"Падение Берлинской стены - худшая ночь в моей жизни". Разговор с последним руководителем ГДР

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Это одна из самых странных экскурсий, на которых я был. Я езжу по Берлину с Эгоном Кренцем - последним руководителем Восточной Германии.

"Эта улица была аллеей Сталина", - рассказывает Эгон Кренц на Карл-Маркс-аллее в центре Берлина. - После смерти Сталина ее переименовали. А там была площадь Ленина. Там была большая статуя Ленина. Но они снесли ее".

Он смотрит в окно и улыбается: "Все это построила ГДР".

Кренц - 82-летний энергичный мужчина - в куда лучшем состоянии, чем страна, которой он когда-то управлял. Германская Демократическая Республика - Восточная Германия - больше не существует. Спустя тридцать лет после исторических событий 1989 года и падения Берлинской стены Кренц согласился встретиться со мной.

Почему Кренц любил Советский союз

Из-за моего плохого немецкого и слабого английского Кренца мы общаемся на русском. Этот язык он хорошо знает. Для генерального секретаря правящей в ГДР партии знать русский было обязательно.

"Я люблю Россию и любил Советский Союз, - рассказывает он. - У меня по-прежнему там много связей. ГДР - дитя СССР. СССР стоял у колыбели этого государства. И, к сожалению, у могилы".

Для СССР Восточная Германия была ключевым аванпостом в Европе. На ее территории было размещено 800 военных гарнизонов и полмиллиона солдат.

"Оккупанты или нет, но мы видели в советских солдатах наших друзей", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1989 год: памятник Ленину на Площади Ленина в восточной Германии

Но чем выгодно быть частью советской империи?

"Эта формулировка - "часть советской империи"... это типичная западная терминология, - отвечает он. В рамках Варшавского договора мы видели Москву своим партнером. Хотя, конечно, в вопросах касавшихся моей страны за Советским союзом было последнее слово", - говорит он.

Путь к вершине

Родившийся в 1937 году в семье портного Кренц быстро продвигался по коммунистической лестнице.

"Я был юным пионером, потом членом Союза свободной немецкой молодежи. После этого вступил в Социалистическую партию единой Германии. Потом возглавил ее. Я попробовал все!", - рассказывает он.

На протяжении многих лет его считали "молодым принцем", который скоро сменит пожилого лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера.

Но к тому времени, как Кренц сменил Хоннекера в октябре 1989 года, партия начала терять власть.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Эгон, а кто спросил нас?" - три тысячи человек вышли на акцию против нового коммунистического лидера 24 октября 1989 года

По всему социалистическому блоку началась волна антикоммунистических выступлений. Режимы соцстран от Польши до Болгарии лихорадило на фоне массовых протестов и забастовок.

ГДР не стала исключением.

Ошибка Кренца

За неделю до падения Берлинской стены Эгон Кренц отправился в Москву на переговоры с Михаилом Горбачевым.

"Горбачев сказал мне, что люди СССР видят в народе восточной Германии братьев", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кренц считает, что СССР его предал

"[Горбачев говорил], что после народа СССР он больше других любит народ ГДР. И тогда я спросил: "Вы по-прежнему видите себя отцом ГДР?"

"Конечно, Эгон, - сказал он. - Если вы намекаете на возможное воссоединение Германии, то этого нет в повестке", - рассказывает Кренц.

"Я думал, что Горбачев говорит искренне. В этом была моя ошибка".

- Вам кажется, что Советский союз вас предал? - спрашиваю я.

- Да.

Конец ГДР

9 ноября 1989 года Берлинская стена пала. Толпы ликующих жителей Восточной Германии устремились через открытую границу.

"Это была худшая ночь в моей жизни, - говорит Кренц. - Я бы не хотел вновь это пережить. Когда политики на Западе говорят, что это было торжество народа, я их понимаю. Но вся ответственность ложилась на меня. В такой напряженный момент... Если бы в ту ночь кого-то убили, нас могли бы втянуть в военный конфликт между ведущими державами", - говорит Кренц.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1989 год: памятник Ленину на Площади Ленина в восточной Германии

Уже в начале декабря, меньше чем через месяц после падения стены, Кренц сложил с себя все полномочия. На следующий год Германия воссоединилась, ГДР канула в Лету.

До развала самого СССР оставалось не так много времени. Но в Восточной Европе Михаила Горбачева, в отличие от Кренца, считают героем за то, что он позволил пасть железному занавесу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стена разделила Берлин почти на 30 лет

Бывший президент СССР в беседе с Би-би-си в 2013 году сказал: "Меня часто обвиняют в том, что я отдал Центральную и Восточную Европу. Но кому я отдал? Я отдал Польшу, к примеру, полякам. Кому еще она принадлежит?".

Кренц потерял страну и власть.

А потом - свободу,

В 1997 его признали виновным в гибели людей, пытавшихся перейти через границу между Восточной и Западной частями города до падения стены. Четыре года он провел в тюрьме.

"Холодная война не закончилась"

Эгон Кренц по-прежнему интересуется политикой. И по-прежнему поддерживает Москву.

"После слабых президентов, Горбачева и Ельцина, России очень повезло, что у нее есть Путин", - говорит он.

Кренц уверен, что холодная война не закончилась, а сейчас "ее просто ведут другими методами".

Сегодня Кренц живет спокойной жизнью в городке на побережье Балтийского моря.

"Я по-прежнему получаю множество писем от внуков жителей ГДР. Они пишут, что их бабушкам и дедушкам было бы очень приятно, если бы я поздравил их с днем рождения. Иногда ко мне подходят люди и просят автограф или сделать селфи".

В центре Берлина к Кренцу подходит группа учеников с учителем истории. Им повезло.

"Мы приехали из Гамбурга, изучаем историю ГДР, - говорит учитель Кренцу. - Встретить живого свидетеля - это просто потрясающе. Расскажите, что вы чувствовали, когда рухнула Стена?".

"Это был не праздник, - отвечает Кренц. - Очень драматичная была ночь".