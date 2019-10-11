Фото: экоактивисты заблокировали вход в штаб-квартиру Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Reuters

В Лондоне всю неделю проходят протесты экоактивистов из движения Extinction Rebellion. Демонстранты пытаются блокировать различные правительственные и общественные объекты в центре Лндона. В четверг они заблокировали вход в штаб-квартиру Би-би-си в центре Лондона.

В пятницу у главного входа в здание Би-би-си в Лондоне собрались десятки протестующих, призвав корпорацию более серьезно относиться к проблеме изменения климата.

Демонстранты держали плакаты с лозунгами "Говорите правду", "Планета важнее, чем прибыль", "Би-би-си, ваше молчание убийственно" и другими.

Двое активистов забрались на козырек над входом в здание, полиция пытается снять их оттуда. Главный вход оказался полностью заблокированным.

Правообладатель иллюстрации Reuters

"Мы здесь, потому что Би-би-си отказалась объявить чрезвычайную ситуацию, связанную с климатом. Кроме того, мы здесь, потому что Би-би-си продолжает нормализовать образ жизни с использованием высокого содержания углерода с помощью таких программ как Top Gear", - рассказал агентству Рейтер прдеставитель движения Донначед МакКарти.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Надпись на растяжке: "Говорите правду"

Активисты блокируют главный вход Би-би-си в течение всего рабочего дня. Они скандируют лозунги и поют песни. У дверей здания дежурит полиция.

Правообладатель иллюстрации PA

Движение Extinction Rebellion существует с 2018 года и за это время распространилось на десятки стран. Логотип движения - круг с песочными часами внутри. Они символизируют время, которого у многих вымирающих видов на планете становится все меньше.

В Британии у движения три основных требования:

правительство должно объявить "климатическую чрезвычайную ситуацию";

Британия должна взять на себя юридическое обязательство снизить углеродные выбросы в атмосферу до нуля к 2025 году;

за ходом экологических реформ должен следить специально созданный "общественный совет".

Правообладатель иллюстрации Reuters

***