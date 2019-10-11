Моя мама - наркоманка. Как "Улица Сезам" объясняет детям проблемы взрослых

Правообладатель иллюстрации Zach Hyman/ Sesame Workshop Image caption Карли (слева) рассказывает Элмо, почему она оказалась в приемной семье

В одной из самых популярных детских передач в мире - "Улице Сезам" - прибавление - новый персонаж Карли - зеленая пушистая кукла шести с половиной лет - объясняет друзьям, что живет в приемной семье, потому что ее настоящая мама страдает от наркозависимости.

"У моей мамы взрослые проблемы", - говорит Карли маленькому Элмо, ярко-красному персонажу "Улицы Сезам", в одном из роликов. А в другом она вместе с 10-летней девочкой Салией, чьи родители тоже борются с зависимостью, обсуждают, что это такое.

"Улица Сезам" не в первый раз обыгрывает в выпусках важные социальные проблемы, с которыми могут столкнуться дети. Создатели образовательной передачи цитируют статистику, подтолкнувшую их на освешение темы опиоидной наркозависимостим родителей: в США 5,7 млн детей младше 11 лет живут с родителями, страдающими зависимостью от опиоидов.

Зрители "Улицы Сезам" впервые увидели Карли в мае, но только сейчас создатели пояснили, что ее мама лечится от опиоидной зависимости, распространенной в США и многих других странах мира.

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Серьезные проблемы детям

По данным министерства здравоохранения и социальных служб США за 2018 год, 10,3 миллиона человек употребляли опиоидные препараты без медицинских причин, и в среднем 130 человек умирают о передозировки опиоидами каждый день.

За 50 лет существования "Улицы Сезам" герои телепередачи говорили с детьми на целый ряд социальных тем. От кормления грудью младенцев в общественных местах до того, как пережить смерть близких, что такое расизм, почему у некоторых детей приемные родители, а у кого-то родители сидят в тюрьме.

Правообладатель иллюстрации RICHARD TERMIN/SESAME WORKSHOP Image caption В прошлом году на "Улице Сезам" говорили о бездомных детях

В 2017 году в передаче появилась героиня с аутизмом по имени Джулия, а годом позже - дети, ставшие бездомными.

В 2013 году к телевизионной версии присоединился еще и широкодоступный образовательный онлайн-ресурс Sesame Street in Communities, на котором родители и учителя могут найти видео для детей на английском и испанском языках.

На этом сайте появились и новые видео про Карли.

О чем рассказывает Карли

"Мама и папа рассказали мне, что зависимость - это болезнь", - говорит девочка Салия в разговоре с куклой Карли в одном из видео.

"Да, это болезнь, из-за которой люди чувствуют себя так, как будто они должны принять наркотики или алкоголь, чтобы им полегчало, - отвечает Карли. - Моей маме было очень плохо, и я чувствовала себя так, как будто такое происходит только у меня в семье. Но теперь я знаю много других детей, таких как мы. Я чувствую, что я не одна".

В другом видео Элмо рассказывает про Карли своему отцу Луи. Тот объясняет, что наркозависимость - это болезнь, и маме Карли пришлось обратиться за помощью, чтобы эту болезнь остановить.

В другом видео Карли делится с друзьями про свои встречи с другими детьми, оказавшимися в похожей ситуации, и про собрания с другими взрослыми, на которые ходит ее мама.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герои "Улицы Сезам" в Нью-Йорке

"Улица Сезам" появилась на телевидении США в 1969 году. В России ее показывали в конце 90-х и начале 2000-х. В создании телепередач и материалов на сайте принимают непосредственное участие психологи и детские учителя.