Дрейф длиной в год: началась крупнейшая экспедиция по изучению климата в Арктике

Правообладатель иллюстрации Esther Horvath Image caption "Полярная звезда" у места начала дрейфа

Немецкое научно-исследовательское судно "Полярная звезда" (Polarstern) прибыло в точку, с которой начнется его дрейф в Северном Ледовитом океане продолжительностью в один год.

Судно станет центром крупнейшей за последние годы международной научной экспедиции к Северному полюсу.

Координаты места начала экспедиции - 85 градусов к северу и 137 градусов к востоку от Гринвичского меридиана. Эта точка расположена у побережья северной Сибири.

Правообладатель иллюстрации Esther Horvath Image caption Ученые рассчитывают получить новые данные об изменениях климата в Арктике

В экспедиции примут участие сотни ученых, которые воспользуются судном как базой для исследований того, как изменения климата влияют на приполярные районы.

Где будет зимовка

"После недолгих, но интенсивных поисков мы нашли место, где будет зимовать судно в предстоящие месяцы, - заявил руководитель экспедиции профессор Маркус Рекс, сотрудник Института Альфреда Вегенера. - Возможно, это не самое лучшее ледяное поле, но ничего лучше в этой части Арктики просто нет, и оно предоставит нам условия работы, на которые было трудно рассчитывать после теплого арктического лета".

"Полярная звезда" отправилась в Междисциплинарную дрейфующую экспедицию по изучению климата Арктики (MOSAiC) две недели назад.

Правообладатель иллюстрации Markus Rex Image caption К месту начала дрейфа судно шло в лучах заходящего полярного солнца

Оно вышло из норвежского порта Тромсё в сопровождении ледоколов в поисках подходящих ледовых условий для предстоящего дрейфа.

Но еще до этого с помощью вертолетов и спутников велись поиски среди 16 возможных мест зимовки. В конце концов был выбран массив пакового льда толщиной несколько метров размерами 2,5 на 3,5 км.

Руководство международной экспедиции считает, что исследователям сильно повезло с поисками места зимовки. Дело в том, что минувшее лето в Арктике было очень теплым, что привело к сокращению ледового покрова, который уменьшился до минимального размера за всю историю спутниковых наблюдений. Кроме того, средняя толщина арктического льда также невелика.

Однако сейчас ледовые поля быстро смыкаются в результате зимнего снижения температуры, полыньи и разломы между ними становятся реже. В месте расположения судна солнце уже не поднимается над горизонтом - до наступления полярной ночи остаются считанные дни.

Правообладатель иллюстрации Esther Horvath Image caption Лед, окружающий судно, должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать людей и научное оборудование

Очень скоро судно "Полярная звезда" окажется скованным арктическим льдом и начнет дрейф в приполярные районы.

Судно освободится от этих оков только к сентябрю или октябрю будущего года. К тому времени позади будет дрейф к району Северного полюса, и судно окажется поблизости от пролива Фрама между северо-восточным побережьем Гренландии и архипелагом Шпицбергена.

Что будут изучать

Участники экспедиции будут изучать все аспекты климатической системы Арктики. Приборные станции будут установлены в районе дрейфа на льду, на расстоянии до 50 км от судна.

Будут собираться пробы льда, воздуха, флоры и фауны. Результаты исследований помогут ученым в дальнейших прогнозах изменений климата.

Как рассказал профессор Рекс до начала экспедиции, Арктика теплеет вдвое быстрее, чем остальные районы планеты, однако существующие климатические модели страдают высокой степенью неопределенности в силу недостатка данных.

"Мы не имеем каких-либо надежных прогнозов для арктических районов по той причине, что не очень хорошо понимаем сущность происходящих здесь процессов, - сказал руководитель экспедиции. - Это из-за того, что мы никогда не наблюдали их в течение всего года, и даже в течение зимы, когда лед достигает максимальной толщины и эти районы становятся недоступными для научных судов".

Впрочем, подобные экспедиции проходили и раньше, но никогда не были такими крупномасштабными. Стоимость нынешней экспедиции составит 130 млн евро.

Ожидается, что в ходе дрейфа на борту "Полярной звезды" побывает до 600 исследователей, которые будут доставляться туда ледоколами, а в разгар зимы - самолетами и вертолетами.