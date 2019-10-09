В Нидерландах расследуют роль Украины в крушении MH17. Что это значит?

Парламент Нидерландов поддержал обращение к правительству страны с требованием прояснить роль Украины в катастрофе малайзийского "Боинга".

На заседании во вторник вечером с этим предложением согласились все депутаты Палаты представителей нидерландского парламента.

Расследование должно ответить на вопрос, почему воздушное пространство над восточной Украиной во время боевых действий не было закрыто, пишет нидерландское издание NOS.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок изначально был против подобного расследования. Это непростая задача, потребуется сотрудничество со стороны России, говорил он - но возражать против требования парламентариев в итоге не стал.

Совет безопасности Нидерландов еще в 2015 году постановил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство летом 2014 года - тогда рейс MH17 выбрал бы другой маршрут в Куала-Лумпур и не был бы сбит.

Но правительство, пишет нидерландское издание NOS, не хотело предпринимать каких-либо шагов против Украины. В рамках международного расследования крушения "Боинга" власти Нидерландов считают необходимым поддерживать хорошие отношения с Киевом, считает NOS.

Украинская сторона негативно реагировала на планы нидерландских парламентариев расследовать роль Украины в катастрофе MH17. Это отвлекает от расследования, которое должно установить, кто сбил самолет, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Нам нечего скрывать, - говорил он. - Мое правительство всегда готово предоставить информацию". "Настоящий вопрос: кто это сделал и почему?" - настаивал он.

Сейчас министр иностранных дел Нидерландов поблагодарил Украину за готовность сотрудничать с расследованием. "Я доволен, что Украина взяла на себя это обязательство", - сказал Блок.

Совместная следственная группа (JIT) 19 июня этого года опубликовала доклад, назвав имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса "Бук", сбившей самолет.

По версии следственной группы, самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии России, Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ России, Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР, и Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, воевавший в Донбассе.

Расследователи считают, что Дубинский, Пулатов и Стрелков сейчас живут в России, а Харченко - на востоке Украины, на территории, неподконтрольной правительству страны. Все четверо объявлены в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд до конца года. Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года.

В сентябре стало известно, что бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах, которого ранее задержали украинские спецслужбы, освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Нидерланды тогда выражали сожаление по этому поводу, хотя в Киеве заявляли, что Цемаха удалось допросить перед обменом.

Нидерланды считают его важным свидетелем. В начале октября власти страны обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Цемаха, которого они хотят допросить по делу о крушении MH-17.

JIT просила российскую сторону самостоятельно допросить фигурантов дела. Россия до сих пор отказывалась отвечать на вопросы следственной группы, заявляли в JIT. Минобороны России отрицает причастность российских военных к крушению самолета и выдвигает альтернативные версии событий.