Тюремное ведомство России возглавил чекист Калашников. Что о нем известно?

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Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила назначение на пост главы ведомства бывшего начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова. Он служил в органах госбезопасности еще при СССР, а когда работал в Коми, там посадили губернатора.

Фамилия Калашникова появилась во вторник на сайте ФСИН - он указан в качестве директора службы. Чуть ранее о его назначении сообщила правозащитница Ева Меркачева. По ее данным, нового директора представят коллективу в ближайшие дни.

Предшественник Калашникова Геннадий Корниенко покинул пост 3 октября, когда президент Владимир Путин подписал указ о его отставке. Формальной причиной назывался возраст - в сентябре ему исполнилось 65 лет, это предельный возраст нахождения на службе.

Корниенко руководил ФСИН с 2012 года. За это время в системе тюремного ведомства произошло много скандалов. А что известно о новом начальнике?

"Новосибирский чекист"

Калашникову 55 лет, он родился в Новосибирской области, окончил Новосибирское высшее военное политическое общевойсковое училище. Издание "Тайга.инфо" на этом основании называет его "новосибирским чекистом".

В органах госбезопасности работает с 1987 года, сообщают Интерфакс и РИА Новости. В 1988 году окончил высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, в 1995 году - академию ФСБ России, пишет "Тайга.инфо".

С июня 2011 года по май 2017-го Калашников руководил управлением ФСБ по Коми. Главой республики тогда был Вячеслав Гайзер. В сентябре 2015 года он был арестован, а в июне 2019 года приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Его судили по делу о коррупции и организованном преступном сообществе.

Когда бывшему главе Коми выносили приговор, Калашников уже возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю. Он занимал этот пост с мая 2017 года по настоящее время.

ФСБ в Красноярске также вела дела о коррупции. Накануне стало известно о задержании замглавы департамента муниципального имущества мэрии города Ирины Тюриной, на нее завели дело о взятке. А во вторник ФСБ проводит обыски у первого замглавы Красноярска Владислава Логинова.

"Работаем в кабинете у Логинова", - сказали РБК в пресс-службе краевого управления, когда уже стало известно, что Калашников переместился из кресла начальника краевого ФСБ на пост главы ФСИН.

Что пишут СМИ

Как писала газета "Коммерсант", сотрудники возглавляемого Калашниковым управления "стояли у истоков целого ряда резонансных уголовных дел".

Что касается Коми, то там был арестован не только глава республики Гайзер. Калашников был инициатором ареста руководителя управления ФСИН по Коми генерал-лейтенанта Александра Протопопова, писала на страницах "Московского комсомольца" Меркачева. Это для сотрудников тюремного ведомства гораздо важнее, делала вывод она.

В мае 2017 года суд признал Протопопова виновным в получении взятки и приговорил к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,875 млн рублей.

"Причем "подбил" его его Калашников на самом вершине карьеры - тюремщик накануне своего задержания переехал в Москву и ждал назначения на должность замдиректора ФСИН России", - утверждала Меркачева.

По ее данным, "некоторые осужденные перспективе быть "под Калашниковым" не очень рады". "Он ведь возглавлял УФСБ Красноярского края, а именно от туда поступало больше всего жалоб на пытки в тюрьмах", - писала Меркачева.

Со ссылкой на СМИ она также напоминала, что в 2012 году расширенной коллегии МВД Калашников, руководивший тогда управлением ФСБ по Коми, якобы причислил правозащитные организации "Голос" и "Мемориал" к "экстремистским", заявив, что их деятельность "инспирируется из-за рубежа и направлена на изменение политического строя в России".