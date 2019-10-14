ВШЭ: новый "майский указ" Путина может сорвать нехватка денег в регионах

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Нехватка денег в регионах представляет риск для реализации национальных проектов и выполнения "майского указа" президента Владимира Путина, говорится в заключении Высшей школы экономики на законопроект о федеральном бюджете (заключение есть у Би-би-си).

"Майские указы" президента Владимира Путина 2012 года по многим параметрам были не выполнены, а одним из их последствий стали долговые проблемы регионов - им потребовалась поддержка федеральных властей.

В своем заключении ВШЭ предупреждает о похожих проблемах с нынешним "майским указом" - набором поручений и целей правительству, который президент Владимир Путин подписал в мае 2018 года после очередного вступления в должность.

Нацпроекты и "майский указ" фактически представляют собой план экономических реформ до 2024 года. Планы по финансированию этих реформ заложены в новом бюджете.

Новый указ - те же проблемы

Новый бюджет предполагает, что расходы регионов будут расти в 2020-2022 годах. Параллельно с этим власти собираются сокращать поддержку региональных бюджетов из центра: доля трансфертов федерального бюджета в доходах регионов снизится с 17,9% в 2019 году до 15,9% в 2022 году. В 2018-2019 годах подобная финансовая помощь со стороны центра росла, что помогало регионам наращивать расходы.

Поддержку со стороны федерального центра должен, по мнению правительства, заменить быстрый рост собственных доходов региональных бюджетов, в том числе налогов на фоне ускорения экономического роста в России в целом. Но в ВШЭ сомневаются, что рост российской экономики ускорится так, как предсказывают власти.

Сокращение трансфертов из бюджета и вероятность, что регионы не смогут повысить свои расходы, и создают в целом риски для национальных проектов, пишут эксперты ВШЭ.

Финансирование нацпроектов на 95% зависит от центра и на 5% от региональных бюджетов.

"Это звучит очень привлекательно, но реальность реализации этих проектов и в жилищной сфере, и в сфере здравоохранения - практически во всех сферах, - показывает, что объем софинансирования регионов не 5%. Есть много неучтенных параметров", - рассказал в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption В бюджете, например, не учтены возможные расходы регионов на покупку медоборудования

По его словам, уровень финансирования со стороны регионов в реальности может дойти до 15-20%, так как региональным властям приходится тратиться на подключение объектов к инфраструктуре, благоустройство территорий или закупать различное оборудование.

ВШЭ предлагает правительству учесть подобные расходы, а также дать регионам больше финансовых возможностей, например, прав на поступление налогов или увеличить трансферты. По словам Кузьминова, нужно сделать предсказуемой ту помощь, которую регион получает из федерального бюджета, а также дать регионам возможность рассчитать свои ресурсы до 2024 года - именно к этому году должно быть выполнено большинство параметров "майского указа".

Никто не верит в правительственные прогнозы

Правительство представило бюджет в конце сентября. Это довольно жесткий бюджет, который не предполагает серьезного роста расходов. Значительная часть доходов от высоких цен на нефть будет уходить в бюджет.

В основе прогнозов правительства лежит достаточно оптимистичный прогноз по развитию российской экономики: в нем говорится, что ВВП в этом году вырастет на 1,3%, в 2020 году на 1,7%, а затем рост экономики будет выше 3%.

Рывок российской экономики будет происходить на фоне падения цен на нефть до 55-57 долларов за баррель и замедления мировой экономики. Основной причиной рывка должна стать реализация национальных проектов и структурных реформ.

В 2021 году российскую экономику ждет рывок Базовый прогноз минэкономразвития, %

Этот прогноз уже раскритиковала Счетная палата. Аудиторы полагают, что российская экономика может продолжить расти на 1,5-2% - это потенциал ее роста, а эффект от национальных проектов и реформ переоценен.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме в понедельник, заявил, что, по его мнению, в этом году рост экономики составит около 1%, а следующем - около 1,5%.

В заключении ВШЭ прогнозы минэкономразвития, лежащие в основе бюджета, называют "дискуссионными". Причем "чрезмерно оптимистичными" назвали уже планы на этот год.

Во ВШЭ также ставят под сомнение прогноз минэкономразвития о резком росте экономики с 2021 года в результате реформ и нацпроектов. Если реформ будет недостаточно, то это окажет сильное отрицательное влияние на темпы роста российской экономики даже в долгосрочной перспективе, уверены они.

Кузьминов назвал и еще один риск - потеря социальной стабильности. Экономика должна не просто расти, ее рост должен приводить к повышению благосостояния и доходов населения, полагает он.

"Экономический рост нам нужен для повышения доходов граждан, для улучшения их благосостояния, а не сам по себе. Нам не нужен экономический рост, как он был при Сталине в 1930-е годы, когда он сочетался с резким падением доходов населения, с резким ухудшением качества жизни. Нам нужен экономический рост, который чувствовал бы каждый гражданин России", - заявил Кузьминов.