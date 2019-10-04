Генпрокурор Украины проверит 15 уголовных дел. Но дела Байдена среди них нет
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал в пятницу громкое заявление о пересмотре 15 уголовных дел, связанных с владельцем газовой компании Burisma Николаем Злочевским. Членом совета директоров этой компании до весны 2019 года был Хантер Байден, сын Джо Байдена - потенциального соперника президента Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.
Из-за просьбы Дональда Трампа к Киеву "расследовать Байденов", которая привела к скандалу в Вашингтоне и послужила поводом для запуска процедуры импичмента, президент Украины Владимир Зеленский и его недавно назначенный генеральный прокурор оказались в центре внимания мировых СМИ.
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Неудивительно, что слова Рябошапки о том, что он ведет ревизию всех ранее закрытых уголовных дел, касающихся бывшего министра, а ныне газового магната Николая (Мыколы) Злочевского, прозвучали для многих наблюдателей как сигнал: "Киев послушно выполняет требование Трампа".
Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос Эй-би-си 4 октября, отдавал ли он распоряжение генеральному прокурору о ревизии уголовных расследований против владельца Burisma, по-английски ответил: "Not involved at all in any situation" ("Я не имею никакого отношения к ситуации").
Что же на самом деле перепроверяет украинская генпрокуратура?
Украинский прокурор насчитал 15 уголовных дел, связанных со Злочевским. Однако ни одно из них не имеет отношения ни к Хантеру Байдену, ни к его отцу.
Через считанные часы после брифинга Рябошапки генеральная прокуратура разместила в "Фейсбуке" уточнение. "Аудит всех ранее закрытых уголовных дел проходит в соответствии с украинским законодательством. Среди этих дел есть те, что касаются высокопоставленных чиновников времен правления Виктора Януковича, в том числе процессуальные действия велись в отношении министра экологии и природных ресурсов Мыколы Злочевского".
Ни Байден, ни компания Burisma в пояснении ГПУ не упомянуты. Более того, ведомство Рябошапки подчеркнуло, что в данный момент открытых расследований против Злочевского нет.
Недавно ушедший с поста генпрокурора Юрий Луценко утверждал в интервью Би-би-си, что по крайней мере одно уголовное дело, где фигурирует Злочевский, до сих пор находится в производстве. Однако и по его данным, оно касается событий, происходивших за два года до того, как в Киеве появился Хантер Байден.
Кто такой Злочевский
До Евромайдана бизнесмен средней руки Злочевский был тесно связан с правительством Януковича, что помогало ему строить бизнес в газовой отрасли. В 2010-11 годах Злочевский занимал пост министра экологии, затем перешел на другую должность.
Его связь с газовой компанией Burisma, получившей лицензии на добычу собственного украинского газа, не афишировалась, и вообще имя владельца кипрского офшора было тайной вплоть до того момента, как компания выросла до лидера энергетической отрасли страны.
После смены власти в Киеве Злочевский бежал в Россию, как и Виктор Янукович. В Киеве против Януковича и его чиновников был заведен ряд уголовных дел: их числе было и дело о незаконном обогащении против Злочевского.
Burisma: компания с "западным" лицом
В это же время крупнейшая частная газовая корпорация Украины Burisma, зарегистрированная на Кипре, начинает активную пиар-кампанию на Западе.
Еще зимой 2013-14 года, в разгар Евромайдана, одним из директоров Burisma становится экс-президент Польши Александр Квасьневский.
В апреле 2014 года в совет директоров Burisma был приглашен сын вице-президента США Хантер Байден. Для создания образа Burisma как цивилизованной, прозападной и прозрачной компании были наняты видные вашингтонские лоббисты, в том числе Дэвид Лейтер, бывший ближайший помощник экс-госсекретаря США Джона Керри.
Своим юристом компания нанимает ни много ни мало экс-заместителя генпрокурора США Джона Буретту.
Хантер Байден не занимался пиаром и не продвигал интересы Burisma в Вашингтоне: его роль, как заверяли в фирме, состояла в том, чтобы формировать стратегию и давать украинцам юридические советы.
Во время частых визитов вице-президента Джо Байдена в Киев, где он по поручению Барака Обамы помогал новой украинской власти преодолевать финансовый и политический кризис, деятельность Burisma ни разу не была предметом переговоров.
Сделка с Порошенко "на пользу революции"
Тем временем Злочевский из-за границы налаживал отношения с новой властью в Киеве, отстаивал свою репутацию в британском суде и проводил встречи с представителями администрации Порошенко.
Burisma обещала обеспечить энергетический суверенитет Украины, чтобы страна не зависела от российского газа.
О "примирении" Злочевского с киевской властью было торжественно объявлено в январе 2017 года: он вернулся на Украину, все судебные иски и уголовные дела против Burisma Group были прекращены и по договоренности с рабочей группой генпрокуратуры компания выплатила в бюджет почти 5 млрд гривен.
Условия сделки правительства Порошенко с бывшим министром Януковича были изложены в пресс-релизе Burisma.
Украинский суд, выполняя решение британского суда от 21 января 2015 года о том, что Злочевский не причастен к финансовым махинациям, отозвал его из международного розыска.
Независимый директор компании Квасьневский заявляет, что амнистия Злочевского и его бизнеса поможет Украине стать энергонезависимой, и даже связывает успех Burisma c идеалами украинской революции, ради которых была пролита кровь на Майдане.
Три уголовных дела, семь прокуроров
Какую же роль увольнение генерального прокурора сыграло в прекращении дел против Злочевского? В своей атаке на Джо Байдена президент США Дональд Трамп с возмущением ссылался на то, как настойчиво Байден требовал от Порошенко отставки Виктора Шокина.
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Трамп утверждает, что Байден хотел смещения Шокина именно из-за того, что тот якобы расследовал работу Хантера Байдена в Киеве. В реальности таких расследований не велось.
Со времен Януковича и до нынешнего дня на посту главы ГПУ сменились семь человек, и ни один не смог завоевать репутации бескомпромиссного антикоррупционера.
"Виктор Шокин не был жестким прокурором, который рвался расследовать коррупцию в Burisma. Как раз наоборот", - сказала в интервью Би-би-си исполнительный директор киевского "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.
"Прокурор Шокин спускал это расследование на тормозах, и у нас есть доказательства этому. С самого начала этого расследования в 2014 году Шокин, его предшественник [Виталий Ярема] и его преемник Юрий Луценко - все они понемногу хоронили эти дела", - говорит Каленюк.
Луценко в интервью Би-би-си на этой неделе заявил, что до того, как весной 2016 он стал генпрокурором, существовало три основных уголовных дела, связанных с компанией Burisma и ее хозяином Николаем Злочевским: о неуплате налогов; о коррупции и об отмывании денег.
Преемник Шокина на посту генпрокурора Украины: "Я закрыл уголовное дело Burisma. Одно из трех".
Что Юрий Луценко рассказал корреспонденту Би-би-си в Киеве Джоне Фишеру
"Первое дело касалось неуплаты налогов. Мы завершили это дело, [так как] они выплатили деньги. По украинским законам - возможно, это ненормально для вас или для американцев - если они выплатили деньги, то они свободны.
Дело было закрыто. Я уверен, что это всё было законно и достаточно успешно для украинского бюджета. Второе дело, которое вел мой предшественник, господин Шокин, передали в Национальное антикоррупционное бюро. По-моему, это было незаконно, и, насколько я знаю (а это открытая информация), они закрыли это дело без какого-либо расследования. Это заинтересовало [адвоката Трампа Руди] Джулиани - почему они закрыли это дело? Я объяснил ему специфику нашей правоохранительной системы, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) абсолютно не зависит от генерального прокурора. У меня нет полномочий не только по надзору, но даже по получению какой-либо информации.
Это было их дело, и поскольку наше НАБУ было в очень тесном контакте с американским послом [Марией Йованович, которую США отозвали из Киева весной 2019 года - Би-би-си], господин Джулиани сделал свои выводы об этом расследовании.
И третье уголовное дело касается отмывания денег. Это дело все еще расследуется генеральной прокуратурой, но оно не связано с Байденом, поскольку возможное отмывание денег Злочевским могло происходить за два года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma.
Луценко не упомянул о том, что под его руководством в конце 2016 года прокуратура пыталась отменить привилегии в бизнесе, полученные Burisma при Януковиче, когда Злочевский являлся министром экологии и природных ресурсов, и отозвать выданное тогда спецразрешение на разработку Гуцульского месторождения.
Однако Окружной административный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре Украины, а вскоре Печорский районный суд Киева обязал прокуратуру закрыть уголовное дело против Николая Злочевского и прекратить его международный розыск.
Сложности ситуации придает то, что новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка - которого президент Зеленский охарактеризовал в разговоре с Трампом как "полностью своего, надежного" человека - сам был главой Национального антикоррупционного бюро Украины при Януковиче, когда Николай Злочевский работал в этом же правительстве министром. К этому периоду относятся обвинения в отмывании денег в адрес Злочевского и те дела, перепроверить которые Рябошапка пообещал 4 октября.
Рябошапка работал в НАБУ и в период президентства Порошенко. В 2016 году он вместе с несколькими коллегами подал в отставку, заявив, что НАБУ полностью зависит от президентской администрации и дискредитировало себя.