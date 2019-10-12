"Падение Берлинской стены - худшая ночь в моей жизни". Разговор с последним руководителем ГДР
Это одна из самых странных экскурсий, на которых я был. Я езжу по Берлину с Эгоном Кренцем - последним руководителем Восточной Германии.
"Эта улица была аллеей Сталина", - рассказывает Эгон Кренц на Карл-Маркс-аллее в центре Берлина. - После смерти Сталина ее переименовали. А там была площадь Ленина. Там была большая статуя Ленина. Но они снесли ее".
Он смотрит в окно и улыбается: "Все это построила ГДР".
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Кренц - 82-летний энергичный мужчина - в куда лучшем состоянии, чем страна, которой он когда-то управлял. Германская Демократическая Республика - Восточная Германия - больше не существует. Спустя тридцать лет после исторических событий 1989 года и падения Берлинской стены Кренц согласился встретиться со мной.
Почему Кренц любил Советский союз
Из-за моего плохого немецкого и слабого английского Кренца мы общаемся на русском. Этот язык он хорошо знает. Для генерального секретаря правящей в ГДР партии знать русский было обязательно.
"Я люблю Россию и любил Советский Союз, - рассказывает он. - У меня по-прежнему там много связей. ГДР - дитя СССР. СССР стоял у колыбели этого государства. И, к сожалению, у могилы".
Для СССР Восточная Германия была ключевым аванпостом в Европе. На ее территории было размещено 800 военных гарнизонов и полмиллиона солдат.
"Оккупанты или нет, но мы видели в советских солдатах наших друзей", - говорит он.
Но чем выгодно быть частью советской империи?
"Эта формулировка - "часть советской империи"... это типичная западная терминология, - отвечает он. В рамках Варшавского договора мы видели Москву своим партнером. Хотя, конечно, в вопросах касавшихся моей страны за Советским союзом было последнее слово", - говорит он.
Путь к вершине
Родившийся в 1937 году в семье портного Кренц быстро продвигался по коммунистической лестнице.
"Я был юным пионером, потом членом Союза свободной немецкой молодежи. После этого вступил в Социалистическую партию единой Германии. Потом возглавил ее. Я попробовал все!", - рассказывает он.
На протяжении многих лет его считали "молодым принцем", который скоро сменит пожилого лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера.
Но к тому времени, как Кренц сменил Хоннекера в октябре 1989 года, партия начала терять власть.
По всему социалистическому блоку началась волна антикоммунистических выступлений. Режимы соцстран от Польши до Болгарии лихорадило на фоне массовых протестов и забастовок.
ГДР не стала исключением.
Ошибка Кренца
За неделю до падения Берлинской стены Эгон Кренц отправился в Москву на переговоры с Михаилом Горбачевым.
"Горбачев сказал мне, что люди СССР видят в народе восточной Германии братьев", - говорит он.
"[Горбачев говорил], что после народа СССР он больше других любит народ ГДР. И тогда я спросил: "Вы по-прежнему видите себя отцом ГДР?"
"Конечно, Эгон, - сказал он. - Если вы намекаете на возможное воссоединение Германии, то этого нет в повестке", - рассказывает Кренц.
"Я думал, что Горбачев говорит искренне. В этом была моя ошибка".
- Вам кажется, что Советский союз вас предал? - спрашиваю я.
- Да.
Конец ГДР
9 ноября 1989 года Берлинская стена пала. Толпы ликующих жителей Восточной Германии устремились через открытую границу.
"Это была худшая ночь в моей жизни, - говорит Кренц. - Я бы не хотел вновь это пережить. Когда политики на Западе говорят, что это было торжество народа, я их понимаю. Но вся ответственность ложилась на меня. В такой напряженный момент... Если бы в ту ночь кого-то убили, нас могли бы втянуть в военный конфликт между ведущими державами", - говорит Кренц.
Уже в начале декабря, меньше чем через месяц после падения стены, Кренц сложил с себя все полномочия. На следующий год Германия воссоединилась, ГДР канула в Лету.
До развала самого СССР оставалось не так много времени. Но в Восточной Европе Михаила Горбачева, в отличие от Кренца, считают героем за то, что он позволил пасть железному занавесу.
Бывший президент СССР в беседе с Би-би-си в 2013 году сказал: "Меня часто обвиняют в том, что я отдал Центральную и Восточную Европу. Но кому я отдал? Я отдал Польшу, к примеру, полякам. Кому еще она принадлежит?".
Кренц потерял страну и власть.
А потом - свободу,
В 1997 его признали виновным в гибели людей, пытавшихся перейти через границу между Восточной и Западной частями города до падения стены. Четыре года он провел в тюрьме.
"Холодная война не закончилась"
Эгон Кренц по-прежнему интересуется политикой. И по-прежнему поддерживает Москву.
"После слабых президентов, Горбачева и Ельцина, России очень повезло, что у нее есть Путин", - говорит он.
Кренц уверен, что холодная война не закончилась, а сейчас "ее просто ведут другими методами".
Сегодня Кренц живет спокойной жизнью в городке на побережье Балтийского моря.
"Я по-прежнему получаю множество писем от внуков жителей ГДР. Они пишут, что их бабушкам и дедушкам было бы очень приятно, если бы я поздравил их с днем рождения. Иногда ко мне подходят люди и просят автограф или сделать селфи".
В центре Берлина к Кренцу подходит группа учеников с учителем истории. Им повезло.
"Мы приехали из Гамбурга, изучаем историю ГДР, - говорит учитель Кренцу. - Встретить живого свидетеля - это просто потрясающе. Расскажите, что вы чувствовали, когда рухнула Стена?".
"Это был не праздник, - отвечает Кренц. - Очень драматичная была ночь".