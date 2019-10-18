Все фигуранты "московского дела": кто они и что с ними происходит?

Этим летом акции протеста в Москве часто заканчивались массовыми задержаниями, а против участников возбуждали уголовные дела. Для некоторых из них суды закончились реальными тюремными сроками.

Протесты начались в июле во время предвыборной кампании в Мосгордуму, когда стало ясно, что власти не допустят до участия в выборах оппозиционных кандидатов.

До середины августа массовые акции проходили каждую неделю. 27 июля тысячи людей вышли на Тверскую улицу под лозунгом "Допускай!". На акции было задержано более 1,3 тысячи человек.

Сразу после митинга его участников начали арестовывать по обвинениям в массовых беспорядках или нападении на полицейских.

На скамье подсудимых оказались самые разные люди: от опытных активистов до случайных прохожих. В суде выяснилось, что под применением насилия в отношении полицейских могло подразумеваться многое, даже бросок легкого предмета в сторону силовиков.

Большинство обвиняемых отказались признать свою вину, а те, кто это сделал, все равно могли получить тюремный срок.

Хотя одной из наиболее активных групп на летних протестах были студенты, среди попавших под уголовное преследование их было немного.

Что происходит с фигурантами "московского дела"? Выберите категорию, чтобы отфильтровать список. Нажмите на карточку, чтобы узнать о человеке больше. 24 Всего: Сергей Абаничев Менеджер по продажам Дело прекращено Абаничева обвиняли в участии в массовых беспорядках: по версии следствия, он бросил банку из-под напитка в полицейского. Сам Абаничев объяснял, что это была не банка, а бумажный стаканчик, и бросил он его на землю, а не в силовиков. Сергей оказался на несогласованной акции случайно. Он приехал в центр за покупками, собирался сдать в ремонт туфли своей девушки. Абаничев увидел толпу и подошел посмотреть, что происходит. "Я оказался на месте происшествия случайно и не мог покинуть его, у меня не было такого выбора", - рассказывал Абаничев в суде, имея в виду оцепления росгвардейцев. Близкие люди описывают Сергея как очень доброго человека, далекого от политики и митингов. Например, он помогал животным из сгоревшего приюта “Счастливый друг”. Девушка Абаничева Александра рассказала Би-би-си, что на фильм “Король Лев” Абаничев взял мягкую игрушку - львенка Тимоху. "Мы когда купили билеты, он его засунул в рюкзак, говорит: Тимоха с нами пойдет, он тоже ведь лев, - рассказала Александра. - Я вообще очень люблю диснеевские мультфильмы, знаю оттуда все песни. Бывает, мы идем, и он может сказать: "Саш, спой песню из "Леди и бродяги". И я пою". Близкая подруга Сергея, Анна, очень расстраивалась, что из-за ареста тот пропустит ее свадьбу. Через пару недель после того, как дело в отношении Абаничева прекратили, свадьба состоялась - и Сергей на нее пришел. “Каждую ночь засыпал с мыслью, что хочу домой”, - сказал Абаничев, как только вышел из СИЗО.

Владислав Барабанов Левый активист Дело прекращено В чем именно обвинялся Владислав Барабанов, непонятно. Следователи не конкретизировали обвинения, а затем и вовсе сняли их. Когда его арестовывали на время следствия, адвокат говорил: "Мы до сих пор не знаем, что противоправного сделал Барабанов, поэтому не знаем, как его защищать". В деле было видео с митинга, на котором Барабанов прохаживается туда-сюда и не делает больше ничего. Близкие предполагали, что Барабанов попал в уголовное дело потому, что он известный активист (по крайней мере в Нижнем Новгороде). Он стоял в пикетах против пыток в СИЗО, против уголовных дел в отношении анархистов и дела “Сети”. Компания товарищей-активистов из Нижнего организованно приехала в Мосгорсуд на апелляцию по его аресту. Им пришлось переодеваться прямо во дворе суда: приставы не пустили в здание людей в футболках с призывом освободить Барабанова. “Здесь не пикет”, - заявили приставы. Барабанова волнуют не только политические, но и экологические проблемы: он сортирует дома мусор и не ест продукты животного происхождения. От этого в следственном изоляторе ему пришлось непросто: там почти не бывает постной еды, а сотрудников СИЗО настораживали непривычные продукты в передачах - наподобие веганской колбасы. Мать Барабанова поддерживает сына, ходит на те же митинги, что и он. “Очень хочется жить в прекрасной России, а не в такой, где выходят на митинг, и после этого митинга дети едут не домой, а садятся за решетку”, - говорила она.

Андрей Баршай Студент Под следствием Студента МАИ Андрея Баршая следователи задержали 14 октября – спустя два с половиной месяца после июльской акции протеста, на которой он, по версии обвинения, применил силу против представителя власти. Баршай настаивает на своей невиновности. В его деле в качестве доказательства вины упоминается видеозапись с места задержания и избиения участника акции Бориса Канторовича. Другие протестующие пытались заступиться за Канторовича, которого силовики избили дубинками и волокли по асфальту. Впоследствии несколько активистов, хотевших остановить силовиков, стали обвиняемыми по “московскому делу”. Защита Баршая говорит, что в деле есть протокол осмотра видеозаписи, но нет фототаблицы с кадрами, которые бы доказывали причастность молодого человека к нападению. В материалах дела нет документов о том, что кто-либо признан потерпевшим по этому делу, утверждала на суде адвокат Светлана Байтурина. Подозрения у защиты вызывают и показания свидетеля обвинения Антона Антонова: он упоминается сразу в нескольких аналогичных делах и опознает в обвиняемых по “московскому делу” тех, кто на его глазах нападал на сотрудников полиции или Росгвардии. Судья Басманного суда Артур Карпов счел, что предложения залога в 700 тысяч рублей от главреда “Медиазоны” и многочисленные поручительства студентов МАИ - это не повод оставлять Баршая на свободе и отправил его в СИЗО.

Данил Беглец Конструктор кроватей Осуджен Беглец схватил сотрудника полиции за запястье, причинив тому боль, считает следствие: он якобы пытался помешать задержанию другого человека. Признал свою вину. Данил Беглец переехал в Россию из Молдовы около семи лет назад, получил российское гражданство. Поначалу подрабатывал раздачей листовок. Недавно открыл свое дело по производству “парящих” кроватей. В России Беглец женился. До ареста он полностью обеспечивал жену Диану, двухлетнего сына и дочь, которой не исполнилось и полугода, помогал деньгами матери. Диана рассказывала изданию “Правмир”, что не представляет, на что они с детьми теперь будут жить. Сейчас передачи Данилу собирают волонтеры на пожертвования, денег на это у семьи нет. На суде Беглец говорил, что шел не на митинг, а встречался в центре с партнером по бизнесу. Защита пыталась пойти на мировую. Беглец предлагал потерпевшему полицейскому компенсацию больше чем в 10 тысяч рублей. Тот отказался.

Дмитрий Васильев Режиссер Дело прекращено Дмитрий Васильев побыл подозреваемым по московскому делу совсем недолго. Его задержали 9 августа, а уже 10-го госпитализировали. У Васильева диабет, и без инсулина в изоляторе временного содержания у него развилась гипергликемия. С угрозой отека мозга он попал в реанимацию. “Мне следователь не разрешил взять в камеру тот инсулин, который был у меня в рюкзаке”, - объяснил Васильев. По его словам, это получилось из-за бюрократических правил: в полиции все его вещи, включая лекарства, описали, а по закону в ИВС не могут оставить при задержанном уже описанное имущество. “Сахар без инсулина поднимается довольно быстро у диабетиков. Поэтому я не стал ждать, когда мне передадут инсулин, а уже утром в первый день в ИВС попросил вызвать скорую”, - говорит он. Басманный суд отказался арестовывать Васильева заочно и вернул ходатайство следствию без рассмотрения. Таким образом, когда режиссера выписали из больницы, он оказался на свободе. 13 августа Васильева снова увезли в больницу. Спустя шесть дней с него сняли обвинения. На момент задержания Васильев работал режиссером на телеканале “Доктор”. В сентябре его уволили из-за его политической позиции. “В уголовном деле руководство канала как раз очень меня отстаивало, а уволили из-за моих резких постов в “Фейсбуке”. Я немного не стеснялся в выражениях, а внимание к моему частному “Фейсбуку” было повышенное”, - объяснил он Би-би-си. После освобождения Васильев стал ходить на суды к другим фигурантам и на одиночные пикеты возле администрации президента. Новую работу найти пока не получается. Трижды Васильеву отказывали в работе из-за шума вокруг его истории, рассказал он: “Боссы не хотят особо связываться, мало ли что”.

Айдар Губайдулин Программист Под следствием Бросок пластиковой бутылкой в сторону полицейского лежит в основе обвинения Губайдулина: инцидент произошел 27 июля на углу Рождественки и Театрального проезда, где полиция вела себя особенно жестко. Ему предъявили обвинение в угрозе насилием. Там же и в то же время полицейские били Бориса Канторовича, пока его девушка пыталась закрыть его собой: увидев это, в сторону силовиков бросил урну уже осужденный по московскому делу Евгений Коваленко. Защита настаивает, что бутылка была пустой, а значит, не могла нанести никому вреда. Сам Айдар в суде говорил, что кинул пустую бутылку из-под воды не целясь, "поддавшись эмоциональному всплеску". 18 сентября Мещанский суд вернул дело в прокуратуру, Губайдулина выпустили под подписку о невыезде. Несмотря на подписку, в середине октября он покинул Россию. Айдар Губайдулин родился в Уфе, а в Москву переехал, поступив в МФТИ. Одноклассники описывали его как отличника всегда и во всем. Брат-близнец Ильдар замечает, что из них двоих “ботаником” скорее был он, а Айдара любили в компаниях за хорошее чувство юмора; в институтские годы он освоил гитару и играл для друзей. Губайдулин отучился в “Физтехе” на факультете управления и прикладной математики. После окончания вуза он работал программистом в компании NetCracker, позже - в компании "Сбербанк-Технологии".

Владимир Емельянов Менеджер Под следствием Владимир Емельянов, как утверждает обвинение, применил силу в отношении бойца Росгвардии, "насильно схватив последнего сзади за форменное обмундирование, потянул на себя, лишая тем самым представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль". Это произошло 27 июля, когда полиция и Росгвардия проводили жесткие задержания рассеявшихся по центру города участников протестной акции. “Вины в том, что он хотел причинить какой-то вред здоровью, естественно, нет. Сразу после этого он сам получил дубинкой от росгвардейца, в том числе по жизненно важным органам, по шее его били”, - сказал Би-би-си адвокат обвиняемого Григорий Червонный. 27-летний Емельянов из Мытищ был задержан 14 октября - спустя два с половиной месяца после июльской акции. Сам он вину не признает. По его словам, все было наоборот, на его глазах закон нарушали силовики. "В отношении людей было превышение полномочий, насильственные действия, применение спецсредств... Я пытался спасти человека", - описывал события 27 июля Емельянов. Речь идет об обстоятельствах задержания участника акции Бориса Канторовича и его подруги Инги Кудрачевой, которые, судя по видео, были избиты силовиками. Впоследствии Канторович был госпитализирован с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и подозрением на ушиб легкого. За Канторовича, которого волокли по асфальту, тогда вступились другие протестующие. В итоге эпизод лег в основу обвинения сразу против нескольких фигурантов “московского дела”: Евгений Коваленко получил тюремный срок за бросок мусорной урны в сторону силовиков, Айдар Губайдулин оказался под следствием за ни в кого не попавшую пластиковую бутылку. В той же толпе, по версии следствия, находились Андрей Баршай и Александр Мыльников, Максим Мартинцов и Егор Лесных, которых также обвинили в применении силы против представителя власти. Защита Емельянова рассказала, что он страдает астмой, сирота, живет с бабушкой и прабабушкой и помогает им.

Егор Жуков Студент, блогер Под следствием Сперва Жукову предъявили обвинение по статье 212 (“участие в массовых беспорядках”). Доказательством вины служил видеоролик, где молодой человек якобы направляет митингующих, указывая руками направо. Позже выяснилось, что на видео не Жуков, а другой человек. В сентябре с нескольких обвиняемых, у которых не было других статей, сняли все обвинения. Жукова тогда же перевели из СИЗО под домашний арест. Однако дело против него остается открытым: следствие сменило ему статью обвинения с "участия в массовых беспорядках" на "публичные призывы к экстремизму через интернет". Следствие сначала изъяло его курсовые работы из Высшей школы экономики. Затем следователи огласили новое обвинение - по статье “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”, которые якобы есть в роликах Жукова на YouTube. Егор Жуков ведет на YouTube видеоблог о политике в России. В последнем выпущенном ролике Егор мрачно предсказал, что ко многим после митинга 27 июля приедет “черный воронок”. Через несколько часов после того, как он залил ролик в интернет, к нему пришли с обыском. Жуков - либертарианец. Он записывал свои ролики на фоне международного символа этой идеологии - Гадсденовского флага. По его словам, самым действенным является ненасильственный протест. На суде за него поручались актриса Чулпан Хаматова, телеведущая Арина Бородина, учредитель “Медиазоны” Петр Верзилов. Кампанию поддержки развернули его товарищи - студенты ВШЭ. На суды, где Егору продлевали арест, приходил рэпер Оксимирон. Затем он с другими знаменитостями провел перформанс “Сядь за текст”, проходивший в точной копии комнаты Жукова, в которой тот записывал свои видео. Участники вслух зачитывали цитаты из классиков, “прокурор” придумывал, под какую статью современного УК эти слова попадают, а ассистенты постепенно выносили из комнаты мебель, превращая ее в тюремную камеру.

Кирилл Жуков Машинист метро Осужден Ударил по шлему росгвардейца, причинив ему боль - так звучало обвинение. Движение Жукова - попытку коснуться защитного стекла шлема и поднять его - можно увидеть на видеоролике, который лег в основу дела. На апелляцию адвокат Жукова Светлана Байтурина принесла настоящий полицейский шлем - правда, продемонстрировать его в зале суда ей не дали. Она провела эксперимент, который сняла на видео: один его участник надевал шлем, а другой бил по забралу или пытался поднять его. Больно человеку в шлеме не было ни разу. Также из эксперимента стало очевидным, что даже от слабого касания забрало поднимается. Раз этого не произошло на видео, значит, Жуков вовсе не коснулся шлема, убеждала адвокат. Кирилл увлекается исторической реконструкцией и ролевыми играми. Участием в акциях протеста заинтересовался недавно. Задержание 27 июля было первым в его жизни. В 2014 году он служил в армии. Его распределили в Росгвардию, Жуков охранял зимнюю Олимпиаду в Сочи. "Он хотел служить, считал, что это его долг, даже думал о военной карьере", - говорит его отец. Отец Кирилла - физик-ядерщик и ликвидатор Чернобыльской катастрофы. На суде он подавал поручительство за сына, но суд оно не убедило, Жукова оставили под стражей. "Он альтруист, прожженный. Он помогал пенсионерам, друзьям-знакомым, - рассказал друг Жукова Виктор. - Помогал с ремонтом. Отправлял гуманитарку везде, где только можно: например, пострадавшим от паводка в Иркутской области”.

Евгений Коваленко Охранник на железной дороге Осужден Коваленко - первый и самый старший задержанный по уголовному делу после митинга 27 июля. Его задержали прямо на акции и вскоре предъявили обвинение. По версии следствия, он толкнул полицейского и бросил урну в сотрудника Росгвардии. Коваленко не отрицает, что бросал урну, но говорит, что навредить не хотел. “Я не мог смотреть на это, вступился и начал оттягивать сотрудника от людей. Мои действия были продиктованы шоковой ситуацией, я не мог просто смотреть, как людей дубинками бьют", - говорил он на суде. Так, силовики повалили на землю и избили одного из митингующих на глазах Коваленко. Его адвокат уверен, что в тот момент силовики не выполняли свою работу, а превышали полномочия. Коваленко родился в Красноярском крае, позже перебрался в Подмосковье. Всю жизнь он проработал на железной дороге, в том числе последние годы - в ведомственной охране. Коваленко проживал вместе с 70-летней матерью. Он заботился о ней и оплачивал ее лечение. Коваленко любит дачу: на садовом участке он разводит кроликов и уток. Он давно интересуется политикой и ходит на протестные митинги. В последние годы был наблюдателем на выборах.

Даниил Конон Студент Дело прекращено Конон побуждал собравшихся к участию в массовых беспорядках 27 июля - подробнее следствие не формулировало обвинения. Через месяц после задержания они просто сняли все претензии к Конону. Студент МГТУ имени Баумана, Даниил Конон собирал подписи для кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Жданов называл его своим лучшим сборщиком. Когда 10% подписей, собранных им, забраковали, Конон воспринял это очень лично: он еще раз объехал избирателей, чтобы удостовериться, что они действительно оставляли подпись за Жданова. По словам его матери Натальи, именно тогда Конон включился в политику: работать сборщиком он пошел не из политических соображений, но “со свойственной ему ответственностью, педантичностью и организационными способностями включился в работу команды”. Даниил с детства мечтал о военной карьере: он сам еще в третьем классе решил поступить в кадетское училище и показал там прекрасную успеваемость - об этом говорилось в характеристике из Московского казачьего кадетского училища, которую зачитывали на суде. После училища Конон поступил в “Бауманку” на направление наноинженерии.

Валерий Костенок Студент Дело прекращено Костенок дважды бросил пластиковую бутылку в полицейского, гласит обвинение: следователи посчитали это не нападением на силовиков, а участием в массовых беспорядках. Костенок признал вину. Его мать Марина говорила, что сын всегда был очень социально активным, даже слишком. Сначала его страстью был футбол. Он профессионально занимался им все детство, но спортивную карьеру продолжить не удалось. Тогда Костенок поступил в Российский государственный университет имени Косыгина, но быстро потерял интерес к учебе, увлекся политикой. Валерий Костенок пришел в партию “Яблоко” в 2017 году. В 2018-м Костенок работал на президентской кампании Григория Явлинского, а в этом году собирал подписи для Гончарова и сам мечтал когда-нибудь выиграть выборы. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от “Яблока” Кирилл Гончаров вспоминал перед судом: "Первое, что он сказал при знакомстве, - что хочет стать политиком и заниматься тем же, что и я. На что я ему сказал: “Беги! Не надо". На суде, оспаривая свой арест, Костенок говорил судье: “Держать меня в заключении просто экономически невыгодно”. Затем он шутливо рассказывал, как распространяет среди арестантов свои взгляды, а государство его еще и кормит. Костенок провел в СИЗО три недели, затем следствие против него прекратили.

Константин Котов Программист Осужден Котов - второй человек в России, приговоренный по так называемой “дадинской” уголовной статье. Она применяется, если на человека составили административный протокол за нарушения на митингах больше двух раз за полгода. Первым приговоренным был Ильдар Дадин, чей суд наделал шуму: после приговора Конституционный суд решил, что статья должна применяться только если причинен вред имуществу или здоровью граждан. С тех пор статья считалась “спящей”. Следствие по Котову провели за рекордные три дня. На ознакомление с четырьмя томами дела Константину также выделили лишь три дня. Котов часто участвовал в акциях, в том числе малочисленных и непопулярных среди активистов: например, с требованиями обмена пленными с Украиной. Его задерживали в марте на сходе в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, в мае - на акции “Нет пыткам и репрессиям” (в поддержку дела “Сети”), а также в июне - на несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Котов вновь оказался в полиции после митинга 10 августа: тогда часть митингующих с согласованного митинга на проспекте Сахарова поехали на Китай-город участвовать в протестной “прогулке”. Полиция жестко задерживала ее участников. После задержания активиста заключили под арест. Во время обыска из квартиры Котова изъяли 20 плакатов. В материалах дела в вину ему вменяется в том числе репост информации о митинге на Трубной площади за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Следствие сделало вывод, что раз Котов распространял информацию о сходе, значит, он его и организовал. "Если легальные формы протеста запрещены, рано или поздно на улицах города мы увидим не мирные акции, а восстание доведенных людей. Я этого не хочу”, - говорил Котов в суде.

Егор Лесных Самозанятый Под следствием 34-летнего антифашиста Егора Лесных обвиняют по статье о неопасном для здоровья насилии в отношении представителя власти. В основе обвинения - запись с места задержания активиста Бориса Канторовича и его подруги Инги Кудрачевой во время протестной акции 27 июля. Силовики, судя по видео, избили Канторовича дубинками и проволокли по асфальту. В их сторону из толпы полетела мусорная урна и пластиковые бутылки. Нескольких человек обвинили в применении силы против полицейских - в том числе, Егора Лесных. По версии следствия, он вместе с другими обвиняемыми Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым напал на силовика. Адвокат Лесных отмечал, что в материалах дела даже не было видеозаписи, на которую ссылаются правоохранительные органы, а есть только скриншоты, “из которых ничего не понятно”. "Никакого насилия я не совершал, у меня была попытка предотвратить насилие в отношении людей. Я просто потянул сотрудника Росгвардии. Девушку и парня избивали, они просили о помощи, там уже была кровь. Я просто хотел это остановить", - говорил Лесных на заседании Басманного суда 16 октября, где принималось решение о мере пресечения. Следствие же настаивало, что вина Лесных подтверждается “совокупностью доказательств”, а сам он “регулярно демонстрировал пренебрежение нормами законодательства”. Судья Валентина Левашова согласилась с обвинением и вынесла решение об аресте.

Эдуард Малышевский Строитель Под следствием Находится в следственном изоляторе. Уже после задержания Малышевский, по версии следователей, выбил стекло полицейского автобуса изнутри. Оно упало на полицейского в шлеме и броне, который якобы почувствовал боль. Адвокат “Агоры” Александр Альдаев, который защищает Малышевского, говорит, что стекло даже не разбилось: выпало целым, а затем его вставили обратно. На суде по административной статье Малышевский настаивал, что по стеклу в автозаке бил не он. Малышевский вырос в Казахстане в селе под Алма-Атой. После первого столкновения с законом - в 18 лет - признал вину в краже, вышел под подписку о невыезде и уехал на территорию России, в Удмуртию (в то время еще существовал СССР). Там, в Удмуртии, он оказался на нелегальном положении и не мог зарабатывать на жизнь иначе, как криминалом, рассказывает его гражданская жена Альфия Сабирзянова. В результате он регулярно попадал в тюрьму и провел в заключении в общей сложности около 10 лет. Со своей гражданской женой Альфией Эдуард познакомился как раз в тюрьме: он отбывал свой последний срок, а она работала тюремным врачом. В 2010 году он освободился, и они стали жить вместе в Ижевске. Малышевский обещал жене больше никогда не совершать преступлений. По ее словам, Эдуард занимался ее детьми (сейчас им 9 и 10 лет), с удовольствием готовил еду для всей семьи. Также у него есть дочь, которой он посылал деньги до ареста. В 2013 году Малышевский увлекся учением об “отце-Абсолюте” и сблизился с членами движения “За государственность и духовное возрождение Святой Руси” Леонида Маслова (книги Маслова признаны в России экстремистскими материалами, а движение ликвидировано Верховным судом). Соседи по автозаку вспоминают, что Эдуард немедленно стал рассказывать о духовных практиках: о добре, которое нужно посылать во Вселенную, чтобы оно вернулось обратно. Поклонники “отца-Абсолюта” дважды в день мысленно посылают в пространство добро, надеясь, что так они изменят мир. В 2018 году Малышевский уехал из Ижевска на заработки в Москву, так как в Удмуртии работу ему было найти сложно. Занимался отделкой квартир, посылал деньги семье. 27 июля он прислал жене селфи из автозака. Тогда его отправили под арест на 13 суток, а когда Эдуард освободился, то остался в Москве и продолжил ремонтировать квартиры. 30 августа к нему пришли следователи.

Максим Мартинцов Инженер-лаборант Под следствием Максима Мартинцова обвиняют в том, что он вместе с другими фигурантами "московского дела" Егором Лесных и Александром Мыльниковым напал на сотрудника ОМОН и повалил его на тротуар. Мартинцов вину не признает. Следствие настаивает, что вину 27-летнего мужчины подтверждает видеозапись с места событий. Речь идет о кадрах, которые были сделаны на Рождественке 27 июля, когда силовики во время задержания избили активиста Бориса Канторовича и его подругу Ингу Кудрачеву. В итоге несколько человек, в том числе Мартинцов, стали фигурантами уголовных дел о применении насилия в отношении проводивших задержание полицейских. Адвокат Мартинцова заявил, что в материалах дела, представленных в суде, вообще нет видеозаписи. Следователи, по словам защитника, ограничились раскадровкой. "На этих фотографиях вообще нет никаких сведений, что подзащитный совершил какое-либо противоправное действие, там показано просто наличие толпы”, - сказал он. “Мы не понимаем, откуда взялась раскадровка, где подлинник записи, почему суд не может в заседании их посмотреть?” – говорил во время избрания меры пресечения защитник. Защита просила не отправлять Мартинцова в СИЗО и указывала, что на попечении у него бабушка и дедушка, для которых он "фактически является единственным кормильцем в семье". Судья вынесла решение об аресте.

Александр Мыльников Курьер Под следствием Отца троих детей Александра Мыльникова задержали 15 октября. Его, как и еще двух фигурантов - Егора Лесных и Максима Мартинцова, - обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов во время протестной акции 27 июля. По версии обвинения, 32-летний Мыльников вместе с другими обвиняемыми повалил силовика на землю. Его вину, утверждает следствие, подтверждает совокупность доказательств и видеозапись - речь идет о кадрах, которые были сделаны во время жесткого задержания активиста Бориса Канторовича и стали основой для возбуждения дела сразу против нескольких человек. На видео сотрудники правоохранительных органов избивают Канторовича, а затем тащат его по асфальту. За Канторовича вступаются другие активисты, в силовиков летит мусорная урна, кто-то пытается удержать одного из них за бронежилет. В ответ полицейские применяют дубинки. Мыльников вины не признает. Следственный комитет просил отправить его под домашний арест, мотивируя это тем, что на свободе обвиняемый может помешать расследованию. Его адвокат Татьяна Тятова в свою очередь говорила, что домашний арест оставит семью Мыльникова без средств к существованию. “У нас в деле один свидетель и один опознающий - сотрудник МВД Антон Антонов. Каким же образом мой подзащитный может повлиять на него и запугать?" - сказала она. Судья Валентина Левашова тем не менее отправила Мыльникова под домашний арест.

Алексей Миняйло Волонтер Дело прекращено На митинге 27 июля Миняйло вовсе не было - на этом настаивал и он, и его адвокат. Тем не менее, месяц он провел в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках. Кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь задержали на выходе из центра сбора подписей, где они с Миняйло тогда держали протестную голодовку. Активист поехал вслед за машиной, увозящей кандидата, был с ней в суде и только вечером поехал на Трубную площадь, где продолжался протест. Там его задержали. 26 сентября на суде по продлению ареста Миняйло неожиданно выпустили на свободу - и тут же вызвали в Следственный комитет, где сняли все обвинения. Поддержать Алексея Миняйло в суде приходили и священники, и любители ролевых игр, и политические активисты. Миняйло верующий. Он сам принял решение креститься во взрослом возрасте, а потом служил алтарником в храме святой Татианы при МГУ (Алексей учился там на историческом факультете). Он увлекается ролевыми играми по миру писателя Джона Толкиена. "Для Леши, как мне кажется, это возможность еще раз прочувствовать свои ценностные основания: честь, дружба, справедливость, - объяснил Би-би-си его друг Александр Чикуров. - Он и в игре, и в жизни стремится быть рыцарем без страха и упрека”. Политическим активистам Алексей известен прежде всего как тренер: он проводил обучающие игры для наблюдателей на выборах и волонтеров штабов. Первые такие тренинги он начал проводить еще перед президентскими выборами 2012 года. Примерно такими же играми Миняйло занимался с детдомовцами в проекте “Полдень”. Он обучал детей навыкам, необходимым во взрослой самостоятельной жизни, которым обычно учат родители: выбирать профессию, считать деньги, принимать собственные решения. “У Любы Соболь он начал вести тренинги для сборщиков - и сильно-сильно влился в коллектив, - рассказывает о нем сотрудник ФБК Навального Николай Ляскин. - И его желание голодать вместе с ней показывает степень его желания помочь - ведь он понимал, что Любе тяжело будет проходить через это одной”. Миняйло продолжал держать голодовку даже в СИЗО, пока Соболь не прекратила голодать по просьбе матери активиста: чтобы Алексей с чистой совестью мог тоже начать есть.

Иван Подкопаев Мастер по ремонту компьютеров Осужден Обвинение Подкопаева изначально строилось только на вещественных доказательствах: при задержании у него изъяли молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож. Затем следствие выдвинуло другую версию: что он распылил слезоточивый газ в сторону силовиков, в результате чего двое росгвардейцев получили ожоги глаз, не опасные для здоровья. Близкие Подкопаева объясняли, что оружие и инструменты он носил не для преступлений. "Он это все носит на работу. Противогаз - это чтобы тонером не дышать. Он принтеры чинит, технику, - объяснил друг Подкопаева Александр. - С работы на акцию поехал, хватило же мозгов!" Мать Ивана Елена добавила, что сын увлекается историей Древней Руси и мастерит оружие для развлечения, коллекционирует военные вещи. Он всегда проявлял интерес к военному делу и добровольно пошел в армию. Подкопаев служил на флоте, там получил травму колена: на корабле начался пожар, и Иван спас из каюты офицера, при этом повредив себе коленный мениск, рассказала мать. “Благодарности не последовало никакой, - вспоминает она. - Сорванные коленки - это на всю жизнь".

Самариддин Раджабов Прораб Под следствием Раджабов обвиняется и в участии в массовых беспорядках, и в покушении на применение насилия к представителям власти. Следствие утверждает, что он бросил в полицейского пластиковую бутылку. 27 июля его задержали на Трубной площади, дали 10 суток административного ареста. Через два дня он стал подозреваемым по уголовному делу. “Ваша честь, мне 21 год. В этом году я впервые влюбился. У меня только дела пошли в гору. Никакими противоправными действиями я не занимался”, - говорил Самариддин Раджабов на апелляции на свой арест. Раджабов из многодетной семьи, у него четверо братьев и сестер. Он вырос в Талдоме Московской области, куда семья переехала из Таджикистана. Сначала в Москву перебралась учиться старшая сестра Матлуба, позже к ней присоединился Самариддин. "Он хотел стать актером, а мы его уговаривали, чтобы он нашел работу, а потом уже занимался, чем хочет”, - вспоминает сестра. Самариддин пробовал учиться на бизнес-программировании, но бросил вуз. Надеясь накопить денег и все-таки поступить в театральный институт, он работал прорабом, ремонтировал квартиры.

Владислав Синица Финансовый менеджер Осужден Синица опубликовал твит, в котором предположил, что после применения насилия к участникам митингов сотрудники правоохранительных органов могут столкнуться с насилием в отношении их детей. Эксперты (не имевшие профильного филологического образования) посчитали твит призывом к расправе над детьми силовиков. Синица на суде настаивал, что никого ни к чему не призывал, а просто предполагал, что насилие может породить ответное насилие. Синица окончил Всероссийскую государственную налоговую академию. Работал по специальности, проживал в подмосковных Люберцах. Когда возмущение вокруг выборов в Мосгордуму только началось и на Трубной площади в Москве каждый вечер собирались люди, он залез на одну из клумб и объявил минуту молчания в память об украинцах и грузинах, погибших в конфликтах с Россией. “В тот день - 17 июля - все ленты в соцсетях пестрели черными лентами в память о [сбитом на востоке Украины пассажирском самолете] MH-17, и было странно, что за пять часов митинга никто даже не обмолвился”, - объяснил Синица телеканалу “Дождь” свой поступок. В интернете Синица использовал псевдоним Максимилиан Стеклов; так же он представлялся в интервью. Провластные СМИ обратили на выступление пристальное внимание; позже они активно цитировали его твит о детях силовиков. “Оппозиционеры начали распространять призывы к расправам над силовиками и их семьями”, - заявил ведущий эфира телеканала НТВ. Синица был задержан в день очередного протестного митинга 3 августа.

Павел Устинов Актер Осужден Обвинение Устинова было одним из самых тяжких среди фигурантов “московского дела”. По версии следствия, он нанес росгвардейцу опасные для здоровья травмы - вывихнул плечо. Устинова приговорили к 3,5 годам колонии. Судья отказался смотреть видеозаписи, из которых следует, что Павел не скандировал лозунги и не участвовал в митинге вовсе, как утверждали свидетели-росгвардейцы. На следующий день после приговора актеры и знаменитости начали записывать в соцсетях видеообращения в поддержку Устинова, настаивая, что он невиновен. Чтобы постоять с плакатом в одиночном пикете за освобождение актера, возле администрации президента России выстроилась очередь в 130 человек. В конце той же недели суд рассмотрел апелляцию на арест и отпустил Устинова из СИЗО под подписку о невыезде. Через неделю в ходе апелляции на приговор 3,5 года колонии заменили на 1 год условно. Ранее Устинов сам служил в Росгвардии - по призыву. В своей комнате он повесил на видном месте плакат “Внутренние войска МВД РФ”. Он говорил, что в детстве мечтал работать в спецназе, спасать заложников от террористов. Позже передумал и решил стать киноактером. Устинов окончил театральную школу под руководством Константина Райкина и снимался в эпизодических ролях в российских сериалах, а также в фильме Федора Бондарчука “Пассажир”. В семье Устиновых - пятеро детей. “Павел - единственный в нашей семье, кто чего-то добился”, - говорит про него сестра Юлия. Юлия сама проработала во внутренних войсках 10 лет. После ареста брата она посмотрела видео жестких задержаний на московских улицах и была возмущена не только задержанием брата, но и других митингующих. “Как можно подойти и начать бить человека, который просто стоит? Я не помню такого пункта [в должностных инструкциях]”, - говорила Юлия. До ареста Павел Устинов не интересовался политикой, не знал о существовании политзаключенных и о протестных митингах в Москве. Когда он вышел, то заявил, что по-прежнему вне политики, но планирует заниматься общественной деятельностью. “Это уже не политика, это борьба за свободу людей”, - заявил Устинов.

Сергей Фомин Предприниматель Под следствием Фомин один из немногих фигурантов, кто остается под следствием с одной статьей - о массовых беспорядках. По версии следствия, он координировал действия толпы, а затем скрылся: через оцепление его пропустили потому, что он нес годовалого ребенка. Федеральные каналы выпускали о нем разоблачительные сюжеты; НТВ называло Фомина “оппозиционером, сбежавшим с чужим ребенком”. Ребенка (он приходится Фомину племянником и к тому же сыном лучшего друга) угрожали отобрать у родителей: якобы они подвергли его опасности, взяв с собой на митинг. В августе квартиру Фомина обыскали, но никаких обвинений не предъявили. Он уехал из Москвы: по собственным словам, чтобы отдохнуть. Когда Фомин узнал, что его объявили в розыск, он лично явился в Следственный комитет среди ночи. Для этого пришлось звонить в разные ведомства, выясняя, как происходит явка с повинной. На том конце провода Фомину не верили: думали, что он пьян. У Сергея Фомина свой бизнес - онлайн-школа изучения английского. Он заинтересовался политикой и начал ходить на митинги в июне 2019 года, во время дела Голунова. На несогласованной акции 12 июня его впервые задержали. После этого Фомин пошел волонтером в штаб Любови Соболь, которой не удалось зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму. Перед арестом он оставил обращение с упреками в адрес нее и Алексея Навального. По словам Фомина, политики не предупредили участников акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму об опасности ареста и уголовного преследования.

Никита Чирцов Предприниматель Под следствием Чирцов толкнул сержанта полиции в грудь, причинив ему боль, утверждает следствие. Сам Чирцов описал Медиазоне свои действия на митинге так: “Слева от меня парень был, стали толкать забор, образовалась дыра, я зачем-то в нее прыгнул и побежал. Собственно, меня стали сотрудники [задерживать], я выставил руки и начал от них убегать. И все”. На портале “Грани.ру” опубликована видеозапись, на которой молодой человек, похожий на Чирцова, толкает в грудь силовика, отскакивает, но его догоняют и задерживают. Чирцов родом из Пермского края: на митинге он оказался, приехав в Москву “погулять”. По словам молодого человека, после митинга он поехал в Минск отдохнуть. 28 августа его задержали в Минске прямо в хостеле, заявив, что он находится в розыске из-за акции 27 июля, и выслали в Россию. Чирцов думал, что его встретят следователи с наручниками, но в аэропорту никто его не задержал. Тогда он заявил, что скрываться не собирается, потому что ничего не совершал. Наверх

Нажмите на эту ссылку, если вы не видите интерактивной панели

Над проектом работали

Текст: Наталия Зотова, Оксана Чиж, Георгий Неяскин. Разработка: Ольга Космылина, Феликс Стивенсон, Александр Иванов, Стивен Коннор. Дизайн: Деби Лойзу, Олеся Волкова.

Фотографии: Оксана Чиж (Би-би-си), Наталия Зотова (Би-би-си), Влад Докшин ("Новая газета"), страница в "Фейсбуке" Дмитрия Васильева, страница во"ВКонтакте" Эдуарда Малышевского, Андрей Васильев (ТАСС), Дмитрий Серебряков (ТАСС), Максим Григорьев (ТАСС)

***