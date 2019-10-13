Выборы в Польше: почему правым прочат победу?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Польше проходят выборы, по итогам которых, согласно всем опросам, правая партия "Право и справедливость" должна укрепить свое большинство в парламенте. Чем объясняется успех польских правых, и как нынешние выборы могут отразиться на политическом ландшафте страны?

Избирательные участки в Польше открылись утром в воскресенье. На 460 депутатских мандатов претендуют 5112 кандидата. Данные экзитполов пока недоступны, их огласят после закрытия участков в 22:00 по московскому времени.

Эксперты ожидают, что "Право и справедливость" сохранит большинство в парламенте. То же самое следует из опросов, проведенных незадолго до голосования.

Судя по последним опросам, проведенным накануне голосования, "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского может получить до 45% голосов. Ближайший соперник правящей партии - левоцентристская "Гражданская коалиция", которой предрекают результат в 25-29%, и коалиция левых партий, которая в соответствии с опросами наберет около 13%.

"Провал социалистов и демократов на выборах 2015 года помог "Праву и Справедливости". Сегодня левоцентристский блок показывает на опросах лучшие результаты, чем ожидали многие", - говорит старший исследователь Центра европейской реформы Агата Гостыньска-Якубовска.

Борьба с неравенством по итогам приватизации

Аналитики сходятся в том, что правящая партия завовевала доверие избирателей благодаря экономической политике, которая на этих выборах является основным вопросом. Правая в политическом отношении партия побеждает благодаря левоцентристской экономической платформе - перед выборами "Право и справедливость" пообещала к 2023 году повысить минимальный оклад почти вдвое - с 520 евро до 900.

"В ходе нынешней кампании действующий премьер Матеуш Моравецкий пообещал, что при "Праве и Справедливости" Польша перестанет быть страной дешевого труда и небольших прибылей. Кроме того, партия позиционирует себя защитницей традиционных ценностей, она прибегала к нападкам на LGBTQ-cообщество, чтобы привлечь консервативных избирателей. Оппозиция, с другой стороны, не смогла предложить альтернативной платформы", - считает Гостыньска-Якубовска.

"Право и Справедливость" сохраняет популярность несмотря на жесткую критику в свой адрес, потому что избиратели доверяют этой партии в социоэкономических вопросах, которые доминирует в сегодняшней повестке. Партия выполнила большинство важных обещаний, которые принесли ей победу в 2015 году, в частности нужно отметить ее чрезвычайно популярную программу выплат детских пособий "500 Плюс"," - пишет в своем блоге, посвященном польской политике, профессор Сассекского университета Алекс Сцербяк.

Гостыньска-Якубовска считает, что политика партии построена на эксплуатации экономического неравенства в польском обществе, которое возникло по итогам перехода от плановой экономики к свободному рынку в 1989 году. Результатом этого стало обеднение целых профессий и регионов, которое в свою очередь привело к массовой миграции в страны ЕС после вступления Польши в этот блок в 2005 году.

Независимый суд и свобода слова - что с ними будет?

Комментаторы отмечают, что "Право и Справедливость" в прошлом стремилась сосредоточить политическую власть в своих руках. Например, партия обещает провести реформы, после которых правительству будет проще лишать иммунитета судей.

"Мало сомнений в том, что подобные реформы будут нацелены на создание механизма давления оппозиционных судей, только недавно заместитель министра юстиции из рядов этой партии инициировал в социальных сетях кампанию по очернению судей, критиковавших правительство. Однако судейский иммунитет закреплен конституцией", - отмечает Гостыньска-Якубовска.

Чтобы провести новые законы относительно иммунитета судей, партия должна будет заручиться поддержкой двух третей нижней палаты парламента и простого большинства в верхней, что маловероятно, говорит она.

Еще одна возможная инициатива правящей партии - более плотное регулирование СМИ. Представители партии не раз говорили о "реполонизации" СМИ в стране, то есть ограничении иностранного владения долями в СМИ, а также о режиме правительственной аккредитации журналистов - по аналогии, например, с адвокатами.

С 2015 года в рейтинге свободы СМИ, составляемом организацией "Репортеры без границ", Польша упала с 18-го места на 58-е.

"Они планируют оставить себе контроль над государственными СМИ, а большую часть коммерческих отстранить от политической повестки и заставить говорить о погоде или хобби", - говорит заместитель главного редактора известного журнала Polityka в беседе с газетой Telegraph.

"Это идеальный план от "Права и справедливости": останется очень узкая прослойка либеральных СМИ, которую будут показывать Западу и говорить: "смотрите, у нас есть свободная пресса, а теперь убирайтесь", говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У лидера партии Ярослава Качиньского нет четко обозначенного преемника, отмечает эксперт

Что может повредить правым?

Несмотря на противостояние партии с Брюсселем, которые показали случаи превышения полномочий членами партии, ее рейтинг остается высоким, констатирует Гостыньска-Якубовска.

По мнению эксперта, для большинства польских избирателей перспектива ограничения свободы суда или СМИ в будущем не так важна, как вопросы экономики и увеличение социальных расходов.

"Общественность, которая в большинстве своем одобряет членство Польши в ЕС, не верит, что отход от демократических принципов может привести к маргинализации позиции Польши внутри союза, или даже к выходу из него", - считает эксперт.

Таким образом, приходит к выводу Гостыньска-Якубовска, сейчас положению партии в Польше может повредить лишь уход лидера "Права и Справедливости" Ярослава Качиньского из политики, либо экономический кризис, который перечеркнет все усилия влпастей в области социальных выплат.

"Однако по прогнозу Всемирного банка, хотя рост экономики Польши действительно задержится в 2020 году, он все равно выйдет на достойный уровень в 3,6%", - отмечает Гостыньска-Якубовска.