"Ангельский" коктейль как защита на свидании: сексизм или забота о женщинах?

Правообладатель иллюстрации Coffee Hall

Кафе из Тольятти прославилось в российских СМИ своей кампанией "Ангельский удар", которая предлагает вызов такси или охраны для человека, чьё свидание пошло не так. Соцсети бурно отреагировали на инициативу, но в мире дискуссия о ней идёт не первый год.

Тольяттинский проект с коктейлем - своего рода калька: в городах англоязычных стран - Австралии, Великобритании и Новой Зеландии - существует сервис #AskForAngela, предполагающий помощь в некомфортных ситуациях: суть в том, что девушка на барной стойке может заказать такси и/или сопровождение до машины.

"У кого в меню есть ангельский удар??)) вы готовы помочь барышням в трудной ситуации?" - вопрошал русскоязычный паблик "Типичный бармен" ещё в январе 2017 года.

Кампания появилась в английском графстве Линкольншир благодаря усилиям правозащитницы Хейли Чайлд, чью подругу по имени Анджела в 2012 году насмерть забил молотком муж.

Популярность кампании Чайлд привела к тому, что она распространилась по всему миру, достигнув, среди прочих стран, ЮАР.

В Испании уже несколько лет в туалетах ночных заведений висят подобные таблички с телефоном доверия и социальных служб.

Созвучие имени убитой со словом "ангел" во многих языках породило название "кодового" коктейля - в частности, где-то используется Angela ("Анхела", как в испанском), ряд баров в США использует то же название, которое адаптировали в Тольятти - Angel Shot ("Ангельский удар", при этом слово "shot" может переводиться как "стопка").

Более того, например, британские муниципалитеты, распространяющие информацию об инициативе, не оговаривают пол людей, желающих заказать "Ангельский удар" или "Анджелу": услуга доступна и для женщин, и для мужчин.

За аналогичную амбивалентность пользователи в Рунете похвалили и Coffee Hall: "Хорошо, что ничего не написано на табличке про то, что только женщина имеет право воспользоваться услугой".

Coffee Hall пока не ответил Русской службе Би-би-си на запрос о том, сталкивался ли персонал кафе с негативной реакцией на инициативу.

"Мужика сворачивают копы"

Реклама порадовала российское феминистское сообщество.

"Хочу восхититься рестораном Coffee Hall в Тольятти. Это висит в женском туалете. Было бы классно, если бы бары в России вместо юбкометров и акций "Покажи грудь бармену и получи шот" заботились о своих клиентках вот так. Моё уважение!"- написала в своём Telegram-канале "Дочь разбойника" феминистка Анастасия Красильникова.

"Очень приятно, что появляется осмысление того, что женщинам объективно может угрожать опасность, а не "они все выдумывают", - радуются создательницы "Твитер"-аккаунта "Социалистический феминизм".

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Несмотря на позитивную реакцию значительной части общественности, нашлись и те, кто высмеял "кодовый" коктейль.

"Когда просто захотела и заказала себе ангельский удар с лаймом, а твоего любимого мужика уже сворачивают копы", - писала @avokinrets.

"Почему авторы поста не уважают женщин настолько, что сомневаются в их смелости самой сказать парню "ты мне не нравишься" в лицо, и почему вы считаете женщин неспособной справиться с сложным телефонным аппаратом и вызвать полицию?" - возмущается Руслан Латыпов.

В то же время некоторые сочли, что кафе таким образом устроило себе дополнительную рекламу: "Просто хотят коктейль толкнуть".

В то же время, претензии к кампании были и у феминисток: некоторые посчитали, что инициатива в какой-то степени перекладывает ответственность на жертву, в то время как общество, согласно активисткам, должно сфокусироваться на борьбе с культурой насилия и не допускать харрасмента как такового.

"Для людей, желающих прервать плохое свидание, эта схема - хороший способ дать им понять, что помощь рядом. Но первоочередной задачей должно быть предотвращение действий потенциальных преступников: должны быть более строгие приговоры, чтобы сдерживать их, и всё должно быть направлено на формирование представления, что сексуальные посягательства - недопустимое поведение", - сказала координатор британской благотворительной организации SupportLine Джери Берникелл в интервью Time.