовали Ганди по обвинению в подстрекательстве к мятежу и на два года посадили его в тюрьму.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После освобождения из тюрьмы Ганди объявил голодовку в знак протеста против британского колониального правления

Вызывавший много споров закон о подстрекательстве был принят еще в 1870-е годы как средство борьбы с антиколониальными движениями.

Именно об этом законе Ганди сказал, что он "придуман для подавления свободы граждан".

Любопытно, что этот закон по-прежнему есть в Уголовном кодексе Индии, и власти применяют его против студентов, журналистов и других критиков правительства.

Провал переговоров

В 1931 году Ганди отправился в Лондон, чтобы принять участие в Конференции круглого стола в качестве единственного представителя Индийского национального конгресса.

Участникам конференции запомнился образ человека в традиционном индийским одеянии, однако для самого Ганди, которому к тому времени уже исполнилось 62 года, мероприятие оказалось провальным.

Британские власти не были готовы предоставить Индии независимость, а многие мусульманские и сикхские делегаты конференции не поддержали идею единой Индии, которую выдвинул Ганди. Они усомнились в том, что он выражает интересы всех индусов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1931 году Ганди представлял Конгресс на Конференции круглого стола о будущем Индии

После этой конференции Ганди отошел от Партии конгресса и политики, однако продолжил борьбу за социальную справедливость для каст неприкасаемых.

В итоге способность Ганди мобилизовать народные массы и непрекращающиеся мирные акты неповиновения постепенно вынудили британские власти пойти на переговоры.

Крах империи

После того, как Вторая мировая война ослабила Британскую империю, цель Ганди была достигнута. В 1947 году его горячо любимая Индия обрела независимость.

Однако надежды Ганди на то, что мусульмане и индусы смогут жить в одном государстве, рухнули, когда страна раскололась на собственно Индию и Пакистан.

Этот раскол привел к новому насилию. Ганди вернулся в Дели, чтобы помочь мусульманам, решившим остаться в Индии, и объявил голодовку в защиту их прав.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ганди с внучками

Со времени обретения Индией независимости не исполнилось и полгода, как Махатма Ганди был убит. Его застрелил молодой фанатик-индуист, недовольный политикой примирения по отношению к мусульманской общине и к Пакистану, которую проводил Ганди.

Смерть Ганди, который всю жизнь призывал к миру и терпимости, но так и не увидел Индию своей мечты, где не было бы места религиозной, кастовой и классовой вражде, оплакивали во всем мире.