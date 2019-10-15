Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА. Что об этом говорят?

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Василий Вакуленко давно заявлял, что болеет за ФК СКА и участвует в его развитии

Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА. Ростовская команда, которая в советское время добивалась неплохих результатов и даже становилась серебрянным призером чемпионата СССР, ныне выступает в третьем по силе дивизионе российского футбола и находится в сложном финансовом положении.

Вакуленко закрыл долговые обязательства клуба и вложил в его развитие около 10 млн рублей (156 тысяч долларов) личных средств, говорится в пресс-релизе СКА.

С игрового сезона 2019-2020 года клуб поддержит дочерняя компания корпорации Ростех - "РТ-Капитал", а также правительство Ростовской области. Вакуленко собирается взять на себя развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами, говорится в сообщении клуба.

"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, - заявил Вакуленко. - Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне".

Вакуленко, который родился и вырос в Ростове-на-Дону, называет свое решение "большим социальным проектом" и говорит, что оно не спонтанное.

"На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель - перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков", - сказал Вакуленко о своем выборе.

Его представители в разговоре с Би-би-си отказались от более подробных комментариев.

В структуру клуба вошли бывший гендиректор футбольного клуба "Химки" Сергей Городничук, экс-глава селекции московского "Локомотива" Виктор Панченко (в качестве спортивного директора) и бывший пресс-атташе красноярского "Енисея" Станислав Меркис.

Сейчас СКА выступает в третьем дивизионе - Профессиональной футбольной лиге, и, по словам, Вакуленко, планирует выйти во второй дивизион - Футбольную национальную лигу. А в 2020 году СКА планирует перезапустить свою футбольную школу.

"Разбрасываться деньгами никто не собирается, - заверил Панченко. "Мы сделаем все возможное, чтобы структурные изменения в клубе сопровождались спортивным результатом", - добавил он. По его словам, цель новой команды - "комплектование футболистами, которые будут прогрессировать, показывать качественный футбол и решать поставленные перед ними задачи".

Давний болельщик клуба

О поддержке рэпером СКА стало известно еще в июле этого года. Тогда в клубе сообщили, что Вакуленко привлек несколько инвесторов с целью его возрождения, но было неясно, в каком статусе он участвует в этом проекте.

"Я в тренерской работе не силен, честно. Но мы зашли в клуб не просто как группа самодуров, которой просто дали финансовые возможности. Целая группа наших единомышленников занимается тем, как должен развиваться клуб", - говорил он в интервью порталу "Sport 24" в сентябре.

Помимо СКА, Баста, по его словам, болеет также за клубы ЦСКА и "Ливерпуль".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в правительстве Ростовской области Олег Дереза, который болеет за СКА, в разговоре с Би-би-си сказал, что счастлив от новостей о покупке клуба Вакуленко. "СКА - единственный клуб из высшей лиги СССР, который, к сожалению, влачит жалкое существование", - комментирует он нынешнее состояние клуба. Он говорит, что бренд СКА - узнаваемый, и из него нужно делать "народную команду", привлекая множество инвесторов.

Тренер клуба "Ростов" Игорь Гамула также позитивно оценивает покупку СКА Вакуленко: "Это только хорошо". Он называет СКА "клубом с большими традициями", осторожно говорит о том, что между ним и "Ростовом" есть конкуренция, но заключает, что если клубы будут дружить, "вообще будет здорово".

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption Денис Глушаков считает, что возвращение ростовского дерби возможно

Центральный полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков, который знаком с Бастой и выступал за СКА в течение одного сезона в 2006 году, говорит о своем позитивном отношении к покупке клуба артистом.

"Это уже не было секретом, потому что он болеет за СКА, переживал за развитие клуба. Думаю, это пойдет на пользу клубу, и он [Вакуленко] вернет болельщиков на трибуны ростовского легендарного клуба.

Глушаков признает, что сейчас в городе по сути один футбольный клуб - "Ростов", но "в любом случае, есть огромная история, пока они играют во второй лиге, а дальше время покажет".

"Был какой-то год, что и "Ростов" играл в первой лиге, и было ростовское дерби", - напоминает Глушаков (в последний раз СКА и "Ростов" встречались в первом дивизионе в 2008 году). Противостояние есть и будет, уверен он, но если клуб попадет в премьер-лигу или первую лигу, став, таким образом, там вторым из региона, "это будет большой успех для Ростовской области и для Ростова".

"Клуб в надежных руках, - заявил в разговоре с Би-би-си телеведущий Дмитрий Дибров (он родом из Ростова). - Его [Вакуленко] патриотизм нашел материальное воплощение".

"Вася никогда не упускал возможности заявить о том, что он ростовчанин... хотя постоянно заявляя об этом, ты в некотором смысле рискуешь прослыть провинциалом и что никуда не пригласят", - рассуждает Дибров.

"Наверное, Вася, покупая этот клуб, имеет в виду, что хочется дать нам [ростовчанам] погордиться собой, ну хоть даже в футболе", - считает телеведущий.

"Может быть, это сочетание Басты и наших футболистов приведет к усилению командного духа, а дальше как бог пошлет", - резюмирует Дибров.

Василий Вакуленко - рэпер, телерадиоведущий, актер и продюсер. С 2007 года является совладельцем лейбла Gazgolder. Журнал Forbes оценивает его состояние в 6,9 млн долларов.