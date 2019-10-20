Западные христианские церкви идут в соцсети: нужно ли это прихожанам?

Правообладатель иллюстрации Centreline films Image caption Специалист по технологиям храма святого Иоанна Евангелиста в Ланкашире Герайнт Харрис прекрасно знает, как верующие используют соцсети

Христианские конфессии и церкви на Западе всеми силами стараются удержать паству и приобрести новую. Для этого они используют соцсети и всё чаще хотят видеть в своих рядах... специалистов по продвижению контента в соцсетях!

Специалист по продвижению контента в социальных сетях (SMM) храма святого Иоанна Евангелиста в Ланкашире Герайнт Харрис рассказывает, что, когда в приходе впервые начали использовать социальные сети, то наломали дров.

"Сначала мы действительно не понимали, что социальные сети значат для церкви, и попали в ловушку погони за количеством лайков и подписчиков на нашей странице в сети "Фейсбук", - рассказывает Герайнт в беседе с Би-би-си.

Но когда прихожанка написала, что именно сообщения на страничке храма побудили её вернуться в церковь, Харрис почувствовал, что стратегия начала работать.

Еженедельные обновления на странице церкви в социальных сетях, в которых спрашивается, например: "Как за вас молиться сегодня?" - могут вызывать живую реакцию у паствы.

"Иногда бывает сложно прийти в храм, в интернете высказаться легче, и это первый шаг на пути к нам", - философски заметил Герайнт.

Правообладатель иллюстрации Church of England

Для Англиканской, как и для других христианских церквей практически по всему миру, вопрос о расширении паствы непраздный: с 2007 по 2017 год, по стастистике самой англиканской церкви, посещаемость храмов упала на 10-20% .

При этом ежемесячный охват в социальных сетях у англиканских приходов удвоился с 1,2 миллиона в 2017 году до 2,44 миллиона в 2018 году.

После запуска внутрицерковной инициативы "Цифровые лаборатории" служащие более чем 2 тыс. приходов получили консультации по ведению аккаунтов в сетях "Фейсбук", "Инстаграм" и поисковикам.

Харрис лично проводит мастер-классы по написанию блогов.

"Посещаемость наших воскресных служб за последние несколько лет выросла с 15 до 80 человек, мы растём быстрее всех в епархии Блэкберн, и отчасти это связано с нашим постоянным присутствием в соцсетях", - говорит SMM-щик.

"Тем не менее, важно помнить, что это витрина для вашей церкви, а затем уже сама церковь должна решать, как удержать паству, поэтому мы в вечном поиске улучшений", - добавляет эксперт.

На повестке дня стоят планы продлить часы работы храмов, и технология также помогает в решении этой проблемы.

Многие сельские церкви остаются закрытыми вне часов служения во избежание вандализма и преступности.

Благодаря инфракрасному цифровому трекеру служители церкви святого Лаврентия в Ривсби, что в Линкольншире, обнаружили, как сотни людей приезжают к храму и оказываются у закрытых дверей. В ответ на это церковь изменила часы работы.

Правообладатель иллюстрации Robin Slowe Image caption Церковный староста Роберт Аллен уверяет, что в его храм всегда кто-то приходит во внеслужебное время

Установка высококачественной системы видеонаблюдения в храме святой Марии в Чартеме графства Кент означает, что здание можно оставить открытым.

"Некоторых старожилов беспокоило воровство, но мы очень хотим быть открытыми и доступными для всей общины", - говорит церковный староста Роберт Аллен.

"Я говорил с одной женщиной, чей внук тяжело болел и однажды днем пришёл к нам молиться. Она сказала, что не хотела посещать службы, но ей понравилось быть одной в тишине, что было бы невозможно раньше. Многие люди приходят сюда вне службы, чтобы подумать о своём", - рассказывает мужчина.

ПО для паствы

В настоящее время камера также служит средством наблюдения за посещаемостью.

Показатели влияют на так называемый "приходской взнос" - сумму, которую приход платит епархии, поэтому необходимо следить за цифрами, считает Аллен.

"Если вы не платите приходской взнос, вы не получаете священника, все просто. Эта сумма покрывает все расходы духовенства, зарплаты и пенсии", - замечает староста.

Это объясняет, почему все больше церквей используют специализированное программное обеспечение и, в частности, прибегают к Churchsuite - онлайн-системе управления церковью, которой уже пользуются около 1800 церквей многих конфессий.

Правообладатель иллюстрации Margaret Cave Image caption Маргарет Кейв общается с паствой в цифровом ключе

Помимо подсчёта цифр Churchsuite может улучшать взаимодействие духовенства с прихожанами, уверяет управляющий директор этого стартапа Гэвин Кортни. Но сам же добавляет, что использование технологий вызывает беспокойство у некоторых консерваторов в лоне церкви.

"Например, если священник думает, что какой-то конкретный прихожанин стал пропускать службу, он может проверить свою догадку на Churchsuite и связаться с этим человеком", - объясняет Би-би-си. Кортни.

В том, что британские приходы несколько отстают от американских в плане перехода к цифровому образу жизни, эксперты винят Общее положение о защите данных (GDPR) - строгий документ, ограждающий персональные данные людей.

Технология всё чаще используется для управления всеми аспектами жизни прихода, в том числе для организации расписания по дежурству и уходу за цветами, которое в английских приходах обычно не отличается высокой степенью организации.

Так, преподобная Маргарет Кейв из храма Христа в лондонском восточном Гринвиче порадовалась за переход к бесконтактным платежам, поскольку, по её словам, церковь стала менее зависимой от того, есть ли у прихожан наличные деньги или нет.

"Раньше мы передавали бархатную сумку для пожертвований, но теперь мы используем ещё и бесконтактный терминал, который увеличивает подношения", - говорит она, не вдаваясь в подробности.

"На днях мы собрали 200 фунтов от прихожан, которые пользовались часами Apple Watch для взносов. Церквям очень важно принимать технологию, поскольку так мы понимаем, что становимся церковью для людей XXI века", - радуется прогрессу Кейв.

Религиозный дейтинг

Молодой священник Лайам Бидл из Йоркшира сравнивает приход религии в интернет с попыткой запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Тем не менее, приложениями с текстами Библии, Торы и Корана уже пользуются тысячи верующих.

Кто-то пытается объяснить события священных книг мемами: так, существует цикл картинок "Христос в рассказах", где поверх классических изображений и икон наносится пересказ библейских стихов разговорным языком.

Религиозная аудитория открылась и приложениям для знакомств: для мусульман существуют Muzmatch и Minder, обещающие "халяльные свидания", для иудеев - JSwipe, для англоязычных христиан - Сhristian Mingle, для русскоязычных - "Ромашка".

Например, в Muzmatch, заплатив 5 долларов в месяц, можно даже настроить уровень религиозности - по шкале из 100 процентов.

В "Ромашке" запрещен флирт и присутствует строгая модерация переписки, а действующий священник и любитель воздухоплавания Евгений Сягайло отвечает на вопросы прихожан.

Но этим общение религиозных людей не ограничивается: несколько лет назад по рунету пошёл слух о появлении отдельного православного мессенджера, и в феврале 2017 года запустился сайт "Православной социальной сети".

"Уверен - новый православный мессенджер станет основным в России. Давно пора отказаться от всех этих Скайпов и Телеграмов. Нужен наш продукт!" - писал ультраконсервативный московский депутат и отчаянный критик Алексея Навального Эрнест Макаренко.

"А о запасах православной бересты уже позаботились? И почему "мессенджер"? "Посылальник" более православно!" - иронизировали над ним комментаторы.

По факту мессенджер представляет из себя клиент Telegram, который в России не раз пытались блокировать.

Более того, "православная" версия вызывала у IT-специалистов вопросы относительно конфиденциальности личных данных.

Тем не менее, на сайте "Православной социальной сети" сказано, что у приложения более 132 тысяч пользователей.