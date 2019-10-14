Способны ли слоны к сопереживанию и самопожертвованию?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption От большой группы слонов остались только мать и ее слоненок

Недавно в Таиланде погибли сразу 11 слонов, принадлежавших к одной группе - они упали в ущелье у подножия водопада и утонули.

Первоначально сообщалось о гибели шести слонов, но позднее с дронов удалось обнаружить еще пять погибших животных ниже по течению разлившейся реки.

Сотрудники заповедника Хао-Яй на севере страны считают, что слоны погибли, пытаясь спасти упавшего в ущелье слоненка.

Трагедия произошла в районе опасного водопада Хо-Нарок, где и раньше погибали слоны.

Хотя утрата 11 слонов не представляет собой угрозы существованию вида, эта история произвела глубокое впечатление на жителей всего мира.

Но если отвлечься от эмоций, действительно ли слоны испытывают эмоции, сопереживают судьбе своих близких и способны прийти им на помощь? И как отзовется эта трагедия на оставшихся в семье животных?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Слоны упали с высоты 80 метров в ущелье печально знаменитого водопада Чертова дыра

Доктор Джошуа Плотник, профессор зоопсихологии в Хантер-колледже в Нью-Йорке, уже более десяти лет изучает поведение слонов в Таиланде.

По его словам, мы до сих пор не имеем полной картины того, что произошло близ водопада в Таиланде. Однако имеется достаточно свидетельств того, что слоны способны приходить друг другу на помощь в опасных ситуациях и координировать свои действия.

При этом доктор Плотник полагает, что слоны вряд ли решились бы спуститься ко дну оврага в подобной опасной ситуации. Скорее всего, это был несчастный случай.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Первоначально на дне ущелья были обнаружены шесть погибших слонов

Доктор Рейчел Дэйл, специалист в области поведения животных в Университете ветеринарной медицины в Вене, согласна с тем, что слоны способны помогать друг другу в случае опасности.

Но, по её словам, это очень умные животные, которые в состоянии оценивать степень риска.

Бхикет Нунто возглавляет проект по изучению сосуществования людей и слонов в министерстве науки Таиланда.

Он указывает, что в момент гибели слонов в районе заповедника погодные условия были чрезвычайно сложными в результате затяжных муссонных дождей.

В 1992 году у этого водопада, который местные жители прозвали Чертовой дырой, погибли восемь слонов, и сотрудники заповедника наблюдали, как мать слоненка, упавшего в овраг, сразу кинулась ему на помощь. А в 1987 году тут же погиб при схожих обстоятельствах другой слоненок.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В районе водопада еще много лет назад был построен забор с бетонными столбами

Правообладатель иллюстрации Bhitchet Noona Image caption В заповеднике слоны находятся под особым наблюдением, но полную безопасность им обеспечить невозможно

Для предотвращения таких происшествий сотрудники заповедника соорудили бетонный забор вокруг опасных мест, но этот забор имеет разрывы.

Работники заповедника видели следы слонов, которые свидетельствуют, что те шли вдоль забора до самого водопада, пока не нашли на самой вершине горы прохода.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сотрудники заповедника готовятся к работам по извлечению тел погибших слонов

Министерство национальных парков и охраны природы Таиланда сообщило, что слоны могли искать растение, которое растет на дне ущелья - для них оно является лакомством. С другой стороны, их могли напугать туристы, и слоны пытались избежать контакта с людьми.

"Есть множество типов слонов - вежливые, злые и добрые - всё как у людей. Оказавшись в незнакомых местах, эти животные подвергаются серьезной опасности", - заявил министр Сонгтам Суксаванг.

Двоим слонам из этой группы, матери и слоненку, удалось выжить после падения на дно оврага. Они оказались в ловушке и долго не могли выбраться из нее из-за скользких камней на дне ущелья. В конце концов, с помощью людей им это удалось.

"Слоны обладают крупным мозгом и способны к чувствам и общению, - говорит доктор Плотник. - Я считаю, что они могут испытывать такую же психическую травму, что и люди".

Мы мало что знаем о взаимоотношениях членов данной группы слонов, но если самка, которая обычно является лидером такой группы, тоже погибла, это означает утрату многолетнего опыта и знаний, необходимых для выживания этих животных.

Правообладатель иллюстрации Khao Yai National Park Image caption Уцелевший слоненок стоял над телом погибшей слонихи

Как считает Рейчел Дэйл, могут пройти годы, прежде чем мы увидим последствия этой утраты и их воздействие на поведение оставшихся слонов. Слоны живут долго, и в течение всей жизни накапливают знания об окружающей их местности и природных условиях.

Однако сотрудники заповедника убеждены, что уцелевшая самка и её слоненок выживут и сохранят память об опасности.

По некоторым данным, в этом районе могут сохраниться другие члены группы, к которым могут присоединиться выжившие слоны. Если этого не произойдет, они могут примкнуть к какой-то другой семье. Исследования поведения выпущенных из неволи слонов свидетельствуют, что это возможно.

Между людьми и слонами существуют особые отношения. В течение тысячелетий люди приручали слонов. Подобно нам, они образуют семьи, обладают в основном спокойным нравом, способны испытывать веселье и печаль. Поэтому трагедия в заповеднике Хао-Яй вызвала сопереживание у людей по всему миру.

Правообладатель иллюстрации Bhitchet Noona Image caption Каждый год сотрудники заповедника проводят день поминовения погибших слонов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гибель слонов произвела глубокое впечатление на жителей Таиланда

Однако доктор Дэйл указывает, что подобный антропоморфизм не всегда оказывается полезным для понимания поведения животных.

"Люди склонны приписывать животным особенности поведения, которые им не присущи, а это не способствует пониманию того, что наиболее подходит данному виду", - говорит биолог.

Объективная, а не эмоциональная оценка поведения слонов поможет ученым определить, что нужно сделать, чтобы избежать повторения таких трагедий.

Подобные случаи являются редкими, говорит доктор Плотник, но они еще раз напоминают, что даже для таких крупных животных как слоны природа является опасной средой обитания.

Тела погибших слонов будут подняты из ущелья для дальнейшего изучения, а затем захоронены в заповеднике. Там будет каждый год проводится церемония в память о них.

"Сотрудникам заповедника было трудно пережить всё это, потому что они знали об опасности и не могли ее предотвратить, - говорит Бхикет Нунто. - И для всех жителей страны это стало ударом".