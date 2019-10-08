Хелен Миррен о роли Екатерины Второй: "Она вела себя как мужчина"

Правообладатель иллюстрации Scott Garfitt/PA Wire Image caption На премьеру нового мини-сериала "Екатерина Великая" в лондонском кинотеатре Curzon Mayfair Хелен Миррен доставили в паланкине

Новый исторический мини-сериал "Екатерина Великая" совместного производства HBO и Sky Atlantic 21 октября выходит на российский экран. Сериал уже получил множество положительных и даже восторженных отзывов критиков во многом благодаря блистательной игре Хелен Миррен.

Играть коронованных особ Хелен Миррен не привыкать: она в свое время воплотила на экране образы двух английских королев - Елизаветы Первой и Елизаветы Второй.

Однако роль русской императрицы оказалась близка этой актрисе еще и из-за ее русских корней: ее дед Петр Васильевич Миронов был полковником русской императорской армии, а затем белоэмигрантом, осевшим в Лондоне.

Хелен Миррен дала интервью радиопрограмме Всемирной службы Би-би-си Arts Hour ("Час искусств"). С Хелен Миррен беседовала ведущая программы Никки Бейди.

Би-би-си: Одна из задач этого сериала - развеять старые стереотипы в отношении русской императрицы. Каково это было: сниматься именно в том самом месте, где жила Екатерина Великая?

Хелен Миррен: Я просто не могу описать то чувство, которое меня охватило, когда я находилась во дворце Екатерины, где не было ни единого туриста, и я в полном одиночестве, не считая съемочной группы в конце длинного коридора, одетая, как Екатерина, в парике и так далее, смотрела из окна, из которого она могла бы смотреть, потому что оттуда открывается прекрасный вид, уже существовавший в ее время. Это было совершенно потрясающе!

Би-би-си: О чем этот сериал прежде всего, на ваш взгляд: о любви между Потемкиным и Екатериной?

Х.М.: Да, сериал во многом рассказывает о том времени, которое и сделало ее великой, это время ее активного строительства империи, чем она занималась вместе с Потемкиным. Так что да, это во многом об их отношениях, которые были крайне бурными, страстными. Она была без ума от него!

Но, с другой стороны, это был также и политический союз в том смысле, что она использовала Потемкина, его смелость, его личность, его энтузиазм, чтобы укрепить свою власть.

А затем, естественно, как мы видим в последующих сериях, она понимает, что он забрал себе слишком много власти, а это то самое, чего Екатерина никогда не позволяла делать. Она никогда не допускала, чтобы какой-либо мужчина в ее жизни посягнул на ее власть и положение.

Би-би-си: Но вы также показываете ее эдакой игривой, любящей пофлиртовать шалуньей.

Х.М.: Она, конечно, была и такой тоже. Это видно по ее письмам, без всяких сомнений. Ее письма Потемкину такие… дурашливые. Ну, просто как будто глупая девчонка пишет: "Я тебя так люблю! Так хочу увидеть! Целую-целую-целую-целую"…

Би-би-си: А как насчет этого поклёпа - мне кажется, именно это слово вы использовали, когда говорили о слухах, что у нее был секс с конем?

Х.М.: Это уже вошло в историю, да. Но я была шокирована, потому что феминистки - а большинство моих приятельниц феминистки, иначе они мне не приятельницы - первый вопрос, который они мне задавали: а как насчет коня, что ты будешь делать?

И я им говорила: ничего такого не было, как вам не стыдно! Потому что вы повторяете поклёп, который был возведен на Екатерину, на мой взгляд, только потому, что она была исключительно успешным политическим деятелем много-много лет и сумела выжить в чрезвычайно сложном мире.

История не дозволяет женщинам этого. И даже несмотря на то, что она известна в России как Екатерина Великая - это потому что она выстроила империю, как и Александр Великий, как и Петр Великий - этот жуткий навет был возведен на нее.

Она, конечно, вела себя так, как, мы бы сказали, вёл бы себя мужчина. Я для себя это так определила.

Ну, вы же знаете, что в этом вопросе вот уже столько лет существуют совершенно немыслимые двойные стандарты. На самом деле она была серийной однолюбкой. Но да, у нее было, по-моему, семь любовников.

Би-би-си: Если бы существовал актерский приз за лучший момент, вам бы он точно достался за сцену в церкви, где ваша грудь вздымается… Эта сцена просто потрясающая!

Х.М.: Неужели?

Би-би-си: Вы ее еще не видели?

Х.М.: Нет, не видела.

Би-би-си: Но вы помните, как вы использовали свою грудь в этой сцене?

Х.М.(смеется): Нет, я не помню, как я использовала свою грудь.

Би-би-си: Думаю, что вам понравится то, что получилось в итоге.

Х.М.: О'кей...

Би-би-си: Весь этот фильм, состоящий из четырех серий, можно посмотреть на Sky Atlantic, но он также показывался по аналоговому телевидению, по старинке, для тех, кто хочет смотреть каждую серию по мере ее выхода. Как вы сами смотрите телевизор: запоем или дозированно?

Х.М.: Я не сдержанный зритель, а совершенно сорвавшийся с цепи. Мне очень нравится, что можно посмотреть пять-шесть серий за раз. Я на днях посмотрела пять-шесть серий "Позы", сериал просто великолепный.

Кто знал, что люди именно так захотят смотреть развлекательные программы? Это своего рода проблема, и мне в каком-то смысле стыдно, потому что я смотрю слишком много.

Но я знаю, сколько труда во все это вкладывается, поскольку я сама работаю в этой индустрии. Труда людей, которые делают костюмы, строят декорации, труда осветителей. Столько труда идет в производство теледрамы, реального труда многих людей!

А потом - бац, все это поглощено за каких-то четыре часа, и ты думаешь: ну, что у них там еще есть?