"Русский YouTube давно ждет дрэг-королев". Как живут дрэг-дивы в России

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На канале Би-би-си Three на этой неделе вышла первая серия британского сезона RuPaul's Drag Race, популярного шоу, в котором переодетые в женщин мужчины борются за звание лучшей дрэг-королевы.

Русская служба Би-би-си поговорила с российскими дрэг-королевами о состоянии дрэг-сцены в России.

Ведущий шоу РуПол Чарльз - один из самых известных в США дрэг-квинс. Он снимался во десятках фильмов и сериалов, как в дрэг-образе, так и без него. Выпустил 12 музыкальных альбомов, был ведущим многих реалити-шоу и написал три книги.

RuPaul's Drag Race ("Гонки дрэг-квин РуПола"), вышедшее в 2009 году на канале Logo, принесло РуПолу всемирную известность и стало самым успешным проектом телеканала.

Словом дрэг-квин, или дрэг-королева, обозначают артистов-мужчин, которые используют образы противоположного пола, переодеваясь в женскую одежду, подчас вычурную и нарочито-гротескную, и используя броский макияж. Дрэг-квинс не следует путать с трансвеститами, так как целью перевоплощения для них служит развлечение публики.

Image caption РуПол - самая знаменитая дрэг-королева в мире

На данный момент вышло 15 сезонов американского Drag Race и еще два сезона находятся в работе. Шоу было номинировано на 23 премии "Эмми" и выиграло девять из них.

Шоу строится на соревновании дрэг-королев. Они участвуют в различных конкурсах: готовят музыкальные и танцевальные номера, разыгрывают сценки, шьют себе одежду, шутят и переодевают в дрэг других людей. Судьи оценивают выступления королев и выбирают лучших и худших из них.

Дрэг-культура

Термин "дрэг" появился в 1870 году - его начали употреблять по отношению к актерам-мужчинам, которые переодевались в женщин. Современная дрэг-культура зародилась в середине XX века в Америке и была неразрывно связана с ЛГБТ-сообществом.

Дрэг-артисты выступали в ночных клубах, переодевались в знаменитостей и устраивали свои шоу. Современные дрэг-квинс часто настаивают на том, что их творчество призвано стирать гендерные границы в самовыражении и творчестве.

Именно благодаря RuPaul's Drag Race дрэг перестал быть маргинальным и стал частью современной поп-культуры. Сейчас он переживает пик своей популярности в мире.

Image caption Британская версия Drag Race вышла на волне успеха американского телешоу

После шоу его участницы часто появляются в фильмах и телепрограммах, снимаются в клипах у поп-артистов, становятся лицами косметических брендов и ездят по миру с турами.

Дрэг в России

В России дрэг-культура также начинает набирать популярность. Дрэг-королевы или мужчины с макияжем появляются на обложках модных журналов или рекламируют косметику.

Весной 2019 года "Мегафон" выпустил рекламу с накрашенным визажистом Геворгом.

"Мнение любого человека может быть актуальным, если вы его спросили. Если вы его не спрашивали, то оно вам не нужно. В принципе, если ваши интересы не совпали с вашими близкими, то ничего, просто делайте дальше", - говорит визажист в ролике.

"Бургеркинг" также выпустил рекламу с одной из самых известных российских дрэг-квин Блонди Бонд.

Тем не менее в российской поп-культуре есть и более привычные дрэг-образы. В начале двухтысячных появление Верки Сердючки, певца Шуры или Зазы Наполи на телеэкранах не вызывали у зрителей удивления. В отличие, например, от Кончиты Вурст - бородатого австрийского певца, выступающего в платьях и выигравшего конкурс "Евровидения" в 2014 году.

Блонди Блонд рассказала Русской службе Би-би-си, что восхищается РуПолом и его шоу, так как он популяризирует дрэг-движение в мире.

На вопрос, почему Верка Сердючка в России не вызывает удивления, а дрэг-королевы могут быть восприняты негативно, Блонди Бонд отвечает, что образ Сердючки не воспринимается как "секс-объект".

"Сердючка популярна, потому что смешно и весело, и очень важный момент - она не заходит на вашу секс-территорию, поэтому не опасна. Она не воспринимается как секс-объект для гетеросексуалов и не претендует вас обольстить в сексуальном плане", - говорит Блонди.

"Людям хочется быть более открытыми"

Дрэг-королева Лорина Рэй (настоящее имя - Лоран) занимается созданием первого в России журнала о дрэг-культуре. Русская служба Би-би-си поговорила с ней о том, что такое дрэг в России.

Правообладатель иллюстрации INSTAGRAM/lorina_rey

Би-би-си: Что для тебя дрэг и как ты к этому пришел?

Лорина Рэй: Я работал стилистом. Еще когда жил в Ростове-на-Дону, зашел как-то совершенно случайно в ночной клуб, увидел дрэг-артистов, и мне стало интересно это попробовать на себе.

Я занимался этим года два в Ростове, потом, когда переехал в Москву, то забросил это все. И вот сейчас уже полтора года у меня новый образ, и Лорина начинает делать что-то после перерыва.

Би-би-си: Чем ростовская дрэг-сцена отличается от московской? И какие проблемы есть у российской сцены по сравнению с зарубежной?

Л.Р.: В Москве и Санкт-Петербурге дрэг более развит, чем в других российских городах. Вообще, в России достаточно много дрэг-королев, но в других городах они выглядят намного скромнее, так как возможностей отполировать нормально свой образ чаще всего нет.

Также в других городах не всегда можно найти нормальные ткани, те же самые парики или косметику для создания образа. В Москве и Санкт-Петербурге это все гораздо более развито и намного легче.

Би-би-си: Сколько денег может уходить на создание образа?

Л.Р.: Количество денег, которое уходит на дрэг, зависит от желания дрэг-королевы. Кого-то устраивает "АлиЭкспресс" или китайские рынки, а кто-то не может позволить себе выглядеть как все остальные и вкладывает большие суммы в создание образа.

Хороший парик, как у участниц шоу РуПола, может стоит от 300 до 800 долларов и больше. Да, можно купить парик на "АлиЭкспресс", но там жуткое качество и еще дюжина дрэг-корлев будет в таких же париках.

Косметика - тоже зависит от того, какую ценовую категорию косметического бренда выбирать. В среднем на хорошую косметику может уйти от 10 до 25 тыс. рублей в месяц-два. А кто-то годами может пользоваться одной и той же пудрой и помадой. Плюс к этому необходим уход за кожей, так как мейкап очень плотный и кожа нуждается в уходе.

По поводу костюмов тоже зависит от финансовых возможностей, желания и фантазии. Так как в России дрэг-дивы, которые выступают в клубах, зарабатывают не так уж много сумму, на платья сумма собирается месяцами и образ эксплуатируется годами. Хотя можно и без огромных финансов создать нечто интересное и индивидуальное. Создание образа - это как создание отдельного человека/персонажа.

Би-би-си: На фоне шоу РуПола дрэг сейчас находится на пике популярности в мире. Сказывается ли это как-то на российской сцене?

Л.Р.: В последние месяцы о дрэге стали больше говорить онлайн-издания, бьюти-журналы. Представители квир-коммьюнити начали больше говорить о себе, людям надоело молчать и хочется быть более открытыми. И интернет является отличной площадкой для проявления себя этому миру.

И, как правило, сейчас большинство новых артистов, которые появляются, чаще всего не работают в ночных клубах. Эти ребята больше открыты каким-то экспериментам, какому-то арту, но их аудитория - это "Инстаграм", а не ночные клубы.

Би-би-си: Сказывается ли как-то на российской дрэг-сцене гомофобия и сталкивался ли ты лично с этим?

Л.Р.: С гомофобией как дрэг-квин я лично никогда не сталкивался, потому что для меня это как искусство, я не хожу так ежедневно, я делаю съемки, и такого внимания общественности не привлекаю.

Но чтобы понять, как к этому относятся у нас в стране, достаточно посмотреть TikTok. Я недавно создал там свой аккаунт, и по комментариям там можно проследить отношение к дрэгу среднестатистического человека у нас в стране.

Я там получаю очень много негатива, люди не понимают, что это такое. Вряд ли у них в голове в принципе есть понятие, что такое дрэг. Но есть конечно и хорошие, позитивные комментарии.

Би-би-си: Возможно ли в России, по-твоему мнению, такое шоу, как RuPaul's Drag Race?

Л.Р.: Вряд ли у нас на российском ТВ когда-либо в ближайшее время появится шоу, подобное RuPolls Drag Race. Но я думаю YouTube-площадка будет очень этому рада, так как у нас в России YouTube обширен и давно уже ждет королев. К этому все готовы.

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