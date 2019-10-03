Трамп призвал Китай расследовать деятельность Байденов

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Президент США Дональд Трамп публично призвал Китай провести расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына. Такой же призыв в адрес Украины стал поводом для начала процесса импичмента президента США.

"Китаю стоит начать расследование в отношении Байденов, потому что то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло с Украиной", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома.

Журналисты попросили Трампа уточнить, обращался ли он к председателю КНР Си Цзиньпину с соответствующей просьбой. "Нет, но, очевидно, что это то, о чем мы можем задуматься", - ответил Трамп.

Бывший вице-президент США Джо Байден - один из главных претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года и центральная фигура в скандале, который может обернуться импичментом Трампа.

Поводом для начала этой процедуры послужил разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором американский лидер призывал Киев расследовать деятельность Байдена и его сына Хантера на Украине.

Трамп обвиняет Джо и Хантера Байденов в коррупции при ведении дел на Украине и в Китае. Байдены утверждают, что не делали ничего противозаконного.

Демократы в конгрессе считают, что Трамп оказывал давление на Зеленского для собственной политической выгоды, чтобы переизбраться на второй срок, и увязывал расследование в отношении Байденов с оказанием финансовой и военной помощи Киеву.

Сам Трамп отвергает все обвинения. Процедуру импичмента, которую запустили демократы в Палате представителей конгресса, он назвал государственным переворотом.

Что Байдены делали в Китае?

В 2013 году Джо Байден, занимавший на тот момент пост вице-президента США, отправился с официальным визитом в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими официальными лицами. В поездке его сопровождал сын Хантер.

Во время пребывания в Китае Хантер Байден встретился с китайским банкиром Джонатаном Ли, который впоследствии стал его деловым партнером и основал частный фонд для привлечения инвестиций. Хантер Байден вошел в совет директоров этого фонда.

При этом преедставитель Байдена-младшего Джон Мезайрес пояснил телеканалу Эн-би-си, что во время поездки в Китай деловые вопросы не обсуждались, а создание фонда было запланировано еще за несколько месяцев до этого.

Мезайрес заверил телекомпанию, что Байден-младший приобрел долю в фонде примерно за 420 тыс. долларов в октябре 2017 года, то есть после того, как его отец оставил пост вице-президента США. До приобретения доли он работал в правлении фонда бесплатно, добавил Мезайрес.

Он также сообщил, что Хантер, помимо Ли и пары его партнеров, не встречался во время поездки в Китай с официальными лицами и не присутствовал на переговорах отца с председателем КНР. При этом Байден-младший устроил так, чтобы Джонатан Ли встретился с его отцом и пожал ему руку.

Сопровождавшие Джо Байдена в поездке официальные лица заявили Эн-би-си, что не знали о самостоятельной деловой программе его сына в Пекине, однако телеканал не обнаружил признаков того, что Хантер увязывал свой бизнес с полномочиями отца.

В августе этого года сенатор-республиканец Чак Грассли раскритиковал действия Байдена-младшего во время поездки, заявив, что у него есть "история инвестирования и сотрудничества с китайскими компаниями, в том числе как минимум с одной, которая может представлять значительную угрозу для национальной безопасности".