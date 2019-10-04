Клювы, лапы, камуфляж. Как животные адаптируются к городской жизни

Image caption Японские галки разбивают скорлупу орехов при помощи автомобилей

Тысячи лет галки японского города Сендай с трудом, но решали сложнейшую задачу: как расколоть грецкий орех.

Грецкие орехи - главное лакомство этих галок, но скорлупа их слишком крепкая, птицы не могут расколоть ее клювом. Поэтому раньше они взлетали с орехом в клюве повыше и бросали его, чтобы орех разбился о землю.

Но в 70-х годах прошлого века местный орнитолог заметил, что птицы изменили тактику. Они стали бросать орехи на проезжую часть, под колеса автомобилей.

Сендайские галки стали классическим примером того, как урбанизация способствует изменению поведения животных.

Адаптация к мегаполису

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К 2050 году около 70% всех жителей Земли будут жить в городах

Согласно данным ООН за 2018 год, в городах сейчас живет 55% всего населения Земли (в 1960 году эта цифра составляла 34%).

Ожидается, что к 2050 году около 70% всех жителей Земли будут жить в городах.

Этот рост городского населения оказал негативное влияние на дикую природу и биологическое разнообразие: многие животные стали терять привычную среду обитания.

Но урбанизация привела и к изменению поведения ряда животных, которые приспособились к выживанию в городах.

"Очень важно понимать связь урбанизации с дикой природой", - объясняет голландский эволюционный биолог Менно Шильтхайзен, который рассмотрел эту тему в книге "Дарвин переезжает в город: как городские джунгли стимулируют эволюцию".

"Мы приближаемся к ситуации, когда единственная природа, доступная большинству людей, будет городской природой", - говорит ученый.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пауки научились плести свою паутину на городских фонарях, чтобы быть ближе к мотылькам, которых привлекает свет

Быстрые изменения

Шильтхайзен и другие ученые утверждают, что некоторые примеры адаптации являются следствием быстрых эволюционных изменений, вызванных человеком, то есть быстрой адаптации, занимающей всего несколько десятилетий.

"Мостовые пауки, которые обычно избегают света, плетут паутину на уличных фонарях, привлекающих мотыльков. В ряде городов мотыльки, в свою очередь, развивают свою способность сопротивляться манящей силе света", - пишет Шильтхайзен в своей книге.

Такие поведенческие изменения можно наблюдать у разных видов, город как таковой является лучшим местом для наблюдения за их развитием.

"Урбанизация представляет собой лучший и самый масштабный эксперимент в области непреднамеренной эволюции", - говорит биолог из университета Торонто Марк Джонсон.

Правообладатель иллюстрации MTA handout Image caption Сапсаны приспособились к городской среде и начали вить гнезда на небоскребах

Джонсон стал соавтором статьи, опубликованной в 2017 году в журнале Science, в которой изучались закономерности городской адаптации животных на основании проведенных 192 исследований.

Было установлено, что некоторые виды животных нашли свою нишу в городской среде. Один из примеров - сапсан, хищная птица, которая в середине 20 века оказалась под угрозой исчезновения из-за высокого уровня химических выбросов.

Сапсаны накапливали в себе такие химические вещества как ДДТ (он же дуст, инсектицид, применявшийся против насекомых) , потому что охотились на перелетных птиц, которые в свою очередь питались насекомыми.

Запрет на использование ДДТ и реализация программ размножения позволила виду сохраниться, но не раньше, чем эти птицы нашли себе убежище в городе, потому что на сохранение вида оказывало влияние и разрушение среды обитания.

Сапсаны перебрались в города, где им пришлось научиться гнездиться на небоскребах. Исследователи также подтвердили, что сапсаны питаются различными животными, распространенными в городах: от голубей до летучих мышей.

Более длинные и широкие клювы

Зяблики Дарвина (они же галапагосские вьюрки) занимают важное место в истории биологии. Именно их Дарвин изучал на Галапагосах, именно они помогли ему в разработке его теории естественного отбора.

Птицы имели различные размеры и форму клюва, тем самым адаптируясь к определенному типу пищи на разных островах.

Но в последнее время внимание ученых привлекли зяблики из американского города Тусона (штат Аризона). Их клювы стали длиннее и шире, чем у их сельских собратьев.

Причина? Форма клюва облегчает им подхватывание семян подсолнечника из кормушек.

"Я думаю, это очень убедительное доказательство того, что когда мы даем новые виды питания животным, мы вмешиваемся в естественный отбор", - говорит куратор птиц американского Музея биологии Юго-Запада Кристофер Витт.

Подвальные комары

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Комары, обитающие в лондонском метро - наглядный пример адаптации и "быстрой эволюции"

Комар-пискун (или комар обыкновенный) - самый распространенный в мире вид комаров.

Они известны своей способностью к адаптации. Но комары, обитающие в лондонском метро, обошли их.

В то время как комары-пискуны живут над поверхностью земли, образуя большие спаривающиеся рои, подземные (подвальные) комары благополучно обитают в созданных человеком подземных пространствах. Такой комар спаривается только с одним партнером.

Комар-пискун предпочитает кусать птиц, подземный же предпочитает кровь человека.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди, укрывавшиеся в лондонском в годы Второй мировой войны, рассказывали о безжалостных комарах

Этого комара прозвали комаром лондонского метро. Почему, если его выделили в отдельный вид еще в 18 веке, когда метро еще не было?

Потому что именно в метро в годы Второй мировой войны люди получили первые серьезные укусы. Подземный комар адаптировался к условиям лондонской подземки, стоячей воде и новой пище.

Светлая моль

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пигментация на крыльях - для моли вопрос жизни и смерти

Березовая пяденица - еще один пример адаптации животного к человеку.

В числе продолжавшейся десятилетиями индустриализации в Великобритании в городских условиях резко выросло число особей черного окраса. Сажа дымоходов позволяла им прятаться от хищников. Численность же особей светлого окраса, которые укрывались на лишайнике деревьев, стала сокращаться.

Новые усовершенствованные стандарты по очистке атмосферы от вредных выбросов привели к очищению окружающей среды и новому росту популяции светлого окраса.

Городские лягушки

Тунгарские лягушки обитают на границе тропических лесов от Мексики до северной части Южной Америки и издают характерный звук, когда призывают самок для спаривания.

По этому звуку их находят и охотящиеся на них хищники.

Правообладатель иллюстрации Smithsonian Tropical Research Institute Image caption Самец тунгарской лягушки очень характерно призывает подругу

Исследователи обнаружили, что особи, живущие ближе к городской среде, развили более разнообразную систему громких сигналов, лучше привлекающих самок, нежели их сельские и лесные собратья.

Казалось бы, теперь их еще легче находят и хищники. Но рядом с городами хищников гораздо меньше, городским лягушкам не приходится их так опасаться, именно поэтому их брачные призывы стали смелее и разнообразнее.

Черные дрозды поют ночью

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Городские черные дрозды часто поют ночами

Черный дрозд является одним из старейших и наиболее изученных городских животных в мире.

У особей, обитающих в городской и сельской местности, есть определенные отличия. В Европе и Северной Африке городские черные дрозды фактически превратились в новый вид. У городских птиц более прочные клювы и они не мигрируют зимой.

Также есть свидетельства того, что городской шум вынудил их изменить высоту издаваемых звуков и время пения.

Известно, что лесные черные дрозды поют на рассвете. Городские же стали петь ночью, за несколько часов до восхода солнца.

Гладкие стены и липкие лапы

Правообладатель иллюстрации Kristin Winchell Image caption Ящерицам семейства анолисовых приходится приспосабливаться к жизни в городах

Ящерицам семейства анолисовых из Пуэрто-Рико пришлось стать лидерами городской адаптации.

Сначала они столкнулись с гладкими стенами. Городские ящерицы научились преодолевать их, приобретя более длинные и липкие конечности.

"Городские районы - это просто другая среда обитания. Животные, которые там живут, совсем не чужды естественному отбору", -говорит биолог, специалист по ящерицам из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кристин Винчелл.

Правообладатель иллюстрации Kristin Winchell Image caption Лапы городской ящерицы (слева) более приспособлены к городской среде

"Мы обнаружили, что в городской среде у ящериц на лапах больше чешуи и крупнее подушечки пальцев", - говорит она.

Винчелл провела несколько лабораторных исследований, изучая скорость передвижения городских и сельских ящериц, и обнаружила, что городские особи в этом соревновании легко вырываются вперед на скользкой поверхности.

Исследования также показали, что городские особи стали терпимее к более высоким температурам.