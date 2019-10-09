Чем Турции мешают сирийские курды?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сирийские курды уже заявили, что будут защищать территории, которые находятся под их контролем

Турция объявила о намерении начать операцию на северо-востоке Сирии, чтобы создать вдоль своих границ "безопасную зону". Вашингтон заявил, что не станет препятствовать турецким военным, и начал выводить с этой территории свои войска. В сложившейся ситуации появилась угроза эскалации конфликта между Турцией и сирийскими курдами, которые сейчас контролируют северо-восток Сирии.

Би-би-си объясняет, зачем турецкие власти хотят создать на северо-восточных территориях Сирии, граничащих с Турцией, "безопасную зону", и почему считают курдов, под контролем которых находятся эти земли, террористами.

Зачем Турции нужна операция?

Главная цель анонсированной Турцией операции - оттеснить курдские отряды народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами, подальше от своих границ.

Турецкие власти рассчитывают создать на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровую "зону безопасности", свободную от курдского ополчения.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Карту предполагаемой безопасной зоны Эрдоган в сентябре показал на Генассамблее ООН

В эту "безопасную зону" Анкара также рассчитывает переселить до 2 миллионов сирийских беженцев, которые сейчас проживают в Турции (всего в стране находятся порядка 3,6 млн беженцев, покинувших Сирию из-за гражданской войны, начавшейся в 2011 году).

Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF), в которые входит ополчение YPG, в понедельник заявили, что будут защищать свои территории, и что США покидают район, чтобы превратить его в зону боевых действий, создавая угрозу возрождения "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России и других странах).

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption YPG являются самой многочисленной частью Сирийских демократических сил (SDF)

Почему Турция хочет оттеснить сирийских курдов от своих границ?

Территория, на которой Турция хочет создать "безопасную зону", находится под контролем Отрядов народной самообороны (YPG) - курдского ополчения, которое входит в состав курдско-сирийского альянса SDF и является его самым крупным подразделением.

США поддерживают SDF, и YPG в том числе. При поддержке американцев курдско-сирийские силы разгромили ИГ на северо-востоке Сирии и теперь контролируют эту часть страны.

Анкара считает YPG ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). РПК с 1984 года борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Турция, США и некоторые страны ЕС признали РПК террористической организацией. YPG отрицают связь с РПК.

Турецкие власти опасаются, что сирийские курды, которые хотят добиться создания своей самоуправляемой территории внутри Сирии (наподобие Иракского Курдистана, который в Ираке имеет статус широкой автономии), вдохновят турецких курдов на создание аналогичной территории в Турции.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Альянс SDF сыграл важнейшую роль в разгроме ИГ на северо-востоке Сирии

Несмотря на то, что Турция входила в состав возглавляемой США коалиции против ИГ, она неоднократно критиковала Вашингтон за поддержку SDF и пыталась помешать альянсу взять под контроль северную границу Сирии.

Кроме того, в начале 2018 года Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в населенном преимущественно курдами районе Африн на западе Сирии. Целью операции было вытеснить из Африна курдские вооруженные формирования.

По данным базирующейся в Британии Сирийской обсерватории по правам человека, в результате боевых действий, продолжавщихся два месяца, были убиты 300 мирных жителей, 1500 курдских ополченцев, 400 бойцов из протурецких формирований и 45 турецких военных. По меньшей мере 137 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Позиция США

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о разгроме ИГ в Сирии и о том, что отдал приказ немедленно начать вывод 2 тысяч американских военнослужащих, которые в Сирии оказывали помощь SDF.

Иностранные союзники США и некоторые высокопоставоенные члены Республиканской партии назвали утверждение о разгроме ИГ преждевременным и выразили обеспокоенность о том, что может произойти с курдскими силами без защиты США.

Через несколько дней Трамп в своем "Твиттере" пообещал "разорить турецкую экономику" в случае, если турецкие силы нанесут удар по курдам. "Создайте 20-мильную (32 км - Би-би-си) безопасную зону" - посоветовал американский лидер Анкаре.

И хоть вывод американских военных был отложен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ухватился за предложение Трампа и заявил о готовности турецких сил к созданию "безопасной зоны".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эрдоган и Трамп согласны с тем, что на севере Сирии должна быть создана безопасная зона

В августе этого года американские военные заявили, что согласовали с турецкой стороной основные принципы решения проблем турецкой безопасности, в том числе "механизм обеспечения безопасности" вдоль сирийско-турецкой границы (термин "безопасная зона" американские военные не упоминали).

Однако 6 октября Белый дом выпустил заявление о том, что США начинают вывод своих войск с севера Сирии до начала операции Турции.

"Вскоре турецкие силы начнут давно запланированную операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать эту операцию и участвовать в ней. Силы США, разгромившие ИГ, более не будут находиться непосредственно в этом районе", - говорилось в заявлении Белого дома.

В нем также отмечалось, что теперь ответственность за всех боевиков ИГ, захваченных за последние два года в этом районе, будет нести Турция. В плену у SDF на данный момент находятся 12 тысяч человек, подозреваемых в принадлежности к ИГ.