Правообладатель иллюстрации South Park / Comedy Central Image caption Рэнди (слева) по сюжету серии мастерил игрушки в китайской тюрьме

Китайским властям не понравился эпизод "Южного парка", где отец героя Стэна - Рэнди Марш - подвергается принудительному труду и перевоспитанию в китайской тюрьме.

Но создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер - не первые пострадавшие от цензуры Компартии.

Эпизод, который не понравился китайским властям, называется "Band in China" (дословно "Группа в Китае" и созвучно с "Banned in China" - "Запрещено в Китае"), вышел 2 октября и вскоре исчез из онлайн-кинотеатров и социальных сетей в стране.

Паркер и Стоун в своём ироничном ответе Пекину написали, что "приветствуют китайских цензоров в своих домах и сердцах" и прославляют КПК.

Обама и Винни-Пух

Герой "Южного парка" Рэнди в опальной серии попадает в переполненную камеру, где начинает разговор с Винни-Пухом и Пятачком.

Это отсылка к инциденту 2017 года в Китае, когда картинки с Винни-Пухом блокировались в социальных сетях в Китае, потому что он в шутку сравнивался с председателем Коммунистической партии Си Цзиньпином.

"Некоторые говорят, что Пух выглядит как китайский президент, так что теперь в Китае мы под запретом", - говорит Пятачок в мультсериале.

Мем, где Си Цзиньпин и Барак Обама сравниваются с Винни-Пухом и Тигрой, популярен в соцсетях с 2013 года.

Правообладатель иллюстрации AFP/Weibo Image caption Этот мем до сих пор иногда всплывает в соцсетях

Теперь в китайском поисковике Baidu по запросу "Южный парк" что-то можно найти, но большинство записей - это старые новости. Первые результаты в выдаче содержат критику шоу из-за его негативного влияния на подростков.

В китайском интернете свободно доступна только та информация, которая считается необходимой. Эта система фильтрации известна как "Великий китайский файрвол".

Большинству интернет-пользователей в Китае недоступны Twitter, Google, Facebook и "Википедия".

Газеты и телевидение страны находятся под контролем Коммунистической партии. В китайских социальных сетях некоторые слова и фразы подвергаются цензуре.

"Аватар" и снос домов

Иногда и намёка может быть достаточно для возможного беспокойства КПК: в 2010 году в разгар проката "Аватара" по миру критики сочли, что китайские власти изъяли из проката двухмерную версию фильма из-за параллелей сюжета картины с программой вынужденного переселения в Китае.

Согласно сюжету блокбастера, безжалостная корпорация пытается выселить народ На'ви с целью разработки природных ископаемых на планете Пандора.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"С нашим опытом переселения старых китайских районов, мы единственные люди на Земле, которые могут по-настоящему понять боль На'ви", - писала колумнистка China Daily Хуан Хун.

Несмотря на отказ от двухмерной версии, трёхмерная осталась неизменной в прокате, и "Аватар" стал самым кассовым фильмом в истории Китая на тот момент.

"Твиттер" и баскетбол

Совершенно не обязательно быть киношником - Национальная баскетбольная ассоциация США (NBA) также попала в немилость к КПК после неудачного твита.

Скандал с NBA и ее китайскими партнерами произошел накануне. Менеджер баскетбольной команды "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори поддержал гонконгские протесты в своем "Твиттере". После этого в Китае решили приостановить спонсорскую поддержку команды, а также не показывать игры команды по китайскому телевидению.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэрил Мори поддержал гонконгские протесты. В Пекине это не оценили

В NBA заявили, что комментарии Мори были "прискорбными", а игрок Джеймс Харден извинился и сказал, что команда "любит Китай".

Извинился перед Китаем и сам Мори.

Пропустить Twitter пост , автор: @dmorey 2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA. — Daryl Morey (@dmorey) 7 октября 2019 г.

"Всегда ценил поддержку от китайских фанатов и спонсоров и надеюсь, что те, кто расстроился [из-за моего твита], знают, что я не хотел их задеть", - уверяет теперь менеджер.

Тибет и демократия

В Китае от зарубежных исполнителей при гастролях могут требовать изменять сетлисты (списки песен).

Например, Rolling Stones перед своим визитом в КНР в 2014 году вынуждены были выбросить часть песен из предполагаемого списка, включая классическую балладу о секс-работницах Honky Tonk Women.

"Ничего, у нас более 400 треков в запасе", - отреагировал тогда гитарист рок-ветеранов Кит Ричардс.

Исландская суперзвезда авангардного попа Бьорк во многом поспособствовала тому, что власти Китая ужесточили цензуру.

Во время гастролей 2008 года певица посвятила свою песню Declare Independence борцам за тибетскую независимость, прокричав "Тибет! Тибет!" в разгар исполнения.

Госагентство Синьхуа тогда распространило сообщение, что китайский минкульт будет следить за программами зарубежных артистов тщательнее.

Сторонники автономии и/или независимости Тибета по всему миру, напротив, отреагировали на перформанс исландки с нескрываемым энтузиазмом.

В том же 2008 году китайским цензорам не понравился первый за 15 лет альбом американских рокеров Guns N' Roses под названием Chinese Democracy ("Китайская демократия").

Сайт альбома был заблокирован на территории КНР, а сам он не вышел в стране на физических носителях.