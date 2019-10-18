Все фигуранты "московского дела": кто они и что с ними происходит?

Сергей Абаничев
Дело прекращено
Абаничева обвиняли в участии в массовых беспорядках: по версии следствия, он бросил банку из-под напитка в полицейского. Сам Абаничев объяснял, что это была не банка, а бумажный стаканчик, и бросил он его на землю, а не в силовиков.
Сергей оказался на несогласованной акции случайно. Он приехал в центр за покупками, собирался сдать в ремонт туфли своей девушки. Абаничев увидел толпу и подошел посмотреть, что происходит.
"Я оказался на месте происшествия случайно и не мог покинуть его, у меня не было такого выбора", - рассказывал Абаничев в суде, имея в виду оцепления росгвардейцев.
Близкие люди описывают Сергея как очень доброго человека, далекого от политики и митингов. Например, он помогал животным из сгоревшего приюта “Счастливый друг”. Девушка Абаничева Александра рассказала Би-би-си, что на фильм “Король Лев” Абаничев взял мягкую игрушку - львенка Тимоху.
"Мы когда купили билеты, он его засунул в рюкзак, говорит: Тимоха с нами пойдет, он тоже ведь лев, - рассказала Александра. - Я вообще очень люблю диснеевские мультфильмы, знаю оттуда все песни. Бывает, мы идем, и он может сказать: "Саш, спой песню из "Леди и бродяги". И я пою".
Близкая подруга Сергея, Анна, очень расстраивалась, что из-за ареста тот пропустит ее свадьбу. Через пару недель после того, как дело в отношении Абаничева прекратили, свадьба состоялась - и Сергей на нее пришел.
“Каждую ночь засыпал с мыслью, что хочу домой”, - сказал Абаничев, как только вышел из СИЗО.