Чего добиваются активисты Extinction Rebellion?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Экологические активисты из движения Extinction Rebellion начали масштабную акцию протеста, которая, по их задумке, должна продлиться две недели.

В Лондоне активисты протестуют у правительственных зданий и блокируют основные правительственные объекты в центре города. Протесты проходят также в Амстердаме, Берлине, Нью-Йорке и Сиднее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протесты Extinction Rebellion распространились по миру. Это фото из Германии

В апреле во время масштабной акции Extinction Rebellion в Лондоне в качестве гостя выступила экоактивистка Грета Тунберг.

"Перед нами климатический, экологический кризис, который игнорировали десятки лет. - сказала она. - Мы должны сделать так, чтобы политикам больше не сходило с рук бездействие по этому поводу".

Кто они, сторонники Extinction Rebellion, и чего он хотят добиться?

Что такое Extinction Rebellion?

Активисты Extinction Rebellion требуют, чтобы правительства разных стран объявили "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию" и незамедлительно принялись ее решать.

Представители движения настаивают, что их методы - это исключительно ненасильственные акции гражданского неповиновения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Логотип Extinction Rebellion - круг с песочными часами внутри

Движение Extinction Rebellion было создано в 2018 году, и, по словам организаторов, сейчас оно распространилось на десятки стран, где есть свои группы, готовые участвовать в акциях протеста.

Логотип движения - круг с песочными часами внутри. Они символизирует время, которого у многих вымирающих видов на планете становится все меньше.

Насколько реалистичны цели Extinction Rebellion?

В Великобритании у движения три основных требования:

правительство должно объявить "климатическую чрезвычайную ситуацию";

Британия должна взять на себя юридическое обязательство снизить углеродные выбросы в атмосферу до нуля к 2025 году;

за ходом экологических реформ должен следить специально созданный "общественный совет".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мирные протесты: активисты лежат на дорогах

Чтобы значительно снизить углеродные выбросы всего за шесть лет, понадобятся жесткие ограничения на транспорт; людям придется кардинально пересмотреть свой рацион, отказавшись от мяса и молочных продуктов; плюс необходимы серьезные инвестиции в возобновляемую энергетику.

Но участники Extinction Rebellion настаивают, что от этого зависит будущее планеты, и другого выхода просто нет.

При этом они не дают рекомендаций, какими именно должны быть меры по борьбе с климатическими изменениями.

Эти меры, в соответствии с их видением, предпишет назначенный правительством "общественный совет" - случайно выбранные люди из разных слоев общества. Они должны будут выслушать советы экспертов и решить, какими именно способами мир может справиться с климатическим кризисом.

Какова тактика активистов?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В числе сторонников Extinction Rebellion - актриса Эмма Томпсон

В апреле 2019 года Extinction Rebellion провели масштабную акцию в Лондоне. В течение 11 дней они блокировали самые важные транспортные артерии британской столицы.

В результате этой акции были арестованы более 1100 человек - большинство по подозрению в неповиновении полиции, требовавшей, чтобы активисты сдвинулись с места.

Некоторые активисты приклеили себя к поездам и к дверям Лондонской фондовой биржи. Часть отправились маршем в сторону аэропорта "Хитроу", другие приковали себя цепями к оградам и трубам - как 83-летний Фил Кингстон, сделавший это "ради внуков" около станции метро "Оксфорд-серкус" в самом центре британской столицы.

Правообладатель иллюстрации Tim Mosenfelder Image caption Extinction Rebellion поддерживает и группа Radiohead, передавшая движению доходы от стриминга своих песен

За пределами Британии были арестованы порядка 400 человек.

В июне американские активисты заблокировали дорожное движение в Нью-Йорке; несколько немцев приковали себя к ограде около офиса канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине; в Париже полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать активистов, заблокировавших мост через Сену.

Что говорят критики

Людей, которым не нравятся методы Extinction Rebellion, долго искать не надо. В "Твиттере" множество жалоб от людей, опоздавших по своим делам, и разгневанных автомобилистов.

Обозреватели газет не жалеют язвительных слов против нарушителей спокойствия и "эко-фанатиков", как они их называют.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Критики называют методы движения несправедливыми по отношению к обычным горожанам

Апрельские протесты стоили британской полиции 7,5 миллионов фунтов (9,2 млн долларов), сррбщила глава Скотленд-ярда Крессида Дик.

В ответ на все гневные выпады Extinction Rebellion отвечают одно: "Узнайте, насколько серьезен экологический и климатический кризис, в котором мы оказались".

Представители движения считают оправданным битье окон и порчу другого имущества. По их словам, такие методы необходимы, но при этом активисты "чрезвычайно осторожны" по отношению к обычным людям.

Кто поддерживает Extinction Rebellion?

Больше всего сторонников у движения среди молодежи, показало в апреле исследование британской компании YouGov, опросившей три тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цели и методы движения близки молодежи

Среди тех, кому от 18 до 24, почти половина поддерживает нарушение дорожного движения с целью привлечь внимание к лозунгам Extinction Rebellion.

Среди 50-65-летних - 36% согласились с их методами, а среди более старшего поколения, людей за 65, таких оказалось 28%.

За Extinction Rebellion вступались и известные люди - в частности актриса Эмма Томпсон и музыканты из групп Radiohead и Massive Attack.

***