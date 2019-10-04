В Саудовской Аравии есть руины древнего царства. Их только начинают раскапывать

Правообладатель иллюстрации Richard Duebel Image caption От Набатейского царства остались сооружения, высеченные в скалах

Группа археологов приступила к съемке части Саудовской Аравии, на которой сохранились каменные сооружения древней цивилизации набатеев. Большая часть наследия этой культуры до сих пор не изучена.

Каменистые пустыни вокруг древнего города Аль-Ула в Саудовской Аравии славятся своими видами звездного неба. Благодаря отсутствию крупных городов и источников искусственного света небесные светила там предстают во всем разнообразии.

Этот район притягивает все больше археологов. Исчезнувшая цивилизация набатеев пережила период своего наивысшего рассвета в течение примерно двух веков после 100 г. до н. э.

Столица Набатейского царства находилась в живописном городе Петра в нынешней Иордании. Второй столицей был город Хегра (современный Мадаин-Салаих) в Аль-Уле.

Археологи планируют впервые исследовать участок земли, по размеру эквивалентный территории Бельгии.

В проекте занята команда из 60 экспертов. За два года они изучат территорию площадью 3300 кв. км.

Это первый случай, когда столь обширная практически неизученная территория будет подвергнута систематическому изучению.

Правообладатель иллюстрации Richard Duebel Image caption Набатеи населяли Аравийский полуостров и Левант до 106 года н.э.

Набатеи

Населяли территорию северной части Аравийского полуострова и юга Леванта с 4 века до н.э. до 106 года н.э.

Столица располагалась в городе Петра, но Мадаин-Салаих тоже был крупным центром

Высокоразвитая архитектурная традиция испытала значительное влияние Месопотамии и Греции. Фасады храмов и гробниц высекались из каменных утесов.

Сохранилось много примеров настенных рисунков и надписей, оставленных набатеями, но сколько-нибудь объемных текстов не сохранилось.

Цивилизация потеряла независимость после завоевания набатеев римским императором Траяном.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Столица набатеев располагалась в Петре

Саудовские археологи проводили раскопки в районе Мадаин-Салаиха и других известных городах Набатейского царства. Один из них - преподаватель Университета короля Сауда в Эр-Рияде Абдулрахман Альсухайбани.

"Я делал упор на более ранних цивилизациях - деданитах и лихьянитах, - рассказал он. - Теперь, когда к процессу подключилась Королевская комиссия по Аль-Ула, масштаб исследований увеличится и можно будет лучше понять, как развивались ранние общества", - объясняет он.

Благодаря участию Королевской комиссии опытные археологи получат самую современную аппаратуру для исследований.

Конечно, с помощью приложения Google Earth и натренированного глаза можно отличить искусственные объекты от природных, но с помощью легкомоторного самолета, оснащенного специальными камерами, можно будет получить детальные фотографии территории. Это позволит выявить ранее не известные науке археологические объекты.

По словам американского археолога Ребекки Фут, ранее исследования в основном ограничивались лишь раскопками, потому что исследования столь крупного масштаба требуют времени и значительных ресурсов. Теперь же есть и то и другое.

Правообладатель иллюстрации Richard Duebel Image caption Археологи надеются сделать много открытий в окрестностях Аль-Улы

Она считает, что из-за крупного масштаба исследования Саудовская Аравия займет особое место на карте древнего мира.

"Достаточно многое известно о периоде с первого по третье тысячелетие до нашей эры, и у нас много информации о древних Египте и Месопотамии, - говорит она. - Но о древней истории Аравийского полуострова известно сравнительно мало. Мы пока не знаем, как находки повлияют на наше понимание этого периода. Но, скорее всего, они изменят наши представления о древнем мире".

Фут долгое время работала в Петре - самом известном памятнике цивилизации набатеев. По мнению Фут, воздушная археология будет играть определяющую роль в изучении погребальной архитектуры, менгиров (вертикальных каменных монолитов) и других необычных объектов, изучение которых заняло бы долгие годы.

"Новая технология позволяет получить достоверное и всестороннее представление. Раньше в таких масштабах ничего подобного не происходило", - рассказала она.

В ходе раскопок, проводившихся ранее французскими учеными, удалось обнаружить торговые пути, по которым поставлялись благовония. Они проходили вдоль западной части Аравийского полуострова через Аль-Улу. Ребекка Фут надеется углубить знания в этой области и определить ту роль, которую играла вода для благосостояния этого региона.

Правообладатель иллюстрации Richard Duebel Image caption От живших в этом месте цивилизаций остались наскальные рисунки и надписи

"Мы можем предположить, что у них была развитая сельскохозяйственная экономика, но взимался ли налог с благовоний? Как они распоряжались водой?" - задается вопросами археолог.

Благодаря участию команды специалистов по аэроархеологии скоро должны появиться ответы на эти вопросы.

Группа ученых под руководством археолога Джейми Куортермейна с высоты 600-900 м уже облетела половину из 11500 предполагаемых объектов. В ходе таких превентивных осмотров ученые определяют места с археологической ценностью, где затем устанавливается запрет на строительство.

"Мы научились на ошибках других стран и методично делаем все, чтобы избежать любого ущерба. В будущем планируется, что эти места будут доступны для посещений, но это будет происходить по правилам", - сказал он.

Исследование также поможет ученым с другими специализациями, например, по наскальному искусству. "Даже пять лет назад технология GPS была не очень точной. Сейчас в нашем распоряжении есть несколько методов фотосъемки, включая коптеры, камеры, закрепленные под корпусом самолета и самая современная ортофотосъемка", - говорит Куортермейн.

Частота съемки - по кадру в две-три секунды. В результате накапливаются тысячи фотографий, с помощью которых с поправкой на топографические особенности можно построить высокочеткую детализированную модель местности.

Камеры на самолете установлены под углом 45 градусов. С их помощью уже удалось обнаружить места захоронений, погребальные комплексы и могильные сооружения. Под тем же углом установлены камеры на дронах. "Это позволяет нам видеть не только горизонтальную плоскость, но в некоторой степени и вертикальную. Благодаря этому мы узнаем о вероятных местах нахождения наскальной живописи", - добавляет он.

На последнем этапе исследования группа специалистов отправляется непосредственно к месту обнаружения исторической реликвии. Среди них - эксперт по наскальной живописи Мария Гуаньин. Она пять лет занималась исследованиями в северной части Аравийского полуострова. Ее впечатляет огромная накапливаемая в ходе исследований база данных, которая покрывает все периоды.

Правообладатель иллюстрации Richard Duebel Image caption Саудовские археологи уверены, что полученные данные пойдут на пользу всему международному сообществу

"Впервые мы рассматриваем все аспекты археологического ландшафта. Наши знания о распространении видов животных в доисторическую эпоху до сих пор в значительной степени зависят от местоположения раскопанных археологических и палеонтологических участков. Предполагалось, что многие виды животных на Аравийском полуострове не встречались, но наскальные рисунки свидетельствуют об обратном", - сказала она.

Наличие неучтенных ранее видов млекопитающих в Аль-Уле демонстрирует в новом свете, насколько они были распространены, где обитали и чем питались.

Изображения животных также помогают определить историческую хронологию. Например, считается маловероятным, что человек смог приручить лошадей и верблюдов до 1200 года до н.э.

Домашние коровы, овцы и козы появились на Аравийском полуострове между 6800 и 6200 годом до н. э. Их одомашнили в Леванте, а затем они появились и на территории нынешней Саудовской Аравии. Это дает возможность определить возраст наскальных рисунков, потому что до этого домашних животных там, скорее всего, не было.

Правообладатель иллюстрации Richard Duebel

Массив данных, который собирает команда международных специалистов, вероятно, окажется полезным для таких исторических объектов, как Петра, например, поможет восстановить торговые маршруты между Петрой и Мадаин-Салаихом.

Абдулрахман Альсухайбани семь лет занимается раскопками в Дедане. В ходе раскопок на этом историческом объекте были обнаружены свидетельства обитания цивилизации еще более древней, чем набатеи. По его словам объем работы настолько велик, что на анализ результатов уйдет много лет: "Эта работа важна для международного сообщества, поскольку она расскажет не только о Мадаин-Салаихе и Петре, но и о более ранних цивилизациях, о которых мы мало что знаем".

Абдулрахман преподает не только в аудиториях университета короля Сауда в Эр-Рияде, он вывозит своих студентов и на раскопки в Аль-Уле.

"Нынешние студенты могут в будущем сделать такие открытия, о которых мы сейчас не можем и мечтать", - замечает он.

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