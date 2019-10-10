Турецкая операция в Сирии: что происходит и кого коснется? Объясняем в картах

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Турецкая военная колонна направляется к границе с Сирией (9 октября 2019)

Не успели американские военные покинуть сирийские районы на границе с Турцией, как Анкара начала военную операцию против курдов, традиционно населяющих эти территории в северо-восточной части Сирии.

С помощью подробных карт мы объясняем ход операции и ее возможные последствия.

Кто такие курды?

Этнические курды проживают в четырех странах - Иране, Ираке, Турции и Сирии.

В Сирии они составляют 7-10% населения страны. Десятилетиями они подвергаются гонениям и ущемляются в правах со стороны сирийского правительства. Политика в отношении курдов особенно ужесточилась при предыдущем президенте страны Хафезе Асаде и осталась такой при его сыне - Башаре Асаде.

До начала арабской весны 2011 года, когда сирийцы стали массово выступать против режима Асада, большинство курдов проживали в больших городах Дамаске и Алеппо, а также в трех приграничных с Турцией районах: в Африне на западе, в центральном Кобани и в Камышлы на востоке.

Когда сирийский протест перерос в настоящую гражданскую войну, основные курдские партии избегали принимать чью-либо сторону.

В 2012 правительственные войска покинули курдские территории, чтобы сосредоточить силы на противостоянии повстанцам в других регионах страны. Это позволило вооруженным формированиям курдов взять пограничные районы под свой контроль.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Курдские отряды народной самообороны - самое большое военное формирование на северо-востоке Сирии

В конце 2014-го джихадистская группировка "Исламское государство" (организация запрещена в России) напала на Кобани, тогда международная коалиция во главе с США впервые прибегла к воздушным налетам на позиции ИГ. Исламисты были отброшены, а курды стали ключевым союзником коалиции в Сирии.

В 2015 году курдские отряды народной самообороны (YPG) стали основой для создания курдско-арабского военизированного альянса "Демократические силы Сирии".

При поддержке международной коалиции, которая поставляла оружие, обеспечивала военную подготовку и поддерживала альянс с воздуха, его бойцы оттеснили отряды ИГ с четверти территории Сирии и в марте 2019 года взяли под контроль последний район, удерживавшийся исламистами.

Зачем Турции понадобилась военная операция?

Власти Турции давно предупреждали о намерении провести военную операцию против "Демократических сил Сирии" и создать так называемую безопасную зону длиной 480 километров вдоль сирийской границы и шириной в 32 километра вглубь Сирии.

Анкара хочет отодвинуть курдские отряды народной самообороны подальше от своих границ, так как считают их угрозой своей национальной безопасности. По мнению Турции, отряды - это военизированное крыло "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которая десятилетиями выступает против турецкого государства и которая признана в Турции террористической организацией.

Кроме того, в пограничных районах скопились более 3,5 миллионов сирийских беженцев, и Анкара рассчитывает переселить хотя бы миллион из них, чтобы снизить концентрацию в непосредственной близости от своих границ.

В попытке предотвратить турецкое вторжение США в августе этого года согласились создать совместно с турецкими военными систему обеспечения безопасности в пограничных районах. Курдские отряды выполнили свою часть этого договора - вывели из районов тяжелые орудия и разобрали фортификационные сооружения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп отказался поддержать курдов - ключевого союзника США в Сирии в борьбе против исламистов

Однако 6 октября турецкий президент Рэджеп Тайип Эрдоган сообщил Дональду Трампу, что военная операция начнется очень скоро. Трамп ответил, что дислоцированные в регионе американские войска не станут принимать в этом участие ни с какой из сторон.

Этот ответ вызвал ярость среди "Демократических сил Сирии". Альянс предупредил, что ничем не спровоцированное нападение со стороны Турции негативно отразится на его дальнейшей борьбе против ИГ и на относительной стабильности, которую с таким трудом удалось установить в регионе.

"Мы твердо намерены защищать наши земли любой ценой", - говорится в официальном заявлении альянса.

Предположительно, турецкая операция будет сосредоточена в основном на 100-километровом участке границы меду городами Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Какими могут быть последствия?

Территория, попадающая в "безопасную зону" Турции, является плодородной равниной, которую раньше называли хлебной корзиной Сирии.

В отличие от непригодных к сельскому хозяйству пустынных районов на юге страны эта территория усеяна десятками городов и деревень. Население города Камышлы, который частично остается под контролем правительственных войск, до войны насчитывало 200 тысяч человек.

По данным благотворительной организации "Международный комитет спасения" (International Rescue Committee), в настоящий момент в районах, подконтрольных "Демократическим силам Сирии", проживают около 2 миллионов человек, которые уже пережили жестокость ИГ и многократно были согнаны с насиженных мест.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сирийские курды протестуют против планов Турции создать "безопасную зону"

"Военная операция может сразу привести к переселению минимум 300 тысяч человек и нарушить работу гуманитарных организаций, имеющую жизненное значение для местного населения", - заявили в "Международномый комитет спасения" несколько дней назад.

По данным организации Save the Children, более полутора миллионов мирных граждан в пограничном регионе нуждаются в гуманитарной помощи. Более 650 тысяч из них - вынужденные переселенцы, бежавшие от военных действий.

Координатор ООН, занимающийся сирийским кризисом Панос Мумцис, заявил, что его ведомство составило план экстренных мер для оказания помощи гражданскому населению на случай, если людям придется покинуть дома из-за турецкого вторжения.

По его словам, ООН знает горькие примеры, когда под личной "безопасных зон" создавались пространства с совсем иными целями. В качестве примера он привел массовую резню в Сребренице в 1995 году.

Заключенные боевики ИГ, их семьи и что с ними будет?

По словам представителей "Демократических сил Сирии", под их контролем в семи тюрьмах содержатся более 12 тысяч мужчин, подозреваемых в связях с "Исламским государством". По меньшей мере 4 тысячи человек - иностранные подданные. Часть тюрем расположена недалеко от границы с Турцией.

Семьи заключенных содержатся в трех лагерях для перемещенных лиц - Родж, Айн-Исса и Аль-Холь.

По данным на май 2019 года, в первых двух лагерях находятся 1700 и 12900 человек соответственно. Оба лагеря окажутся в турецкой "безопасной зоне".

Третий и самый большой лагерь Аль-Холь расположен в 60 километрах от границы и в зону не попадает. В нем содержатся более 68 тысяч человек, из них 94% - женщины и дети. 11 тысяч обитателей лагеря - граждане других стран.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Около 70 тысяч человек, в основном женщин и детей, содержатся в лагере Аль-Холь. Все они - члены семей боевиков "Исламского государства"

Дональд Трамп предупредил президента Эрдогана, что Турция будет нести ответственность за заключенных боевиков ИГ, которые окажутся на подконтрольной ей территории.

Курды говорят, что готовы продолжать охранять тюрьмы и лагеря, но есть опасность, что им самим придется бежать от турецкого вторжения.