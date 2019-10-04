Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Заявления нового генпрокурора из команды Зеленского Руслана Рябошапки с большим вниманием слушают во всем мире - и особенно в США

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сделал в пятницу громкое заявление о пересмотре 15 уголовных дел, связанных с владельцем газовой компании Burisma Николаем Злочевским. Членом совета директоров этой компании до весны 2019 года был Хантер Байден, сын Джо Байдена - потенциального соперника президента Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

Из-за просьбы Дональда Трампа к Киеву "расследовать Байденов", которая привела к скандалу в Вашингтоне и послужила поводом для запуска процедуры импичмента, президент Украины Владимир Зеленский и его недавно назначенный генеральный прокурор оказались в центре внимания мировых СМИ.

Неудивительно, что слова Рябошапки о том, что он ведет ревизию всех ранее закрытых уголовных дел, касающихся бывшего министра, а ныне газового магната Николая (Мыколы) Злочевского, прозвучали для многих наблюдателей как сигнал: "Киев послушно выполняет требование Трампа".

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос Эй-би-си 4 октября, отдавал ли он распоряжение генеральному прокурору о ревизии уголовных расследований против владельца Burisma, по-английски ответил: "Not involved at all in any situation" ("Я не имею никакого отношения к ситуации").

Пропустить Twitter пост , автор: @Reevellp I asked Ukraine’s President Zelesnky if he had requested his prosecutor general to start reviewing the past criminal cases involving Mykola Zlochevsky, the oligarch who owns the company where Hunter Biden sat on the board.

He said: “Not involved at all.”#Ukraine pic.twitter.com/gdOgmuGJGB — Patrick Reevell (@Reevellp) 4 октября 2019 г.

Что же на самом деле перепроверяет украинская генпрокуратура?

Украинский прокурор насчитал 15 уголовных дел, связанных со Злочевским. Однако ни одно из них не имеет отношения ни к Хантеру Байдену, ни к его отцу.

Через считанные часы после брифинга Рябошапки генеральная прокуратура разместила в "Фейсбуке" уточнение. "Аудит всех ранее закрытых уголовных дел проходит в соответствии с украинским законодательством. Среди этих дел есть те, что касаются высокопоставленных чиновников времен правления Виктора Януковича, в том числе процессуальные действия велись в отношении министра экологии и природных ресурсов Мыколы Злочевского".

Ни Байден, ни компания Burisma в пояснении ГПУ не упомянуты. Более того, ведомство Рябошапки подчеркнуло, что в данный момент открытых расследований против Злочевского нет.

Недавно ушедший с поста генпрокурора Юрий Луценко утверждал в интервью Би-би-си, что по крайней мере одно уголовное дело, где фигурирует Злочевский, до сих пор находится в производстве. Однако и по его данным, оно касается событий, происходивших за два года до того, как в Киеве появился Хантер Байден.

Кто такой Злочевский

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В первое десятилетие работы компании Burisma бизнесмен Злочевский скрывал свою причастность к ней

До Евромайдана бизнесмен средней руки Злочевский был тесно связан с правительством Януковича, что помогало ему строить бизнес в газовой отрасли. В 2010-11 годах Злочевский занимал пост министра экологии, затем перешел на другую должность.

Его связь с газовой компанией Burisma, получившей лицензии на добычу собственного украинского газа, не афишировалась, и вообще имя владельца кипрского офшора было тайной вплоть до того момента, как компания выросла до лидера энергетической отрасли страны.

После смены власти в Киеве Злочевский бежал в Россию, как и Виктор Янукович. В Киеве против Януковича и его чиновников был заведен ряд уголовных дел: их числе было и дело о незаконном обогащении против Злочевского.

Burisma: компания с "западным" лицом

В это же время крупнейшая частная газовая корпорация Украины Burisma, зарегистрированная на Кипре, начинает активную пиар-кампанию на Западе.

Еще зимой 2013-14 года, в разгар Евромайдана, одним из директоров Burisma становится экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ответ на вопросы о работе Хантера Байдена (на фото слева) в украинской компании канцелярия его отца, тогдашнего вице-президента США Джо Байдена (справа), отвечала, что Хантер действует как частное лицо

В апреле 2014 года в совет директоров Burisma был приглашен сын вице-президента США Хантер Байден. Для создания образа Burisma как цивилизованной, прозападной и прозрачной компании были наняты видные вашингтонские лоббисты, в том числе Дэвид Лейтер, бывший ближайший помощник экс-госсекретаря США Джона Керри.

Своим юристом компания нанимает ни много ни мало экс-заместителя генпрокурора США Джона Буретту.

Хантер Байден не занимался пиаром и не продвигал интересы Burisma в Вашингтоне: его роль, как заверяли в фирме, состояла в том, чтобы формировать стратегию и давать украинцам юридические советы.

Во время частых визитов вице-президента Джо Байдена в Киев, где он по поручению Барака Обамы помогал новой украинской власти преодолевать финансовый и политический кризис, деятельность Burisma ни разу не была предметом переговоров.

Сделка с Порошенко "на пользу революции"

Правообладатель иллюстрации Burisma Image caption Злочевский (справа) часто появлялся в Европе вместе с Квасьневским, который был призван представлять "европейское лицо" Burisma

Тем временем Злочевский из-за границы налаживал отношения с новой властью в Киеве, отстаивал свою репутацию в британском суде и проводил встречи с представителями администрации Порошенко.

Burisma обещала обеспечить энергетический суверенитет Украины, чтобы страна не зависела от российского газа.

О "примирении" Злочевского с киевской властью было торжественно объявлено в январе 2017 года: он вернулся на Украину, все судебные иски и уголовные дела против Burisma Group были прекращены и по договоренности с рабочей группой генпрокуратуры компания выплатила в бюджет почти 5 млрд гривен.

Условия сделки правительства Порошенко с бывшим министром Януковича были изложены в пресс-релизе Burisma.

Украинский суд, выполняя решение британского суда от 21 января 2015 года о том, что Злочевский не причастен к финансовым махинациям, отозвал его из международного розыска.

Независимый директор компании Квасьневский заявляет, что амнистия Злочевского и его бизнеса поможет Украине стать энергонезависимой, и даже связывает успех Burisma c идеалами украинской революции, ради которых была пролита кровь на Майдане.

Три уголовных дела, семь прокуроров

Какую же роль увольнение генерального прокурора сыграло в прекращении дел против Злочевского? В своей атаке на Джо Байдена президент США Дональд Трамп с возмущением ссылался на то, как настойчиво Байден требовал от Порошенко отставки Виктора Шокина.

Трамп утверждает, что Байден хотел смещения Шокина именно из-за того, что тот якобы расследовал работу Хантера Байдена в Киеве. В реальности таких расследований не велось.

Со времен Януковича и до нынешнего дня на посту главы ГПУ сменились семь человек, и ни один не смог завоевать репутации бескомпромиссного антикоррупционера.

"Виктор Шокин не был жестким прокурором, который рвался расследовать коррупцию в Burisma. Как раз наоборот", - сказала в интервью Би-би-си исполнительный директор киевского "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

"Прокурор Шокин спускал это расследование на тормозах, и у нас есть доказательства этому. С самого начала этого расследования в 2014 году Шокин, его предшественник [Виталий Ярема] и его преемник Юрий Луценко - все они понемногу хоронили эти дела", - говорит Каленюк.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Юрий Луценко, работавший генпрокурором Украины вплоть до августа 2019 года, закрыл одно из уголовных дел по Burisma

Луценко в интервью Би-би-си на этой неделе заявил, что до того, как весной 2016 он стал генпрокурором, существовало три основных уголовных дела, связанных с компанией Burisma и ее хозяином Николаем Злочевским: о неуплате налогов; о коррупции и об отмывании денег.

Преемник Шокина на посту генпрокурора Украины: "Я закрыл уголовное дело Burisma. Одно из трех".

Что Юрий Луценко рассказал корреспонденту Би-би-си в Киеве Джоне Фишеру

"Первое дело касалось неуплаты налогов. Мы завершили это дело, [так как] они выплатили деньги. По украинским законам - возможно, это ненормально для вас или для американцев - если они выплатили деньги, то они свободны.

Дело было закрыто. Я уверен, что это всё было законно и достаточно успешно для украинского бюджета. Второе дело, которое вел мой предшественник, господин Шокин, передали в Национальное антикоррупционное бюро. По-моему, это было незаконно, и, насколько я знаю (а это открытая информация), они закрыли это дело без какого-либо расследования. Это заинтересовало [адвоката Трампа Руди] Джулиани - почему они закрыли это дело? Я объяснил ему специфику нашей правоохранительной системы, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) абсолютно не зависит от генерального прокурора. У меня нет полномочий не только по надзору, но даже по получению какой-либо информации.

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Это было их дело, и поскольку наше НАБУ было в очень тесном контакте с американским послом [Марией Йованович, которую США отозвали из Киева весной 2019 года - Би-би-си], господин Джулиани сделал свои выводы об этом расследовании.

И третье уголовное дело касается отмывания денег. Это дело все еще расследуется генеральной прокуратурой, но оно не связано с Байденом, поскольку возможное отмывание денег Злочевским могло происходить за два года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma.

Луценко не упомянул о том, что под его руководством в конце 2016 года прокуратура пыталась отменить привилегии в бизнесе, полученные Burisma при Януковиче, когда Злочевский являлся министром экологии и природных ресурсов, и отозвать выданное тогда спецразрешение на разработку Гуцульского месторождения.

Однако Окружной административный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре Украины, а вскоре Печорский районный суд Киева обязал прокуратуру закрыть уголовное дело против Николая Злочевского и прекратить его международный розыск.

Сложности ситуации придает то, что новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка - которого президент Зеленский охарактеризовал в разговоре с Трампом как "полностью своего, надежного" человека - сам был главой Национального антикоррупционного бюро Украины при Януковиче, когда Николай Злочевский работал в этом же правительстве министром. К этому периоду относятся обвинения в отмывании денег в адрес Злочевского и те дела, перепроверить которые Рябошапка пообещал 4 октября.

Рябошапка работал в НАБУ и в период президентства Порошенко. В 2016 году он вместе с несколькими коллегами подал в отставку, заявив, что НАБУ полностью зависит от президентской администрации и дискредитировало себя.