Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption Смех Джокера звучит наигранно и неестественно, но он ничего не может с этим поделать

Внимание: текст содержит спойлеры.

Испуганный вид, прерывистый голос, нервы на пределе - Артур Флек пытается взять себя в руки перед выступлением в камеди-клабе Готэма.

Джокеру - а именно такое имя выбрал для себя Артур (по-английски Джокер значит "шут" или "шутник" - прим. редакции) - связная речь дается нелегко: каждая попытка заговорить обрывается приступом резкого, натужного смеха, который он не в силах остановить.

Именно такой приступ одолевает персонажа в одной из ключевых сцен вышедшего недавно на экраны фильма "Джокер".

Поздно ночью, возвращаясь с работы в костюме клоуна, Флек становится невольным свидетелем того, как трое прилично одетых мужчин в метро пристают к женщине. И при виде этого он разражается гомерическим хохотом.

Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption В другой сцене неконтролирыемый приступ хохота одолевает Артура в автобусе

Стычка

Мужчины решают, что Флек смеется над ними, и начинают жестоко его избивать. В ответ он достает из кармана револьвер и убивает всех троих.

К этому моменту фильма зрители уже знают, что Артур страдает от некого психического заболевания. Чтобы справиться с симптомами, он принимает сразу семь различных лекарств, ведет дневник и регулярно ходит к психотерапевту.

Неужели действительно существует заболевание, вызывающее неконтролируемые приступы нервного смеха?

Оказывается, да. У героя Хоакина Феникса может быть редкая форма эпилепсии, известная как "эпилепсия смеха".

"Это довольно редкая разновидность - на нее приходится лишь около 0,2% всех случаев припадков", - объясняет Би-би-си невролог Франциско Хавьер Лопес, занимающийся исследованием эпилепсии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие критики называют игру Хоакина Феникса безупречной

"Такой смех абсолютно не вписывается в ситуацию. На самом деле пациенту не весело и не смешно, просто он или она не могут контролировать припадок", - добавляет Лопес.

Чаще всего эпилепсия смеха развивается под воздействием небольшой доброкачественной опухоли, известной медикам как гипоталамическая гамартома. Она нарушает нормальную работу гипоталамуса - отдела мозга, ответственного за целый ряд важнейших функций, от регуляции температуры тела до эмоциональных реакций.

Дополнительный стресс

Впрочем, иногда причиной подобного смеха может быть и опухоль в другом отделе мозга - например, в лобной или височной доле.

Чаще всего у пациентов, страдающих от такой опухоли, также периодически случаются припадки.

"В любом случае приступ неконтролируемого хохота вызывает дополнительный стресс, потому что при обычном припадке пациент теряет сознание и не понимает, что происходит вокруг, - объясняет Лопес. - Но если вы находитесь в сознании и отдаете себе отчет в том, что ваш смех совершенно неуместен, это может причинить серьезные страдания вам самим".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые опухоли мозга могут вызывать неконтролируемые приступы смеха

Чтобы снизить вероятность подобных припадков, пациенту обычно прописывают антиэпилептические препараты, а иногда даже предлагают хирургическое вмешательство.

В отсутствие лечения припадки могут случаться ежедневно, но при необходимом медицинском уходе их частоту можно снизить до одного-двух в месяц, а иногда и полностью от них избавиться.

По словам Лопеса, взрослые сталкиваются с подобной проблемой чаще, чем дети или подростки.

Кроме того, такие припадки могут сигнализировать о раннем развитии старческого слабоумия.

Насилие

Несмотря на то, что это довольно редкое заболевание, испанский невролог рассказывает, что за свою практику он по меньшей мере трижды встречал пациентов с такой патологией.

Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption По словам экспертов, эпилепсия смеха никак не связана со склонностью к насилию

Один из них работает адвокатом в суде. Перед каждым заседанием ему приходилось рассказывать присутствующим о своем заболевании и предупреждать, что у него может случиться припадок, поскольку это нередко происходит в стрессовой ситуации.

Впрочем, склонность к насилию - неотъемлемая и определяющая черта главного героя "Джокера" - никак не связана с этим заболеванием, утверждает эксперт.

Эмоциональная несдержанность

С другой стороны, эпилепсия смеха - не единственное заболевание, которое может вызывать невольные и неконтролируемые приступы смеха.

Существует расстройство, известное врачам как "аффективная лабильность" или эмоциональная несдержанность, характеризующаяся перемежающимися приступами хохота и рыданий.

"Этим термином описывают неконтролируемые эмоциональные реакции, которые не вписываются в социальный контекст и не отражают истинные чувства пациента в данный момент", - объясняет Би-би-си нейропсихолог Энди Тайерман.

"Такой человек может выглядеть совершенно подавленным каким-то обстоятельством, которое раньше вызвало бы у него лишь легкое разочарование", - добавляет он.

Аффективная лабильность может быть следствием травмы или неврологических заболеваний. Согласно исследованию 2013 года, от нее в разной степени страдали по меньшей мере 1,8 млн американцев.

"Однако такие приступы более характерны для пожилых пациентов, у которых развиваются нейродегенеративные расстройства, - уточняет Лопес. - Это очень пожилые люди на последних стадиях болезни, и случай Джокера уж точно к ним не относится".