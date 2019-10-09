Британские ученые: томатное пюре улучшает сперму

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Ликопин - вещество, содержащееся в помидорах, оказывает позитивное воздействие на качество мужской спермы, установило проведенное недавно исследование.

В ходе испытаний, которые проводились в Шеффилдском университете, в течение 12 недель здоровые мужчины получали ежедневно 14 мг биологически активной добавки (БАД) равной двум столовым ложкам концентрированной томатной пасты.

По окончании испытательного срока, как установили ученые, у мужчин, принимавших добавку, улучшилось качество эякулята.

В испытаниях, которые частично спонсировались производителем БАДа, принимали участие 60 произвольно отобранных физически здоровых мужчин. Часть из них получала БАД, остальные - плацебо.

Низкое качество спермы является причиной бесплодия в браке в 50% случаев, и специалисты по лечению бесплодия давно призывают активнее изучать причины мужского бесплодия.

Image caption На этом рисунке изображены сперматозоиды в фаллопиевых (маточных) трубах

В настоящий момент советы, которые дает британская Национальная служба здравоохранения мужчинам, испытывающим затруднения в этой области, ограничиваются ведением здорового образа жизни и ношением свободного, не обтягивающего нижнего белья.

Также в числе советов: сведение к минимуму стрессовых ситуаций и регулярный секс с партнершей в дни, когда у нее происходит овуляция.

Однако в последнее время все более активно рассматриваются теории о том, что определенные питательные вещества также могут помочь.

Ликопин (как витамин E и микроэлемент цинк, воздействие которых на мужское бесплодие изучалось ранее) является антиоксидантом, то есть он препятствует на клеточном уровне процессу окисления и, соответственно, предотвращает вредное воздействие свободных радикалов.

Ликопин также помогает сократить риск развития сердечных болезней и некоторых видов рака.

Улучшился внешний вид

Ученые Шеффилдского университета использовали в своем исследовании именно БАД, а не свежие помидоры, поскольку организму может быть труднее извлечь все полезные вещества из продуктов, чем из пищевой добавки. К тому же им было важно, чтобы испытуемые получали одинаковое количество ликопина.

Сперма мужчин была подвергнута лабораторному анализу перед началом эксперимента, по прошествии шести недель и по окончании исследования.

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Ученые не выявили разницы в концентрации сперматозоидов на этих трех стадиях, однако их морфология (внешняя форма) различалась: пропорция здоровых сперматозоидов, как и их подвижность были выше у тех мужчин, которые принимали ликопин.

Нутрициолог из Шеффилдского университета доктор Лиз Уильямс, возглавлявшая это исследование, так прокомментировала его результаты: "Это исследование не было широкомасштабным, и мы обязательно должны его повторить в более развернутом виде, однако уже эти результаты оказались впечатляющими".

"Следующим шагом будет повторение этого эксперимента с мужчинами, имеющими проблемы с зачатием, чтобы понаблюдать, улучшит ли ликопин качество их спермы и сможет ли это помочь парам зачать ребенка и избежать инвазивных методов лечения бесплодия", - говорит доктор Уильямс.

"В настоящий момент мы никаких советов мужчинам давать не можем. Мы всегда говорим: сокращайте потребление алкоголя и ешьте здоровую пищу. Но это общие рекомендации", - добавила врач.

Данные нового исследования опубликованы в "Европейском журнале нутрициологии" (European Journal of Nutrition)