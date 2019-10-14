"Джокер": какой психической болезнью вызван хохот героя Хоакина Феникса?
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Испуганный вид, прерывистый голос, нервы на пределе - Артур Флек пытается взять себя в руки перед выступлением в камеди-клабе Готэма.
Джокеру - а именно такое имя выбрал для себя Артур (по-английски Джокер значит "шут" или "шутник" - прим. редакции) - связная речь дается нелегко: каждая попытка заговорить обрывается приступом резкого, натужного смеха, который он не в силах остановить.
Именно такой приступ одолевает персонажа в одной из ключевых сцен вышедшего недавно на экраны фильма "Джокер".
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Поздно ночью, возвращаясь с работы в костюме клоуна, Флек становится невольным свидетелем того, как трое прилично одетых мужчин в метро пристают к женщине. И при виде этого он разражается гомерическим хохотом.
Стычка
Мужчины решают, что Флек смеется над ними, и начинают жестоко его избивать. В ответ он достает из кармана револьвер и убивает всех троих.
К этому моменту фильма зрители уже знают, что Артур страдает от некого психического заболевания. Чтобы справиться с симптомами, он принимает сразу семь различных лекарств, ведет дневник и регулярно ходит к психотерапевту.
Неужели действительно существует заболевание, вызывающее неконтролируемые приступы нервного смеха?
Оказывается, да. У героя Хоакина Феникса может быть редкая форма эпилепсии, известная как "эпилепсия смеха".
"Это довольно редкая разновидность - на нее приходится лишь около 0,2% всех случаев припадков", - объясняет Би-би-си невролог Франциско Хавьер Лопес, занимающийся исследованием эпилепсии.
"Такой смех абсолютно не вписывается в ситуацию. На самом деле пациенту не весело и не смешно, просто он или она не могут контролировать припадок", - добавляет Лопес.
Чаще всего эпилепсия смеха развивается под воздействием небольшой доброкачественной опухоли, известной медикам как гипоталамическая гамартома. Она нарушает нормальную работу гипоталамуса - отдела мозга, ответственного за целый ряд важнейших функций, от регуляции температуры тела до эмоциональных реакций.
Дополнительный стресс
Впрочем, иногда причиной подобного смеха может быть и опухоль в другом отделе мозга - например, в лобной или височной доле.
Чаще всего у пациентов, страдающих от такой опухоли, также периодически случаются припадки.
"В любом случае приступ неконтролируемого хохота вызывает дополнительный стресс, потому что при обычном припадке пациент теряет сознание и не понимает, что происходит вокруг, - объясняет Лопес. - Но если вы находитесь в сознании и отдаете себе отчет в том, что ваш смех совершенно неуместен, это может причинить серьезные страдания вам самим".
Чтобы снизить вероятность подобных припадков, пациенту обычно прописывают антиэпилептические препараты, а иногда даже предлагают хирургическое вмешательство.
В отсутствие лечения припадки могут случаться ежедневно, но при необходимом медицинском уходе их частоту можно снизить до одного-двух в месяц, а иногда и полностью от них избавиться.
По словам Лопеса, взрослые сталкиваются с подобной проблемой чаще, чем дети или подростки.
Кроме того, такие припадки могут сигнализировать о раннем развитии старческого слабоумия.
Насилие
Несмотря на то, что это довольно редкое заболевание, испанский невролог рассказывает, что за свою практику он по меньшей мере трижды встречал пациентов с такой патологией.
Один из них работает адвокатом в суде. Перед каждым заседанием ему приходилось рассказывать присутствующим о своем заболевании и предупреждать, что у него может случиться припадок, поскольку это нередко происходит в стрессовой ситуации.
Впрочем, склонность к насилию - неотъемлемая и определяющая черта главного героя "Джокера" - никак не связана с этим заболеванием, утверждает эксперт.
Эмоциональная несдержанность
С другой стороны, эпилепсия смеха - не единственное заболевание, которое может вызывать невольные и неконтролируемые приступы смеха.
Существует расстройство, известное врачам как "аффективная лабильность" или эмоциональная несдержанность, характеризующаяся перемежающимися приступами хохота и рыданий.
"Этим термином описывают неконтролируемые эмоциональные реакции, которые не вписываются в социальный контекст и не отражают истинные чувства пациента в данный момент", - объясняет Би-би-си нейропсихолог Энди Тайерман.
"Такой человек может выглядеть совершенно подавленным каким-то обстоятельством, которое раньше вызвало бы у него лишь легкое разочарование", - добавляет он.
Аффективная лабильность может быть следствием травмы или неврологических заболеваний. Согласно исследованию 2013 года, от нее в разной степени страдали по меньшей мере 1,8 млн американцев.
"Однако такие приступы более характерны для пожилых пациентов, у которых развиваются нейродегенеративные расстройства, - уточняет Лопес. - Это очень пожилые люди на последних стадиях болезни, и случай Джокера уж точно к ним не относится".