"Эко-психоз": как российские СМИ оценивают феномен Греты Тунберг

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Юная шведская активистка Грета Тунберг вызвала волну негативных и скептических комментариев в ряде российских СМИ.

Прокремлевские медиа часто изображают Грету как нездорового подростка, управляемого западными "кукловодами", и грозят последствиями экологического терроризма.

Некоторые из них, такие как издание "Взгляд" или телеканалы "360" и "Рен ТВ", иллюстрируют свои материалы про активистку фотографиями ее перекошенного лица.

"Девочка-кликуша"

Ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев в своей воскресной программе сравнил миссию Греты с крестовым походом детей в средневековой Франции, чтобы отбить Гроб Господень у мусульман.

"Вдохновленные будущим подвигом дети, а вслед за ними и взрослые, верили, что море просто расступится перед ними… Так или иначе, а когда прибыли в Марсель, то море не расступилось. Зато нашлись купцы, что предоставили свои суда бесплатно. Так тысячи детей в сопровождении взрослых были увезены в Северную Африку, где их просто-напросто, по всей видимости, продали в рабство. Это история про то, что взрослые несут ответственность за своих детей и должны их любить, успокаивать, учить и оберегать. Но это - в традиционной культуре", - сказал Киселев.

Ведущий того же канала Владимир Соловьев припомнил в своем шоу марш против изменения климата, который прошел под предводительством Греты в канадском Монреале 27 сентября.

"В управляемом эко-психозе 500 тысяч человек выходят на улицы небольшого Монреаля. И это только начало, а где дно, пока не видно", - сказал Соловьев.

"Девочка-кликуша с диагностированным психическим расстройством, номинированная на Нобелевскую премию мира, с трибуны Генеральной ассамблеи ООН под аплодисменты зала объявила войну за экологию, пока, вроде как, холодную", - заявил в своей аналитической программе "Однако" на "Первом Канале" прокремлевский журналист Михаил Леонтьев 28 сентября.

При этом он намекает, что последователи Греты точно рано или поздно начнут убивать. "Да как они смеют! Когда гибнет планета, когда у вас крадут детство и мечты и умирают люди - убивать можно и нужно. Чтобы не крали и не умирали. Истинным фанатикам, следующим за своим пророком, всегда нужна кровь. "Пустые слова" закончились. Поздняк метаться", - сказал Леонтьев.

"Икона для радикалов"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Европе Грета Тунберг превращается в икону экологического протеста

Интернет-издание "Взгляд" в статье "Взгляд" в статье под названием "Чем опасна Грета Тунберг" предрекает экологический терроризм как возможное последствие дебатов вокруг климатических проблем.

"Маленькая фрекен стала настоящей иконой для радикалов - тех, кто в силу ограниченности верит в то, будто плохие взрослые оставляют им в наследство несправедливо опасный мир, а не лучший из тех, что выпали на долю любому из предыдущих поколений", - пишет издание.

"С помощью имени Греты Тунберг уже сейчас создана настоящая армия своеобразных "хунвейбинов" глобализации. Они справедливо решили, что "онижедети" для них являются еще лучшим орудием, чем молодежь, и потому активно вербуют в ряды псевдоэкологического "комсомола" школьников - и вполне успешно, к сожалению", - продолжает "Взгляд".

Правительственная "Российская Газета" в статье "Заколдованная Грета" называет Тунберг очередным недоучившимся Митрофанушкой, нездоровым шведским подростком-веганом, из которого всего за год инвесторы слепили не банальную экоактивистку, а "пророка", способного увлечь за собой сверстников.

В этом же материале мысль о том, что Грета вовлекает подростков в политику, преподносится как шанс оппозиции для использования этой "биомассы", мало знающей, но легко внушаемой и управляемой, для свержения недемократических режимов. "Важно лишь правильно направить молодежное негодование. Уже есть снимки, где Грета держит в руках плакат с критикой России", - утверждает издание.

"Пиар-кукла Сороса"

Вебсайт подмосковного канала "360" предположил, что за Тунберг стоит Фонд Сороса.

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"Вероятно, именно он является кукловодом, использующим не совсем здорового ребенка в своих целях", - пишет издание в статье под названием "За и против Греты. Пиар-кукла Сороса жутко раздражает людей, а политикам в кайф". Подобная мысль звучала также и в передаче Соловьева.

"Я, честно говоря, не очень верю, что в 16 лет человек с явными ментальными отклонениями сам способен рационально и спокойно принимать все эти решения. Я думаю, что всё-таки есть какой-то штаб, который принимает эти решения," сказал в интервью телеканалу "Царьград" прокремлевский политолог Сергей Марков.

Он также предположил, что "те политические силы, которые опекают и руководят Гретой Тунберг, входят в ту политическую коалицию, которая ведёт санкционную гибридную войну против России".

"Такого промывания мозгов, которое осуществляется сейчас в Евросоюзе и США с циничным использованием больного подростка, не осуществляли даже вожди самых тоталитарных режимов прошлого! Кстати, вполне возможно, что авторы проекта "Грета Тунберг" с помощью ее образа захотят существенно понизить возраст голосования, ведь подростками куда легче манипулировать, чем взрослыми",- говорится в материале на сайте телеканала "Рен ТВ".