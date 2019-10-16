В этом году 737 Max вряд ли полетят. Похоже, у Boeing проблемы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Southwest Airlines самый большой в мире флот Boeing 737 MAX

Самолеты Boeing 737 Max вряд ли поднимутся в небо раньше февраля 2020 года, считают в ассоциации пилотов компании Southwest Airlines (SWAPA).

Сама авиакомпания не дает прогнозов на этот счет. В сообщении на ее сайте говорится, что о возобновлении полетов будет сообщено дополнительно. Самолетов нет в расписании, составленном до 5 января.

Агентство Рейтер при этом цитирует заявление Boeing, сделанное 14 октября, согласно которому компания "работает над тем, чтобы вернуться к работе в четвертом квартале". То есть Boeing все-таки рассчитывает на то, что 737 MAX начнут летать до конца 2019 года.

Авиакомпании American, United и Air Canada сняли свои 737 МАХ с расписания до первой половины января.

Авиакомпания Southwest Airlines, чьи пилоты дали скептический прогноз, была первым покупателем 737 Max, в составе ее флота на момент остановки полетов там было больше всего таких самолетов - 34. Тем не менее, как утверждает компания, эти самолеты составляют всего 5% от ее авиапарка.

7 октября SWAPA подала в суд на Boeing, обвиняя компанию в преднамеренном введении пилотов в заблуждение относительно самолета 737 Max.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пилоты Southwest утверждают, что простой 737 МАХ привел к сокращению пассажирооборота компании на 8%

"Приостановка полетов 737 Max привела к отмене более 30 тысяч запланированных рейсов Southwest. По итогам 2019 года это, как ожидается, приведет к сокращению пассажирооборота компании на 8%", - говорится в пресс-релизе профсоюза, который оценивает финансовые потери его членов в 100 млн долларов.

В "Боинге" в ответ на иск SWAPA заявили, что считают его необоснованным и намерены отстаивать свою правоту в суде. Кроме того, в компании сообщили, что продолжают сотрудничать с Southwest Airlines и ее персоналом с целью возобновить полеты 737 Max.

Самолеты на земле

Полеты 737 Max были запрещены сначала в нескольких странах, в марте по рекомендации Boeing официальный запрет выпустила Федеральная авиационная администрация США (Federal Aviation Administration, FAA).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Air Canada не рассчитывает на возобновления полетов Boeing 737 MAX до первой половины января

Причиной запрета стали две катастрофы с участием этого самолета - 29 октября 2018 года разбился борт компании Lion Air, а 10 марта 2019 года - самолет Ethiopian Airlines. Общее число погибших составило 346 человек.

Расследование установило, что причиной стала система "Улучшение характеристик системы маневрирования" (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Это компьютерная программа, которая в фоновом режиме корректировала действия пилота, направляя нос самолета вниз, когда лайнер, по мнению автоматики, пытался задрать его.

При этом пилотов не обучали действиям по нейтрализации программы, а сигнализация, которая ставила бы их в известность о неполадках, была в числе дополнительных опций и не в ходила в базовую комплектацию лайнера.

Корпорация Boeing объявила, что решила проблему, "перепрошив" бортовые компьютеры лайнеров в мае, однако для того, чтобы полеты этих самолетов возобновились, нужно фактически заново сертифицировать эту систему.

С марта европейские и американские авиационные регуляторы продолжают изучать документацию MCAS. Кроме того, для завершения ее сертификации необходимо провести летные испытания.

Когда 737 Max вернутся в небо, сейчас точно сказать не может никто. Авиакомпании American Airlines, Air Canada и United Airlines ранее заявляли, что не планируют их полеты до первых числе января.

Расследование международной комиссии

На минувшей неделе Объединенная международная техническая комиссия (Joint Authorities Technical Review, JATR) объявила, что Федеральная авиационная администрация США допустила нарушения в процессе сертификации 737 Max, позволив компании Boeing фактически действовать бесконтрольно.

В комиссию входят представители нескольких национальных авиационных агентств, включая ЕС, Канаду и Китай. С ней также сотрудничают американские технические специалисты из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства и Федеральной авиационной администрации.

В докладе, который был опубликован в пятницу, говорится, что "ограниченное участие" агентства и "недостаточная осведомленность" о системе MCAS "привели к неспособности FAA предоставить независимую оценку".

В документе также сказано, что FAA изучила все внесенные изменения, однако не оценила их взаимодействие с существующими системами самолета, а также то, как обновленная программа будет реагировать на действия экипажа.

Эксперты призвали FAA более пристально изучать любые значительные изменения в устройстве самолета, которые могут как-либо повлиять на уже существующие системы.

В FAA уже отреагировали на доклад, заявив, что изучат все рекомендации, чтобы сделать авиацию более безопасной во всем мире.

Сломанная "вилка"

В предыдущем поколении модели 737 - Next Generation - в октябре были обнаружены другие технические проблемы.

С конца сентября по инициативе самой компании по всему миру проходят проверки самолетов 737 NG. Они начались после того, как на одном из самолетов в конструкции центроплана (центральной части крыла в том месте, где оно соединяется с фюзеляжем) были обнаружены трещины.

Их нашли в детали, которая называется pickle fork (вилка для солений) из-за своей характерной формы. Она соединяет центроплан с фюзеляжем, принимая на себя большие нагрузки. Это один из самых важных узлов в планере самолета. Деталь, как утверждают в компании, производит субподрядчик.

После проверки более восьми сотен машин трещины были выявлены в деталях 38 самолетов. Каждый из них был временно выведен из эксплуатации для замены деталей.

Само по себе обнаружение трещины в деталях самолета - не сенсация. Самолеты регулярно проходят проверки.

Сложность в данном случае заключается в том, что это был сравнительно новый самолет, а трещину обнаружили в критически важном узле, который, как утверждают эксперты, должен безотказно служить весь жизненный цикл лайнера.

Сокращение поставок

На фоне проблем с расследованием 737 Max корпорация Boeing в начале октября отчиталась о значительном сокращении поставок коммерческих самолетов всех типов в третьем квартале 2019 года.

Кризис с авиалайнерами 737 Max привел к тому, что за этот период компания поставила заказчикам всего пять самолетов семейства 737.

В отчете не уточняется, о каком поколении идет речь. За тот же период 2018 года было поставлено 118 лайнеров семейства 737.

Кроме того, за год сократились поставки дальнемагистральных самолетов, а поставки флагмана корпорации - 787 Dreamliner - сократились со 113 до 35 машин.