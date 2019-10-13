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Перечислить все предметы обихода, изобретенные женщинами, несложно - это посудомоечная машина, стеклоочистители, настольная игра "Монополия" и многие другие, однако, как свидетельствуют данные нового исследования, мир, к сожалению, по-прежнему не в полной мере учитывает инновационные идеи женщин.

Согласно исследованию, проведенному британским бюро по защите интеллектуальной собственности (IPO), по всему миру лишь менее 13% патентных заявок поступают от женщин. Это означает, что на каждые семь мужчин-изобретателей приходится одна женщина.

И хотя их доля среди обращающихся за патентом соискателей растет, если дело будет продвигаться нынешними темпами, то гендерное равенство в этой сфере будет достигнуто лишь к 2070 году.

Россия занимает первое место по числу женщин-изобретателей. Би-би-си разбирается, с чем связан успех.

Почему же в мире так мало женщин-изобретателей?

Социологи полагают, что это несоответствие возникло из-за того, что гораздо меньше женщин работает в сфере науки, технологий, инженерного дела и математике. Как полагает Пенни Гилберт, партнер в фирме по защите интеллектуального права Powell&Gilbert, все дело в кадровом составе.

"Если мы хотим, чтобы больше женщин подавали заявки на патенты, то тогда нам надо, чтобы больше женщин выбирали точные науки в университете, а затем шли работать в исследовательские лаборатории", - говорит она.

В настоящий момент в Британии доля женщин в сфере точных наук составляет лишь 25%, а девочек и девушек, выбирающих точные науки для изучения в старших классах школы и университете, еще меньше. И это - несмотря на все прилагаемые усилия исправить существующий дисбаланс.

Две трети групповых заявок - сугубо мужские.

Патенты выдаются автору изобретения, что позволяет создателю и, соответственно, владельцу не допустить того, чтобы другие воспользовались его изобретением.

Чтобы заявка соответствовала категории "патент на изобретение", в ней должна содержаться какая-то новая полезная идея - что очевидно для человека с опытом в этом деле.

Заявки могут подаваться в индивидуальном порядке или группами изобретателей.

Гендерное несоответствие среди изобретателей становится еще более очевидным, если принять во внимание, что большая часть изобретений, сделанных женщинами, происходит в одиночном порядке по сравнению с большим количеством изобретений, сделанных мужчинами в составе команды.

Более 75% всех заявок на приобретение патента поступают от мужских коллективов или от отдельных изобретателей-мужчин и лишь 6% - от женщин-изобретателей, подавших заявку в индивидуальном порядке.

Групп, которые бы объединяли только женщин-изобретателей, практически не существует - на их долю приходится лишь 0,3% заявок, по данным IPO.

Даже когда они подают на патенты, по данным более раннего исследования Йельского университета в этой сфере, женщины имеют тенденцию реже их получать. Как было установлено в ходе этого исследования, с очевидно женским именем заявка имеет меньше шансов получить одобрение.

И, само собой разумеется, не все те, кто участвовал в разработке изобретения, указываются затем в качестве изобретателей.

Учитывая все вышесказанное, женщины-ученые имеют более чем на 50% меньше шансов получить патент за свои исследования, а как ранее установило исследование Всемирного бюро по защите интеллектуальной собственности, женщины, по всей видимости, гораздо реже думают о коммерческой выгоде от своих изобретений по сравнению с мужчинами.

Правообладатель иллюстрации Hannah Eachus

Наибольший гендерный баланс - в биотехнологиях

В 1991 году Энн Цукамото разработала способ изолировать стволовые клетки. Ее инновация привела к серьезному прорыву в понимании того, как работает система кровообращения у больных раком пациентов, и потенциально может привести к изобретению лекарства от рака.

Доктор Цукамото, которая сегодня продолжает исследования в сфере роста стволовых клеток, она также соавтор целого ряда патентов на другие изобретения.

Биотехнология - сфера, где живые организмы используются для получения различных новых лекарств или продуктов питания, - это область, где отмечен самый высокий процент женщин-изобретателей. У 53% биотехнологических патентов в числе авторов есть хотя бы одна женщина-изобретатель.

На втором месте - фармацевтика. Здесь 52% патентов, где среди авторов имеется хотя бы одна женщина.

Электротехника стоит на последнем месте в списке; здесь менее одного патента из каждых 10 имеют хотя бы одну женщину-изобретателя.

Равный гендерный баланс к 2027 году

По данным IPO, доля женщин-изобретателей удвоилась за последние 20 лет: с 6,8% в 1998 г. до 12,7% в 2017-м - это последний год, за который имеются подробные данные.

За тот же период пропорция заявок, где среди авторов указана хотя бы одна женщина, выросла с 12% до 21%.

Как говорит юрист Пенни Гилберт, необходимо разрушить стереотипы, сложившиеся по поводу образования и дальнейшей карьеры, которые выбирают женщины, и воодушевлять их на то, чтобы они шли в точные науки - как с помощью специальных наставнических программ, так и пропаганды позитивных примеров среди женщин-ученых.

"Мы должны приветствовать тот факт, что некоторые из великих ученых и изобретателей прошлого - женщины, от Марии Кюри и Розалинды Франклин до Грейс Хоппер, изобретательницы компьютерного программирования, и Стефани Кволек, которая придумала кевлар, - говорит Гилберт. - Мы должны рассказывать о них".

Россия впереди всех

В России за последние 20 лет в 17% поданных заявок на приобретение патента среди авторов числится хотя бы одна женщина.

Таким образом, в десятке стран с наибольшим количеством поданных патентов Россия занимает первое место по числу женщин-изобретателей. С чем связан этот очевидный успех?

Эксперты полагают, что тот факт, что в России в сфере науки и техники работают много женщин, связан с наследием СССР в сфере образования, когда существовала квалифицированная методика преподавания точных наук в средних и высших учебных заведениях, а также отсутствие разделения на сугубо "гуманитариев" и "технарей" в средней школе.

Важен оказался и тот факт, что девочек в Советском Союзе поощряли к занятию математикой, физикой и химией, что помогло не одному поколению женщин найти себя в сфере точных наук.

Как сказала ранее в интервью Би-би-си глава российского отделения Tech London Advocates Алина Безуглова, российские женщины смогли занять прочные позиции в науке и технологиях еще в советское время, когда научно-технический прогресс был частью национальных приоритетов.

По мере развития исследовательских институтов техническое образование в СССР становилось доступным каждому, а женщин стимулировали продолжать карьеру в этой сфере.

Патентный поверенный Михаил Стеценко говорит, что превалирование женщин-авторов может быть, например, в химии, фармацевтике, текстильной и легкой промышленности. Он объясняет это историческим фактором - в этих индустриях в России традиционно работает больше женщин.

Автор патента - не всегда единственный его разработчик, и не всегда единственное лицо, разработавшее изобретение, поясняет Стеценко. Это может быть и научный руководитель разработки. Проверить это сложно, и разобраться, кто в действительности является автором патента, можно, углубившись в суть патента и компании, отмечает эксперт.

Следом за Россией по числу женщин-изобретателей идет Франция.

Несмотря на то, что в Британии число женщин-изобретателей выросло - с 8% в 1998 году до 11% в 2017-м - все же она пока отстает.

На другом конце шкалы - Япония и Южная Корея, где женское имя в числе изобретателей встречается за тот же период реже, чем на каждые 20 поданных патентов.

Как были собраны эти данные?

Пол изобретателя обычно не указывается в заявке на приобретение патента, поэтому IPO делало вывод о половой принадлежности изобретателя по первому имени, используя общемировую базу данных по новым изобретениям Европейского патентного бюро - PATSTAT.

Имена изобретателей сравнивали с полом по метрикам рождения британской Национальной статистической службы и американской Администрации социального обеспечения, где зарегистрированы имена всех рожденных детей, а также количество мужчин и женщин. Также для большего охвата социологи использовали личные страницы на "Фейсбуке" для проверки имени и пола заявителя на изобретение.

В конечные данные включались только те имена, где более 95% носителей принадлежали или к мужскому, или к женскому полу; гендерно-нейтральные имена, такие как "Робин", например, не учитывались.

В совокупности пол изобретателя по имени удалось установить только в 75% случаев, однако это варьировалось от страны к стране; к примеру, западноевропейские имена "вычислить" было проще, и потому в случае с Британией, например, этот подход сработал лучше, чем с именами изобретателей в странах Азии, таких как Южная Корея и Китай.