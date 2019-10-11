"Умышленно или нет": как МИ5 искала советских шпионов в кинотеатрах

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Крупную британскую сеть кинотеатров "Одеон" подозревали в помощи советской разведке. Это стало известно из недавно рассекреченных документов, которые обнародовала британская служба контрразведки (более известная как МИ5).

В рассекреченном донесении говорится о том, что владелец сети кинотеатров Оскар Дейч дважды пытался устроить в "Одеон" своего родственника Арнольда Дейча - тогда еще нераскрытого советского разведчика-нелегала.

Арнольд Дейч работал в Великобритании с 1934 по 1937. И за это время он сумел завербовать членов будущей "Кембриджской пятерки", среди которых был и Ким Филби, а также собрать существенное количество информации о состоянии королевских вооруженных сил.

Подозрительные родственники

Правообладатель иллюстрации National Archives UK Image caption Арнольд Дейч в молодости увлекся идеями коммунизма и много лет сотрудничал с советской разведкой, выстроив целую сеть контактов в Австрии, Франции и Великобритании

Арнольд Дейч, имея австрийский паспорт, приехал в Британию якобы для обучения психологии в Университете Лондона (University of London). Он искал любые возможности, чтобы закрепиться в новой стране и получить, например, рабочую визу.

Из рассекреченных донесений МИ5 следует, что дядя Арнольда - Оскар Дейч - дважды пытался взять родственника на работу в качестве психолога с годовым жалованием в 250 фунтов (примерно 17 500 фунтов в пересчете на нынешние цены).

В письме в Министерство внутренних дел Британии в 1936 году Оскар указывал, что его племянник глубоко изучал психологию кинопроизводства и будет пытаться выявить причины популярности успешных фильмов.

Но заявку Оскара Дейча отвергли, поскольку на эту позицию можно было легко найти британского психолога.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оскар Дейч был успешным британским бизнесменом и создателем крупнейшей сети кинотеатров "Одеон"

Из рассекреченных документов становится понятно, что владелец "Одеона" попал под подозрение уже после отъезда из Британии своего племянника-шпиона. Советского нелегала, завербовавшего "Кембриджскую пятерку", британским разведчикам раскрыл некий источник в Москве.

После этого - судя по бумагам в районе 1940 года, - МИ5 пыталась понять, насколько в делах Арнольда был замешан Оскар Дейч.

"В течение некоторого времени я подозревал Оскара Дейча. Возможно, он сам не шпионил на Советы, но он специально получал разрешения на пребывание в нашей стране лиц, которые вели эту [разведывательную] деятельность, независимо от того, знал Дейч об этом или нет", - говорится в рассекреченном донесении.

Опросники в кинотеатрах

Правообладатель иллюстрации Heritage Images/Getty Image caption МИ5 подозревала, что некоторыми кинотеатрами "Одеон" управляли люди, работающие на советскую разведку. Но, судя по рассекреченным документам, доказательств этого найти не удалось

Продолжая разработку Оскара Дейча, МИ5 выяснила, что более чем в 200 кинотеатрах "Одеон" собирали информацию об общественных настроениях.

Управляющих кинотеатрами просили сообщать о том, как население справляется со страхами и напряжением ввиду угрозы начала войны с Германией, что люди думают о беженцах, и как обстановка в стране влияет на настроение и мироощущение детей.

Эти опросы проводились по заказу министерства информации, но вызвали подозрения у МИ5. Контрразведчики пытались понять, от кого исходила инициатива о сборе этих данных - от министерства или от владельца "Одеона" - Оскара Дейча.

"Если инициатива исходила от Дейча, я бы стал еще более подозрительным в отношении него", - пишет офицер МИ5.

Но контрразведке не удалось обнаружить весомых доказательств того, что Оскар Дейч сознательно и активно участвовал в делах племянника. А в 1941 году миллионер умер от рака в возрасте 48 лет.

Судьба Арнольда Дейча доподлинно неизвестна. В 1937 году он был срочно отозван в СССР, где чудом избежал расстрела во время сталинского "Большого террора".

В 1942 году Дейч пропал. По одной из версий, он был убит фашистами при попытке десантироваться в Австрию по заданию НКВД. По другой, - Дейч погиб по пути в Латинскую Америку, когда была затоплена советская подлодка "Донбасс".