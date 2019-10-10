Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Экоактивисты собираются провести на улицах Лондона две недели, за первую неделю полиция задержала около шестисот человек

Всю неделю в Лондоне продолжаются акции движения Extinction Rebellion. Его активисты требуют объявить чрезвычайную ситуацию с климатом и исправить ее - они не очень конкретны в своих требованиях. Тысячи человек перекрыли центр Лондона и поселились здесь в палаточном городке. Сотни человек задержаны. Би-би-си рассказывает, как проходит акция и чего добиваются ее участники.

Раннее утро понедельника, полиция перекрыла весь район Вестминстера - это значительная часть центра Лондона, здесь находятся здания парламента, министерств иностранных дел и обороны; совсем рядом - Скотленд-ярд и Букингемский дворец.

С разных сторон узких улиц появляются активисты, на их одежде и светоотражающих накидках эмблема - песочные часы в кольце. Демонстрация того, что время уходит. Это символика движения Extinction Rebellion (можно перевести как "Восстание вымирающих"), оно объединяет тысячи людей, обеспокоенных спасением климата на планете.

Оно устроило первую свою акцию в апреле этого года - активисты перекрывали на несколько дней центр Лондона, приклеивались суперклеем к поездам наземного метро, пытались с помощью дронов остановить работу аэропорта Хитроу (безуспешно). Полиция тогда задержала около 1100 человек.

Теперь активисты хотят провести на улицах Лондона две недели. Многие сразу пришли с палатками и попытались их разбить на проезжей части. Где-то полицейские уступили, где-то потребовали убрать - и молодые люди в знак протеста легли на асфальт. Полицейские просто стояли рядом с ними; автомобили, оказавшиеся внутри оцепления, сигналили, пытаясь выбраться с места демонстрации.

Image caption Участникам акции протеста не дали разбить палаточный лагерь на проезжей части, и тогда они просто легли на асфальт

В подвале расположенной в этом районе методистской церкви - большое вегетарианское кафе, получившее, как сообщает посетителям плакат у входа, награду за лучший кофе, сваренный бездомными. За двумя столиками сидят шестеро молодых людей с ноутбуками. Они отвечают за соцсети Extinction Rebellion.

Одна из активисток - 20-летняя Талья Вудин - инструктирует двух подростков, которым предстоит заниматься онлайн-трансляциями. "Фейсбук-лайв, сториз в "Инстаграме", "Твиттер", - перечисляет она. - Если будут проблемы со связью, отойдите в сторону и все отправляйте нам, мы поможем".

Все сидящие за столом не отпускают телефоны и ежеминутно переписываются в десятках групп сразу в трех мессенджерах - телеграме, WhatsApp и Signal. "Коммуникация у нас хаотичная, но, поверьте, эффективная", - говорит Вудин.

К столику подходит посетительница кафе. "Вы же из движения? - спрашивает она. - Я вас поддерживаю, но считаю, что вы не правы. Зачем вы перекрываете улицы, вы не должны так делать. Если вы хотите добиться своего, вам нужно устраивать митинги у заводов, корпораций вроде Coca-Cola…"

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298 тысяч подписчиков в Facebook

1130 участников задержано во время протестов в Лондоне в апреле

2018год создания движения BBC Research

На третью минуту ее монолога Талья Вудин уточняет, что если женщина хочет услышать ответ, ей стоит хотя бы сделать паузу. Но женщина не заинтересована в диалоге: выговорившись, она просто уходит, сказав, правда, еще раз слова поддержки.

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Image caption Координатор Extinction Rebelion Талья Вудин ради движения бросила университет

Талья Вудин говорит, что относит себя к "привилегированному среднему классу". Она из Оксфорда, ее родители были активистами Партии зеленых Англии и Уэльса (максимальные достижения - один депутат в нижней палате парламента и семь мест в Европарламенте). По словам Вудин, с экологической тематикой, благодаря родителям, она знакома с детства.

Еще в школе она рассказывала 6-7-летним сверстникам об опасности таяния айсбергов и роста уровня моря. "О, ведь мы тогда превратимся в русалок", - радовались в ответ дети.

Подростком она подрабатывала фотографом в Партии зеленых и в Greenpeace, а также бунтовала. "Я покупала дешевую одежду в Primark (одна из крупнейших британских сетей "быстрой моды") и ела в "Макдональдсе" - потому что это плохо. Ну, то есть, я понимаю, что многие мои сверстники и так это делают, но для меня это был вызов", - улыбается она.

В 2018-м году Вудин поступила в лондонский университет Голдсмит - изучать фотографию и искусство, но в том же году сходила на тренинг только создававшегося Extinction Rebellion о ненасильственных акциях прямого действия. И решила остаться - сначала организовала группу движения в университете, а потом решила бросить учебу и спасать климат в ежедневном режиме.

Мама, говорит она, была изумлена, но поддержала дочь. Ведь она будет заниматься тем же, чем и ее отец, пусть и в более радикальной форме.

Мы идем из кафе в Сент-Джеймсский парк, он заставлен палатками активистов. Талья Вудин тоже останется здесь ночевать. Спрашиваю, согласовывало ли движение свою акцию с властями Лондона. Вудин говорит, что не понимает вопрос. Уточняю, предупреждали ли активисты полицию, что собираются на две недели здесь поселиться и перекрыть улицы. Вудин говорит: "Но мы же писали об этом в социальных сетях, указывали, где конкретно мы соберемся. Полиция, наверное, нас читает. Так что да, мы их предупредили".

По британскому законодательству заранее уведомлять надо только о шествиях. Но в Extinction Rebellion говорят, что традиционные формы протеста их вообще не интересуют.

"Митинги, шествия, петиции? Нам это не интересно, потому что традиционные формы протеста - это часть системы, она принимает их. А мы этого не хотим", - объясняет Вудин.

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Extinction Rebellion не похоже ни на одно существующее протестное движение. Его основали весной 2018-го британские экоактивисты Роджер Халлам и Гейл Брэдбрук, но назвать их руководителями движения нельзя - главных здесь просто нет.

Движение существует в виде районных ячеек в Лондоне (здесь их около пятидесяти) и других крупных городах, вступать могут все желающие, создавать новые в любой точке мира - тоже. Они на равных координируют свои действия между собой.

"Молодые люди очень разочарованы, особенно в Великобритании, США, странах Западной Европы - нам нечего наследовать от старших поколений. Мы чувствуем себя брошенными родителями, учителями, политиками, мы боимся за будущее. Четыре поколения взрослых до нас причиняли вред земле, ранили ее, доставая богатства, пользовались ее ресурсами. Мы собрались в ответ на это, взаимодействуем самыми разными способами. И это очень вдохновляет - у нас более демократичная система, чем у любого предыдущего поколения", - объясняет Талья Вудин.

Собственно, конкретных лозунгов у движения нет. На растяжках, которые держат активисты, перекрывая улицы, написаны самые общие слова. Например: "Спасем климат", "Ваша политика нас убивает", "Сохраним на планете баланс и гармонию", "Сделаем землю великой опять", "Вы нас не любите", "Вы нам угрожаете, но пожалеете об этом" или, наконец, "Гендальф бы такого дерьма не допустил".

Возможно, на самом конкретном плакате написано: "Не сжигайте леса Амазонки, сожгите [компанию, которая занимается электронной коммерцией] Amazon".

Image caption По содержательности плакатов акции Extinction Rebellion можно сравнить с придуманной в Новосибирске "Монстрацией"

Среди задач движения: добиться от правительства Великобритании, чтобы оно объявило "чрезвычайную ситуацию" в ситуации с климатом и взяло на себя обязательство ликвидировать углеводородные выбросы в атмосферу к 2025 году.

Согласно исследованию Times, двухнедельная акция обойдется движению в 1 миллион фунтов. С момента образования движения экоактивисты привлекли 2,3 миллиона фунтов пожертвований. Его крупнейшие доноры - группы Radiohead и Massive Attack, американский Climate Emergency Fund (его основала внучка одного из первых американских миллиардеров Пола Гетти), а также создатель бренда Agent Provocateur Джо Корр. Суммы их пожертвований - от 50 до 300 тысяч фунтов.

Больше всего активистов поддерживают молодые люди в возрасте 18-24 лет. Шведская активистка Грета Тунберг - символ движения. Она выступала перед участниками Extinction Rebellion в Лондоне в апреле 2019 года, ждут ее здесь и в ходе акции, которая идет сейчас.

Вудин объясняет абстрактные лозунги тем, что активисты и не пытаются быть специалистами. "Мы не думаем, мы чувствуем, - говорит Вудин. - Мы - обычные люди, которые пользуются своими правами. Протестуем, потому что у нас нет правительства, которое нам нравится, оно не разговаривает с людьми".

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Вудин не совсем права: премьер Борис Джонсон заговорил с протестующими уже на следующий день, 8 октября. Он назвал их "недоговороспособными бомжами" и порекомендовал убрать с проезжей части дорог свои "воняющие коноплей бивуаки".

Говоря по существу, Джонсон призвал активистов учиться у экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер, которая занялась проблемой выбросов парниковых газов "задолго до того, как Грета Тунберг и тому подобные появились на свет".

Талья Вудин говорит, что ничего другого и не ожидала: "Он расист, гомофоб и сексист. Премьер, за которого не голосовало большинство в этой стране. Поэтому меня не очень волнует, что он сказал".

В течение недели полиция задержала около шестисот человек. Большинство из них - за самовольное перекрытие дорог. "Это правонарушение, - признает Вудин. - Но его нельзя назвать серьезным, надеюсь, с ними все будет хорошо".

В целом, уличный активизм Extinction Rebellion оказался таким же несодержательным, как и лозунги движения. Люди на улицах Вестминстера и на Трафальгарской площади просто сидели, пританцовывали под звуки барабанов и скандировали название движения.

В парке шло что-то среднее между тренингом и сеансом медитации. Ведущая его женщина (ее имя никто не знал) призывала положить руки на землю и почувствовать ее: "Она заберет все ваши тревоги и разочарования".

Image caption Учаcтники тренинга Extinction Rebelion в Сент-Джеймсcком парке по очереди рассказывали, почему они присоединились к движению

Вегетарианская еда готовилась прямо среди палаток в Сент-Джеймсском парке. Таблоиды заметили участников движения в очереди в "Макдональдс" и обвинили их в лицемерии - ведь большинство говорят, что не едят мяса и не пользуются пластиковой посудой.

Вудин отвечает, что это - индивидуальный выбор каждого человека, и для вступления в движение быть вегетарианцем или веганом не обязательно.

В среду утром несколько десятков матерей кормили на улице грудью своих младенцев под лозунгом "Это их будущее". Больше десяти человек задержали за попытку приклеиться к зданию министерства образования.

В четверг активисты приступили к пикетированию аэропорта London City, который находится в черте города. Десятки человек сидели на полу, некоторые прорвались на крышу. Еще один человек купил билет на самолет и попытался устроить акцию неповиновения там - то и дело извиняясь перед пассажирами за причиняемые неудобства. Полиция сообщила о новых задержаниях. Extinction Rebellion продолжат свои акции до следующих выходных.