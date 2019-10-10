Что сказал Зеленский журналистам. Главное

Media playback is unsupported on your device Зеленский побил рекорд Путина по длительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг пообщался с журналистами в формате "пресс-марафона" - они задавали ему вопросы небольшими группами, сидя за одним столом. Русская служба Би-би-си рассказывает главное, о чем рассказал украинский лидер.

Пресс-марафон проходил на фудкорте Kyiv Food Market. На него аккредитовались более 300 журналистов, сообщила перед началом мероприятия пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Донбасс

Первым делом Зеленского спросили про Донбасс. Журналист издания "Новости Донбасса" поинтересовался у него, как бы он успокоил жителей Донецка и Луганска, которые опасаются возвращения на эти территории Украины.

"Люди, которые живут на тех территориях и чувствуют себя украинцами, должны знать, что мы их не бросим, не покинем, мы их вернем вместе с территориями. Это наш план А", - ответил Зеленский.

Он добавил, что "план Б - если возвращение этих территорий затянется - мы должны обеспечить их возможностью быть здесь [на контролируемой Киевом территории]".

На вопрос о том, кого именно Зеленский считает сторонами конфликта в Донбассе, он ответил "Украину и Россию". По его мнению, именно с Москвой нужно вести переговоры об урегулировании этого конфликта.

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не произойдет. Потому что, если честно, то сейчас так и есть. Сейчас у нас там Приднестровье практически. Отношений нет, гуманитарная миссия - хоть какая-то есть. Единственное, что отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта, - это то, что у нас раздаются выстрелы", - сказал Зеленский.

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Также он прокомментировал ситуацию в Золотом - на одном из трех участков линии соприкосновения, на которых в Минске договорились развести войска (разведения так и не произошло из-за нарушений режима тишины).

"Пока туда [в Золотое] будут приезжать люди, которые будут постреливать, разведения не будет. Не будет разведения - не будет "нормандского формата", - заявил Зеленский.

"Силой и дурак может", - ответил он на вопрос, санкционирует ли он силовой разгон противников разведения.

В ответ на очередной вопрос о разведении войск Зеленский сказал: "Я как Ван Дамм в конкретном шпагате". "Я отвожу [войска] там, где могу обеспечить ситуацию с безопасностью", - объяснил он.

США и разговор с Трампом

Ожидаемо много вопросов Зеленскому задали об отношениях с Соединенными Штатами и американским лидером Дональдом Трампом, в том числе об их телефонном разговоре в июле, ставшем причиной скандала, из-за которого президенту США теперь грозит импичмент.

"Я сказал, что я готов рассмотреть этот кейс [с сыном Джо Байдена], чтобы прокурор США сотрудничал с нашим, я не против", - ответил он на вопрос о том, просил ли он генпрокурора рассмотреть дело Байдена по просьбе Трампа.

Журналист трижды спросил Зеленского, считает ли он коррупцией со стороны Трампа просьбу расследовать деятельность украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - потенциально главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. Зеленский трижды заявил, что не хотел бы комментировать высказывания Трампа.

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"Я считаю, что я не нарушил закон Украины. Я бы хотел, чтобы то, что сказал Трамп, комментировало законодательство США, а не я. Иначе это будет вмешательством в процесс выборов США, - сказал Зеленский. - Я не дам вам возможности изменить мою позицию, которую я выбрал для себя как честную". "Давления [со стороны Трампа] не было", - резюмировал он.

"Мы - не обслуживающий персонал, мы - независимая Украина. Мы не можем поддерживать никакого американского политика. И если каждый день вы будете вовлекать Украину в свои проблемы, это будет большая проблема для США и для наших отношений. Со всем уважением, но я не буду каждый день говорить о Трампе. У нас есть свои проблемы", - подчеркнул Зеленский.

Россия, Путин и обмен пленными

Во время разговора с журналистами Зеленский пожаловался, что судьба Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, не обсуждается ни на минских переговорах, ни в нормандском формате: "Сейчас не существует ни одного трека обсуждения этого вопроса".

Из его слов можно было сделать вывод, что он собирается поднять вопрос возвращения Крыма в ходе переговоров "нормандской четверки".

Кроме того, на встрече в "нормандском формате", по словам Зеленского, будет принято решение по продолжению процесса обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопрос о том, будут ли включены в списки на обмен крымские татары, находящиеся под арестом в Крыму.

"У нас есть еще два списка на обмен, и они есть в списке. Еще есть список людей, которые находятся на территории ЛНР и ДНР. И еще есть третий список людей, по которым у нас есть информация, что они находятся на территории ЛНР и ДНР, но ее нужно подтверждать. Это самая сложная задача", - сказал он.

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"Как вы думаете, уважительно ли с вами говорил Трамп? И так ли будет с вами говорить и президент Путин?" - спросил Зеленского один из журналистов.

"Что касается Путина, то я выбираю с ним такой формат общения, который помог бы достичь результата", - ответил Зеленский.

Чему огорчались и радовались соцсети?

Марафон вызвал живейшую реакцию в интернете.

"Зеленский пожаловался, что ему не дают договориться с Коломойским. [...] президент Украины готов простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. А вот МВФ не готов. Удивительное рядом. Злой МВФ, душитель народов, заботится о налогоплательщиках Украины. А президент Украины хочет договориться", - иронизирует наблюдатель Сергей Фурса.

"Ну, пожалуй, по итогам того, что я вижу, у меня лично определенную симпатию Зеленский вызывает. Да, слишком много "я не знаю", но это точно лучше и честнее, чем та бодрая ложь, которую мы в РФ слышим уже 20 лет", - уверяет российский фотограф-оппозиционер Василий Максимов.

"Как ни удивительно, несмотря на все зашквары, Зеленский на фоне нашей недопрессы выглядит достаточно пристойно", - предполагают в аккаунте @vll1ua.

В интернете следили не только за высказываниями Зеленского, но и за тем, как журналистов пускали или не пускали на марафон.

"Самовлюбленность некоторых журналюг поражает - [Cоня] Кошкина в "Телеграме" намекает, что она могла бы стать "гвоздем" сегодняшней пресс-конференции, но ее не пустили, бедолагу. "Зеленский - мелкий госдеятель эпохи Кошкиной", да?" - удивляется пользователь @Reo_An.

Сама же написавшая книгу о Майдане Кошкина уверила аудиторию, что не расстроилась в связи с недопуском.

"Мне было сказано, что "зато мы читаем ваш "Телеграм" (признание, я считаю) и "мы же вашего журналиста аккредитовали - хотите, мы вычеркнем вашего журналиста и запишем вас?" Такие смешные, ей-богу. Думают, я буду устраивать разборки, "тасовать" своих же ребят", - смеётся публицистка.