Джастин Бибер и редкие коты: как певец разругался с зоозащитниками

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Джастин Бибер предложил зоозащитникам из организации PETA "выкусить", после того как те сочли неэтичным покупку им селекционных котят. Активисты считают, что животных надо брать из приютов.

Согласно Hollywood Reporter, канадский певец купил котят породы саванна по кличке "Суши" и "Тунец" за 35 тысяч долларов.

Саванны - помесь домашней кошки и диких котов, африканских сервалов.

Исполнитель хита What do you Mean не поленился завести отдельный аккаунт в "Инстаграме" для кошачьего дуэта.

Зоозащитники из организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) опасаются, что публичность Бибера приведёт к росту спроса на экзотические виды кошек.

"Занимайтесь настоящими проблемами"

25-летний певец заочно нагрубил сотрудникам PETA и призвал их заниматься "настоящими проблемами" - браконьерством и жестоким обращением с животными.

"Вас бомбит, поскольку я завёл конкретную кошку? Когда я завёл пса Оскара, у вас не пригорело, хотя он и не из питомника... Вообще, почему каждый питомец должен быть приютским", - возмущается звезда.

"Я за то, чтоб забирать дворняжек из приюта, но у всех есть предпочтения в породе, иначе зачем нужны заводчики", - добавил поп-идол.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джастин купил котят сразу после второй женитьбы на Хейли

"Думай головой"

Однако в PETA уверены, что Бибер мог бы вдохновить фанатов на то, чтобы забирать животных из приёмников, а не рекламировать лишний раз экзотичные породы.

В ответ на оскорбления певца активисты призвали его подумать.‎‎

"Миллионы животных гибнут каждый год, поскольку люди не берут из питомников, а покупают любимцев. Избыточная численность домашних животных - настоящая проблема. Вот что печально". ‎‎

Ранее Бибер завёл себе макаку по кличке Оу Джи Молли, которую пытался возить с собой в турне. Однако в Германии ее конфисковали и передали в зоопарк.

У артиста не было ни документации о вакцинации животного, ни разрешения на ввоз.

Германия пригрозила забрать макаку, если хозяин не вернется, что и произошло. В итоге власти Германии выставили Биберу счет на 10 тысяч долларов, потраченные на уход за брошенным животным.

Эксцентричные знаменитости

Отношение к содержанию дома диких животных менялось со временем: например, в США законодательно запретили держать диких хищников вроде оцелота в домах в середине 1970-х, и ветеринарам под угрозой судов пришлось конфисковать у владельцев сотни крупных кошачьих.

Меж тем, Сальвадор Дали ездил по миру с ручным оцелотом по кличке Бабу.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сальвадор Дали с удовольствием эпатировал публику ручным оцелотом Бабу

С рептилиями, даже смертельно опасными для человека, в СЩА с точки зрения закона все проще. Например, у актёра Николаса Кейджа дома жили две королевские кобры, которых он в итоге отдал в зоопарк ( и кот, который, по признанию самого Кейджа, очень любил галлюциногенные грибы).

При этом, согласно американским законам, если кто-то хочет держать у себя хищников, то необходимо должна оборудовать мини-зоопарк, а это удовольствие не из дешевых.

Именно поэтому скандальный боксер Майк Тайсон был вынужден расстаться с белыми тиграми, когда в связи с финансовыми проблемами распродал часть имущества.