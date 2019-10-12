Автор спецэффектов "Чернобыля": "Мы не хотели делать научно-фантастический аттракцион"

Правообладатель иллюстрации HBO/Sky Image caption Джаред Харрис в роли Валерия Легасова и Стеллан Скарсгард в роли Бориса Щербины

Мини-сериал HBO и Sky "Чернобыль" о техногенной и человеческой катастрофе на Чернобыльской АЭС уже зарекомендовал себя как кинематографическое событие 2019 года, став триумфатором премии "Эмми" в 10 номинациях.

Среди них и премии за сценографию и визуальные эффекты, созданные специалистами британской компании DNEG, разрабатывающей компьютерную анимацию. В этом же году DNEG получила "Оскара" за фильм 2018 года "Человек на Луне" (First Man), а за год до этого - за картину "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049).

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Визуальная достоверность сериала "Чернобыль", действие которого разворачивается в 1986 году, во многом достигнута художниками и постановщиками спецэффектов за счет потрясающе точного воссоздания атмосферы советских восьмидесятых - как в том, что касается быта, так и самой чернобыльской катастрофы.

Как отметил в документальном видео HBO художник-постановщик сериала Люк Халл, "его легко можно рассматривать как фильм-катастрофу, но на самом деле это не так, это человеческая история".

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Показать то, чего никто не видел

Киноведы отмечали потрясающую реконструкцию советской эпохи в сериале, многие сцены в котором выглядят как документальный фильм. Однако главной сложностью было воссоздать саму катастрофу на АЭС.

"Нам было очень важно отразить ту атмосферу как можно точнее, и спецэффекты в данном случае помогли создателям показать то, что другими способами сделать было невозможно, например, горящую активную зону реактора", - рассказал креативный директор и один из основателей компании DNEG Пол Франклин в интервью Би-би-си.

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Как можно зрительно восстановить то, чего, по сути, никто не видел?

"Никаких фотографий оттуда у нас не было, а все те, кто видел эту зону, кто туда заглядывал, вскоре погибли от лучевой болезни. Наша команда по спецэффектам, которую в этом сериале возглавлял Макс Деннисон, много размышляла о том, как правильно - с научной точки зрения - показать происходившее там. Это же не обычный пожар, не дом горит, там чрезвычайные температуры", - поясняет Франклин.

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Поэтическая вольность и научная достоверность

"На тот момент, когда визуально начинается наша история, там уже пожар настолько мощный, что летучие горючие вещества уже прогорели и один голый уран горит со страшной силой среди перекореженных от огня охладительных стержней внутри реактора. Всю эту бешеную энергию, извергающуюся наружу, и пришлось показывать спецэффектами, но научно обоснованными", - рассказывает Франклин.

Несмотря на историческую достоверность, создателям все же пришлось в ряде случаев прибегнуть к поэтической вольности - например, в сцене, когда сразу после аварии из АЭС вырывается в небо огромный черный столб дыма, хотя на самом деле это вряд ли было именно так.

Правообладатель иллюстрации HBO/Sky

Чернобыльская электростанция была оснащена ядерным реактором РБМК, разработанным в Советском Союзе. На сегодняшний день большинство из них выведены из строя, но один такой реактор съемочная группа разыскала в Литве. Он тоже был выведен из эксплуатации, что было одним из условий вступления Литвы в Евросоюз.

Хоть и бездействующий, реактор по-прежнему стоит на месте, и именно туда отправились разработчики спецэффектов - чтобы изучить, сделать фотографии, а затем создать изображение с помощью трехмерной компьютерной графики.

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Например, в сцене, когда зритель видит реактор снаружи, часть его разрушена взрывом - взгляд попадает на груду обломков, вокруг все горит и полыхает.

Как объясняет Пол Франклин, на нулевом уровне - уровне земной поверхности - были построены внушительные декорации, показывающие это разрушение; через них пробираются действующие лица.

Затем камера скользит вверх, и взгляду открывается весь масштаб разрушения, и вот это уже дело рук художников и изобретателей спецэффектов: гигантский луч ионизирующего изучения, устремившийся ввысь сразу после катастрофы на реакторе, создан ими.

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Действительность в серо-бурых тонах

С визуальной точки зрения это очень темный, унылый, мрачный сериал, и у многих зрителей, не имеющих опыта проживания в советскую эпоху, возникло недоумение по этому поводу: действительно ли всё так депрессивно выглядело в то время в Советском Союзе или же это сделано намеренно?

"Есть определенный стиль советской архитектуры, легко узнаваемый, с монументальными сооружениями в стиле брутализма. И опять же, наша съемочная группа нашла город в Литве, похожий на Припять - город, где жили все работавшие на Чернобыльской АЭС люди, - но он гораздо крупнее Припяти. Поэтому задачей специалистов по спецэффектам было зарисовать все спутниковые тарелки, все современные опознавательные знаки, а еще - "пододвинуть" лес поближе, потому что Припять окружена лесом", - рассказывает Франклин.

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Самое главное - чтобы спецэффекты не привлекали внимания, отмечает он.

"Вся стилистика сериала очень унылая, а тебе надо показать что-то совершенно экстраординарное обычным путем - так, чтобы это выглядело достоверно. Чтобы зритель подумал - ого, да тут всё как в жизни, действительно, жуть берет, я как будто сам там побывал".

"Но для нас было очень важно не переборщить, не превратить это в нечто из разряда научно-фантастического аттракциона, а показать всё как можно проще, обыденнее, чтобы это произвело на зрителя более сильное впечатление", - признается Пол Франклин.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На литовскую АЭС, где снимался сериал "Чернобыль", стали водить экскурсии по следам съемочной группы, июль 2019 г.

Интервью с Полом Франклином впервые прозвучало в программе Всемирной службы Би-би-си The Arts Hour.