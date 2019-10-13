Как спасают жизни на мосту "Золотые ворота" в Сан-Франциско

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мост "Золотые ворота" - самый посещаемый мост в мире и одно из самых популярных мест у самоубийц

На первый взгляд, сцена выглядит идиллически. Сан-Франциско, туманный день. В объектив камеры попадает мост "Золотые ворота". Затем, крупным планом - люди, идущие по пешеходной дорожке. Вдруг один из них, мужчина, перелезает через бордюр.

Так начинается фильм "Мост" (The Bridge) - документальная картина 2006 года, рассказывающая о печальной стороне "Золотых ворот". Это не только самое фотографируемое сооружение в Америке и самый посещаемый мост в мире, но и место, где совершается большое число самоубийств.

Кто такие "Ангелы"

Мост был открыт в 1937 году, и с тех пор, согласно официальной статистике, 1700 человек покончили там жизнь самоубийством. Только в 2018-м на мосту зарегистрировали 187 попыток суицида - по одной каждые два дня.

В том, что своей цели добились только 27 человек из 187, - заслуга полиции и волонтеров. Такие люди, как Миа Мунаер и Кевин Бриггс, за последние 20 лет спасли от смерти сотни людей.

Правообладатель иллюстрации Bridgewatch Angels Image caption Волонтеры из группы Мии Мунаер (в центре) распознают людей, готовящихся к самоубийству, и пытаются им помочь

Миа и Кевин - оба полицейские, хотя Бриггс уже на пенсии, после долгих лет службы в Калифорнийской дорожной полиции.

Миа Мунаер создала волонтерскую сеть под названием Bridgewatch Angels ("Ангелы, следящие за мостом"). Добровольцы, работающие с ней, регулярно помогают властям патрулировать мост для предотвращения самоубийств.

Что касается Кевина Бриггса, то он, когда работал в полиции, получил прозвище "Страж Золотых Ворот". За годы службы он провел переговоры с более чем 200 людьми, намеревавшимися покончить с собой на мосту.

Правообладатель иллюстрации Ascend Books Image caption Кевин Бриггс спас более 200 жизней на мосту "Золотые ворота"

Особенные даты

Многие из тех, кто живет недалеко от залива Сан-Франциско, не знают о темной стороне знаменитого моста. Это относилось и к Мунаер - до тех пор, пока она не оказалась на просмотре фильма "Мост" в 2010 году.

"Мы с коллегами проходили курс повышения квалификации, и нам показали этот документальный фильм", - поделилась она с Би-би-си.

"Я поняла, что должна что-то сделать, чтобы предотвратить новые смерти".

Тогда она основала "Ангелов", которые с 2011 стали вести наблюдение на мосту по особенным датам - таким как, например, День святого Валентина или канун Рождества. Волонтеры организации прошли обучение методам общения с людьми, находящимися в состоянии тяжелого психологического стресса.

Правообладатель иллюстрации Bridgewatch Angels Image caption Волонтеры наблюдают за людьми на мосту, пытаясь заметить тревожные признаки

В 2017 году, по данным министерства здравоохранения, в Америке покончили жизнь самоубийством 47 тысяч человек.

Суицид сейчас - вторая по распространенности причина смерти среди американцев в возрасте от 10 до 34 лет.

Мунаер потратила более 10 тысяч долларов личных средств на образование для волонтеров, выразивших готовность патрулировать мост в дни особой значимости.

За последние годы в список подобных дат вошли военные праздники, потому что подскочил уровень самоубийств среди молодых ветеранов. По данным министерства США по делам ветеранов, на 100 тысяч человек населения сейчас приходится 40 смертей бывших участников военных действий, тогда как в среднем по США эта цифра почти в три раза меньше - 14 смертей на 100 тысяч человек населения.

Как разговаривать с людьми

Сотрудница полиции Мунаер обучает волонтеров тому, как заметить людей, нуждающихся в психологической помощи, и как им помочь.

Она объясняет, что главное - это "разговаривать с людьми. Дать им понять, что они не одни".

И еще - слушать: "Иногда это - лучший способ установить контакт".

Что касается бывшего полицейского Кевина Бриггса, то изначально его работа на мосту не была связана с личным выбором. Более 20 лет "Золотые ворота" были частью района, который он патрулировал каждый день.

Правообладатель иллюстрации Ascend Books Image caption Кевин Бриггс написал книгу о своем опыте

Впервые он столкнулся с человеком, пытавшимся покончить жизнь самоубийством на мосту, в 1994 году.

"В то время полицейские не были специально обучены иметь дело с такими ситуациями. Меня охватил жуткий страх, когда я увидел молодую девушку, перелезающую через перила, - рассказал Бриггс в интервью Би-би-си. - В свое свободное время я стал читать о предотвращении самоубийств, и это было хорошим решением, потому что в последовавшие 20 лет мне очень часто приходилось действовать в таких ситуациях".

Знаменитый случай спасения

Бриггс более 200 раз смог убедить людей слезть с моста, но дважды ему это не удалось.

"Больше запоминаются неудачи, а не люди, которым ты помог", - говорит бывший полицейский, которому впоследствии пришлось бороться с посттравматическим стрессовым расстройством.

Сейчас его считают авторитетным консультантом по вопросам предотвращения самоубийств. Он читает об этом лекции по всей Америке.

Бриггс прославился в 2005 году, когда один из случаев спасения получил широкую огласку в местной и мировой прессе. По ту сторону перил был 22-летний мужчина по имени Кевин Бертия, страдавший от тяжелой депрессии и находившийся в отчаянии из-за счета в 250 тысяч долларов за лечение недоношенной дочери.

"Я с ним проговорил больше полутора часов, и он перелез обратно", - вспоминает Бриггс.

Восемь лет спустя именно из рук Бертии Кевин Бриггс получил награду от Американской организации по предотвращению самоубийств.

Проблема всей Америки

"Мост "Золотые ворота" - зеркало того, что происходит по всей Америке, - уверен бывший полицейский. - Проблема психического здоровья настолько велика, что ее уже нельзя игнорировать".

С этим видением, судя по всему, наконец, согласились местные власти. После обсуждений, длившихся несколько десятилетий, в 2017 году началось сооружение страховочного барьера для предотвращения самоубийств.

Правообладатель иллюстрации Pivotal Points Image caption Бриггс получил награду из рук Кевина Бертии (слева), которого спас в 2005 году

Проект стоит 200 млн долларов, а завершиться установка сеток должна к 2021 году. Сетки будут шесть метров в ширину, и их подвесят на расстоянии шести метров ниже поверхности моста. Это означает, предупреждает официальный сайт "Золотых ворот", что попав в них, люди, скорее всего, получат увечья и переломы.

Вокруг проекта установки барьера долгое время шли споры. Критики заявляют, что траты не оправданы и барьер не спасет людей, решивших покончить с собой, - они найдут другой способ это сделать.

"Я поддерживаю проект барьера, потому что он является мощным напоминанием о том, что мы ценим человеческую жизнь", - говорит психиатр из Сан-Франциско Джон Круз.

Второй шанс

Миа Мунаер ссылается на работу психиатра Ричарда Сейдена, изучавшего жизнь людей, которых отговорили от самоубийства на мосту "Золотые ворота" в период с 1937 по 1971 год.

Сейден выяснил, что из 515 человек только 25 впоследствии все же покончили с собой.

Правообладатель иллюстрации Golden Gate Bridge handout Image caption Иллюстрация показывает, как будет выглядеть барьер

Кроме того, по наблюдениям Мунаер, на мосту "Золотые ворота" не все люди следуют плану - многие действуют импульсивно.

"Много раз человек казался мне просто туристом, а потом внезапно выяснялось, что ему срочно требуется помощь", - добавляет она.

Кевин Бриггс считает, что инвестиции в размере 200 миллионов долларов было бы полезно потратить на борьбу с проблемами психического здоровья по всей стране, а не в одном конкретном месте. Однако он говорит, что хорошо понимает сторонников барьера.

"Я сам никого не потерял на мосту и я понимаю родственников погибших, которые считают, что барьер сохранил бы их жизни".

Мифы и предрассудки

Бриггс и Мунаер согласны в том, что о проблеме самоубийств мало говорят.

"Эта тема окружена предрассудками. Но мы не можем больше избегать разговоров о том, почему 800 тысяч человек в год по всему миру кончают жизнь самоубийством", - цитирует Бриггс статистику Всемирной организации здравоохранения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обувь символизирует 1700 человек, погибших с 1937 года

Мунаер считает, что такие методы, как документальный фильм 2006 года, задевают за живое и разбивают "мифы о суициде" среди людей.

Она также упоминает общественные дискуссии, на которых о своем опыте рассказывают те, кто выжил после попытки суицида на мосту "Золотые ворота". Как правило, люди говорят, что пожалели о своем решении в первые же секунды. Многие также говорят, что остановились бы, если бы прохожие попытались установить с ними контакт.

"Этот мост - вестник смерти, - сказал "Си-эн-эн" Кевин Хайнс, который выжил после попытки самоубийства на мосту в 2000 году. - Но я бы не сделал этого, если бы со мной кто-то заговорил".

Правообладатель иллюстрации Kevin Hines Image caption Кевин Хайнс, выживший после попытки суицида, - активный участник кампании за установку барьера

"Если вы видите, что кому-то плохо, это ваш долг - подойти и заговорить, постараться, чтобы человек вам открылся и поделился тем, что у него на душе, - говорит Миа Мунаер. - Что-то может измениться благодаря вам".