Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА. Что об этом говорят?

Василий Вакуленко официально стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону @fcskarostov – клуба, выступающего в ОЛИМП-Первенстве России ПФЛ. Он закрыл долговые обязательства СКА и пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. С игрового сезона 2019/2020 поддержку клубу окажут дочерняя компания Корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области. Василий Вакуленко: «Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Надеюсь, шаг за шагом, при поддержке болельщиков армейцев, мы добьёмся нужного результата. Мне хотелось бы, чтобы у нас получилось».