Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Солдаты Асада выдвигаются к турецкой границе: Дамаск заключил сделку с курдами

Всего за одну неделю карта военных действий в Сирии полностью преобразилась. Семь дней назад президент США Дональд Трамп во всей своей, как он это называет, великой и несравненной мудрости отдал приказ о выводе американских военных с севера страны.

Этим решением Трамп запустил целую цепь событий: союзники США сирийские курды пережили предательство, а перед Турцией, перед режимом Башара Асада, перед Россией и Ираном (которые помогают Асаду) и перед джихадистами ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки) открылось бесконечное разнообразние новые перспектив.

За те восемь лет, что продолжается война в Сирии, Ближний Восток сильно изменился, и на прошлой неделе произошел новый радикальный поворот.

Возможно, мудрость президента Трампа помогла ему предвидеть дальнейшие события. Но может быть, его привычка следовать инстинктам, напротив, оказала ему дурную услугу в бесконечных политических хитросплетениях Ближнего Востока.

Иностранные силы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Это база в Таль-Аркаме - одна из тех, откуда ушли американские военные США (фото сделано 7 октября этого года).

Уже несколько лет назад было ясно, что судьба Сирии будет решаться не ее гражданами, а иностранцами. С каждой новой интервенцией война расширялась.

Но прежде чем рассуждать о состязании держав за влияние и власть в Сирии, надо вспомнить о жертвах этой войны.

Каждый взмах молота войны - это бедствия и гибель для мирных жителей. Для политических лидеров, отдающих приказы, надо сделать обязательным предварительный просмотр видео из районов, охваченных войной. Эти кадры нетрудно найти в сети и на телеканалах.

Решение президента Трампа, призванное, по его словам, вывести США из "бесконечной войны", дало Турции зеленый свет для отправки своих войск в Сирию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что хочет разгромить курдов из Сирийских демократических сил, потому что они - союзники курдских повстанцев в Турции. Он планирует получить контроль над территорией по обе стороны северо-восточной границы Сирии, и сформировать зону оккупации глубиной в 32 км. В эту зону он хочет переселить не меньше миллиона сирийских беженцев.

Когда американское правительство решило обучать сирийских курдов и снабжать их - а также некоторых арабов - оружием для борьбы с ИГ, оно знало о потенциальной проблеме: будущих курдских союзников Турция - член НАТО и также союзник США - считает террористами. Тогда Вашингтон проигнорировал это взрывоопасное обстоятельство. Сейчас взрыв прозвучал.

Еще неделю назад небольшой контингент американских военных был зримым символом того, что сирийским курдам даны гарантии безопасности. Казалось, они заслужили это, воюя с экстремистами "Исламского государства". Курды сражались и погибали, в то время как США, Британия и другие обеспечивали помощь с воздуха и подкрепление силами спецназа. Когда исламистский "халифат" пал, курды обезоружили и взяли в плен тысячи джихадистов.

Смена направления

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе наступления турецких войск на приграничные курдские города на их стороне сражаются и сирийские боевики

Однако примерно за то время, которое президенту Трампу требуется для написания нескольких твитов, положение сирийских курдов радикально поменялось - им пришлось осознать, что их бросили на произвол судьбы (что привело в оцепенение и ужас и самих американских военных).

Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что курдов не бросали. Но во время наступления турков и отхода американцев курды почувствовали себя именно так. Уже не в первый раз в своей истории курды стали разменной монетой в руках иностранной державы.

И тогда они обратились к своим старым врагам в Дамаске.

В воскресенье курды объявили о договоре с режимом президента Сирии Башара Асада: сирийские правительственные войска войдут в зону близ турецкой границы, которую не контролировали с 2012 года. Это большая победа для режима. Лоялисты Асада выкопали государственные флаги.

Это был день катастрофы для всей амерканской ближневосточной политики.

Союз с курдами и гарантии безопасности, под которыми существовал самоуправляемый курдский район на границе, давал американцам политический ресурс в эндшпиле войны. Это был и существенный аргумент для сдерживания помощников режима Асада: России и Ирана. Уход американцев и выдвижение сирийской армии на новые позиции - это победа и для них тоже.

Новые возможности, по всей видимости, открываются и для джихадистов из ИГ. В своем телеграм-канале они объявили новую кампанию насилия по всей Сирии. Они потеряли территорию своего "халифата", но те, кто сумел избежать тюрьмы и могилы, затаились и переформатировались в "спящих агентов", готовых к актам террора.

Победа для Асада

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Солдат правительственных войск Сирии с государственным флагом

Теперь, когда позиции курдов пошатнулись, джихадисты видят шанс освободить тысячи своих боевиков, до сего дня запертых в курдских лагерях. Некоторые из этих заключенных - тренированные убийцы и представляют серьезную угрозу не только для Сирии, но и для других стран, если в их руки опять попадет оружие и взрывчатые вещества. Понятно, почему западные правительства уже нервничают.

Европейские лидеры начинают делать обеспокоенные заявления (как они делают всегда, когда ближневосточные проблемы стучатся к ним в двери) и призывают Турцию остановить наступление. Некоторые члены НАТО наяву наблюдают самый кошмарный для себя сценарий, в котором Сирия, с российской мощью за спиной, вступает в прямое противостояние с Турцией - членом НАТО.

Российские официальные лица заявляют, что у них есть постояный канал связи с турецкими военными. Однако на сирийском театре военных действий, где всё меняется очень быстро и где льется кровь, вероятность недопонимания, ошибки и неспровоцированной эскалации очень высока.

Возможно, события последних семи дней сделают финал сирийской войны простым и быстрым. Два крупных игрока, американцы и курды, просто покидают сцену, а президент Асад вместе со своими союзниками в лице России и Ирана приходит на их место и празднует победу в этой катастрофической и жестокой войне.