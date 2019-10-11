"Иностранцы из ИГ". Почему Европа не хочет их возвращения домой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В курдских тюрьмах на севере Сирии содержатся тысчи боевиков, подозреваемых в связях с "Исламским государством"

Решение США вывести войска из северных районов Сирии и наступление Турции на контролируемые курдами территории ставит под вопрос судьбу тысяч боевиков, задержанных по подозрению в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) и содержащихся в курдских тюрьмах на севере Сирии.

Сейчас в курдских тюрьмах для боевиков ИГ находятся тысячи боевиков, подозреваемых в связях с джихадистами, в лагерях на севере Сирии размещены их семьи. В их числе - иностранцы из 50 стран мира.

США призвали страны репатриировать своих граждан, задержанных в Сирии и Ираке. ООН призвала страны взять на себя ответственность за своих граждан, которые не могут рассчитывать на справедливый суд в Сирии или Ираке.

Курдские власти также неоднократно призывали власти европейских стран позаботиться о возвращении своих граждан из Сирии и Ирака, но, похоже, этот призыв не был услышан.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил европейских партнеров в том, что они делают недостаточно, чтобы решить вопрос с узниками, среди которых много европейских граждан.

Многие страны - в первую очередь речь идет о странах Европы - не спешат возвращать на родину своих граждан, подозреваемых в сотрудничестве с ИГ.

Отчасти такое нежелание брать на себя ответственность за судьбу своих граждан, задержанных в Сирии, объясняется опасениями негативной реакции общественности на возвращение "джихадистов" домой.

По данным Международного центра изучения радикализации Королевского колледжа в Лондоне, в период с апреля 2013 года по июнь 2018 года в ряды ИГ влились более 41 тысячи иностранцев.

"Битлз" из "Исламского государства"

В минувшую среду президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что США вывезли из Сирии наиболее опасных боевиков ИГ из опасений, что они могут бежать во время наступления турецких военных на контролируемую курдами территорию на севере страны.

Правообладатель иллюстрации MET POLICE/KOTEY/HANDOUT Image caption Четверо из "Битлз" (слева направо): Мохаммед Эмвази (он же Джихадист Джон), Айнэ Дэвис, Александа Амон Коти, Эль-Шафи Элшейх

Одни из самых известных иностранцев, подозреваемых в принадлежности к ИГ - бывшие граждане Британии Эль-Шафи Элшейх и Александа Амон Коти, которых СМИ называют "Битлз" из ИГ".

Как сообщил Вашингтон на этой неделе, они были вывезены из Сирии американскими военными и сейчас находятся под стражей на контролируемой США территории.

До этого "игиловские битлы" содержались в тюрьме, организованной курдскими ополченцами на севере Сирии, пишут газеты New York Times и Washington Post.

Элшейх и Амон Коти - двое из четырех британцев, которых СМИ называли "Битлз" из ИГ. Власти США называют их террористами и считает их причастными к массовым казням, которые проводила группировка, а также в использовании особенно жестоких методов пыток, в том числе имитации утопления.

Один из "битлов" - Мохаммед Эмвази, известный как джихадист Джон, был убит во время авианалета в 2015 году. Считается, что именно он убил американского журналиста Джеймса Фоули в 2014 году.

Четвертый британец - Айнэ Дэвис - находится под стражей в Турции. Все четверо радикализовались еще в Британии - до того, как примкнули к ИГ в Сирии.

Элшейх и Амон Коти были задержаны курдскими ополченцами в январе прошлого года. По данным New York Times, США планируют судить их в Вирджинии.

Родившийся в Судане Элшейх и выходец с Кипра Амон Коти лишены британского гражданства. В 2015 году Тереза Мэй, занимавшая тогда пост министра внутренних дел Британии, заявила, что британские следователи передадут США информацию, касающуюся Элшейха и Амона Коти, только после того как Вашингтон даст гарантию того, что никто из двух обвиняемых не подвергнется смертной казни.

Однако в апреле 2018 года Саджид Джавид, занимавший пост министра внутренних дел в кабинете Терезы Мэй, передал США более 600 показаний свидетелей по делу "битлов", не требуя гарантии, что бывшие граждане США не будут казнены.

"Просто могут разбежаться"

Президент США Дональд Трамп, сообщая о переводе из курдских тюрем наиболее опасных боевиков ИГ, заявил о своих опасениях по поводу того, что курды или Турция не смогут контролировать ситуацию на севере Сирии.

Сомнение в том, что Турция после начала операции на севере Сирии будет способна сдерживать боевиков ИГ, выразил также президент России Владимир Путин.

"На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ, они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, они [боевики ИГ] просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль", - заявил российский лидер на заседании Совета глав государств СНГ.

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Бывший спецпредставитель США по борьбе с группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк написал в "Твиттере", что, по его мнению, у Турции нет ни намерений, ни желания, ни возможности принять на себя заботу о десятках тысяч заключенных в лагере Аль-Хол, который может потенциально стать центром возрождения "Исламского государства".

Что же собой представляют организованные курдскими ополченцами тюрьмы для боевиков ИГ?

У курдов на самом деле только одно настоящее тюремное здание - в городе Хасаке на северо-востоке Сирии. Оно находится довольно далеко от линии вторжения турецких военных.

Остальные "тюрьмы" - это здания школ или бывшие административные здания, и обеспечить надежную охрану содержащимся там под стражей боевиков гораздо сложнее. При этом тюрьмы расположены в основном значительно ближе к территории, где действуют турецкие военные.

Переполненные тюрьмы

Еще до наступления Турции на позиции курдов организованные сирийскими курдами тюрьмы были переполнены.

По данным Демократических сил Сирии, в семи тюрьмах на северо-востоке Сирии содержатся 12 тысяч подозреваемых в связях с ИГ боевиков, из них 4000 - иностранцы.

У США несколько другие данные. По данным Вашингтона, в курдских тюрьмах находятся около 2000 иностранцев, подозреваемых в связях с ИГ, это граждане 50 разных стран. Около 800 из них прибыли в Сирию и Ирак из европейских стран, остальные 1200 - из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

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Кроме того, семьи боевиков ИГ и подозреваемых в сотрудничестве с джихадистами размещены в лагерях для беженцев на севере Сирии. Один из самых крупных лагерей - в селении Аль-Холь на северо-востоке страны. Там содержатся почти 70 тысяч человек, 94% из них - женщины и дети. 11 тысяч из живущих в этом лагере - иностранцы.

По данным правозащитной организации Humans Rights Watch, ранее более 1200 иностранцев были возращены из Сирии и Ирака в свои страны - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Россию, Косово и Турцию. В основном, речь идет о возвращении детей боевиков, примкнувших к ИГ.

Другие страны позаботились о возвращении только совсем небольшого числа своих граждан, заподозренных в связях с ИГ, и членов их семей. Так, во Францию вернулись 18 детей, в США - 16 человек (дети и взрослые), в Германию - менее 10 человек, в Австралию - 8 детей, в Швецию - семь детей, в Норвегию - пять детей.

В некоторых случаях иностранцев судят на территории Ирака. В мае этого года трое французов были приговорены к смертной казни иракским судом. Их признали виновными в том, что они примкнули к "Исламскому государству".

Еще до вынесения приговора президента Франции Эммануэля Макрона спрашивали о суде над французами, он отказался от комментариев, заявив, что это суверенное дело Ирака.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщины попали в ИГ разными путями: некоторые приехали добровольно, кого-то заманили обманом, кого-то продали боевикам в сексуальное рабство

Однако правозащитные организации подвергли резкой критике этот судебный процесс, как и ряд других судебных процессов над подозреваемыми боевиками ИГ в Ираке. По словам активистов, суды часто полагаются на косвенные доказательства или показания, которые были даны под давлением.

Некоторые страны приняли решение о лишении гражданства подозреваемых в связях с ИГ. Так, в начале этого года Британия лишила гражданства Шамиму Бегум, которая в 15-летнем возрасте уехала с двумя подругами из Лондона в Сирию и вышла замуж за джихадиста, приехавшего в Сирию из Нидерландов.

Девушка нашлась в сирийском лагере для беженцев в феврале 2019 года, она дала интервью газете Times, сказав, что беременна и хочет вернуться в Лондон. Однако власти Британии отказали ей в возвращении в страну и лишили ее гражданства.

По закону, подобное решение может быть принято главой МВД ввиду общественной опасности гражданина и только при условии, что лишенный не останется лицом без гражданства. Соблюдение второго условия в подобных случаях - под большим вопросом.