Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фаррелл Уильямс пересмотрел свои взгляды на сексизм в последние годы

Певец, рэпер и участник продюсерского дуэта Neptunes Фаррелл Уильямс сказал, что ему неловко за текст суперхита Blurred Lines, который он исполнил вместе с Робином Тиком, поскольку тот содержит в себе сексистские выпады.

"Сначала не понимал, что не так, но сейчас бы уже не написал такую песню. Вообще времена меняются - и то, что было приемлемо в моей молодости, сейчас кажется диким", - исповедовался Фаррелл в беседе с GQ.

Многие слушатели восприняли Blurred Lines как призыв "надавить" на потенциальную секс-партнёршу, а следовательно - к сексу по принуждению.

В 2013 году, когда сингл только вышел, несколько университетов сразу запретили её использование на своих мероприятиях, а рекламу с едва одетыми моделями под эту же песню сдвинули с дневного эфира телевидения на поздний вечер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фаррелл Уильямс и Робин Тик не единожды работали вместе

В том же интервью GQ 46-летний Уильямс заявил, что родился в другую эпоху, в которую звучало много столь же "проблемных" песен, объективирующих женщин.

"Некоторые из моих ранних песен я бы никогда не написал и не спел сегодня. Сейчас меня бы это смутило. Мне потребовалось немало времени, чтобы вырасти морально", - заметил певец.

Он сказал, что Blurred Lines стали для него поворотным моментом, хотя поначалу он не понимал, почему многие комментаторы так негативно на него отреагировали.

Певец, по его словам, видел, как некоторым женщинам настолько понравился его шлягер, что они его постоянно напевали, поэтому он не мог взять в толк, почему люди ругают трек за призывы к домогательствам.

"А потом я понял, что есть мужчины, которые используют тот же язык, когда пользуются женщиной, и не важно, что это совсем не про мое поведение, и что я сам совсем не так воспринимаю этот текст. А вот женщины его воспринимают иначе - и я понял, почему", - рассказывает рэпер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на все скандалы, с ним связанные, клип Blurred Lines запустил карьеру модели Эмили Ратаковски

"Я осознал, что в нашей стране мы погружены в шовинистскую культуру. Я этого не понимал, так что [осознание] меня поразило", - добавил Уильямс.

Blurred Lines в 2013 году провели пять недель на первом месте в британских чартах, а Фаррелл в те времена отчаянно защищал свои тексты.

Так, в интервью Pitchforkmedia 2014 года он заявил: "Если посмотреть на песню отстраненно, то понимаешь, что главная героиня - "хорошая девочка", и даже "хорошие девочки" хотят сделать что-то плохое, и именно так возникают размытые линии [личных границ], которые выражаются в танцах".

Но скандальный текст - не единственная проблема с Blurred Lines.

В прошлом году Тика и Уильямса признали виновными в нарушении авторских прав покойного соул-певца певца Марвина Гэя и стребовали 5 млн долларов компенсации.

Тик и Уильямс отрицали наличие плагиата в песне. Их адвокат заявил, что судебное решение стало "ужасным прецедентом".

R Kelly как "чёрная метка"

Леди Гагу уже давно смущало наличие на её пластинке шестилетней давности Artpop дуэта с подсудимым соул-артистом R Kelly - Do What U Want.

"Будучи жертвой сексуального насилия, я записала песню и клип в тяжёлое время для моей жизни", - призналась суперзвезда.

В начале года Гага удалила песню со стриминговых сервисов, а на этой неделе она сообщила, что сингл с R Kelly не появится даже на переиздании винила Artpop.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption R Kelly - автор таких хитов, как I Believe I Can Fly и Ignition

Аналогично поступил и хип-хоп-артист Chance the Rapper: он изъял со всех стриминговых сервисов дуэт с проблемным соул-певцом под названием Somewhere in Paradise 2015 года.

На октябрь 2019 года обвинение против R Kelly содержит 13 пунктов. Его арестовали по делу о сексуальном насилии в отношении трех несовершеннолетних девушек. До этого, в 2008 году, он уже проходил по делу о распространении детской порнографии, но был оправдан.

"Надоело!"

Зачастую причины для нелюбви артистов к своим ранним трекам более прозаичны: им может просто надоесть ее играть или они будут воспринимать ее как символ давно прошедшего этапа в своём творчестве, из которого они выросли.

Впрочем, все в этом мире изменчиво.

Британские интеллектуальные экспериментаторы Radiohead не раз и не два за последнюю четверть века говорили, как они ненавидят свой прорывной хит Creep.

Правообладатель иллюстрации AFP / Getty Images Image caption После долгих лет ненависти к Creep Том Йорк сменил гнев на милость и снова поёт её с группой

Вокалист Том Йорк говорил, что песню они высосали из пальца, только в более грубой форме: речь шла о части тела Сатаны, и это был не палец.

Фанатам, которые надрывали лёгкие, требуя Creep на концертах, Том Йорк предлагал отвалить (в существенно более грубой форме), а тех поклонников, которые все еще любили песню, называл "анально отсталыми".

Тем не менее после семилетнего перерыва с 2009 про 2016 годы группа снова заиграла ее.

Более последовательным оказался французский эклектичный рок-коллектив Noir Désir.

Их прорывную песню Aux Sombres Héros de l'Amer, по мнению участников группы, публика восприняла превратно как посвящение тем, кто в море, а не размышление о преодолении личного кризиса и пустоты, и после первого же тура с ней в 1989-90 годах группа прекратила её играть на 10 лет, вернув канцону в сетлист лишь на два фестивальных выступления в 2000 году.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Даже после тюрьмы и распада Noir Désir Бертран Канта не вернулся к исполнению Aux Sombres Héros de l'Amer

После тюремного заключения вокалиста Бертрана Канта в 2000-х группа распалась, и сам Канта ни разу не возвращался к живому исполнению хита на концертах его сольных проектов в 2010-е.

Аналогично разлюбила свой ранний радиосингл "Ромашки" российская звезда Земфира - вернее, по её словам, она никогда и не ценила текст песни.

"В те три минуты, когда я её исполняла, я себя ненавидела. И, конечно, ждала момента, чтобы прекратить её петь", - говорила уроженка Уфы в интервью.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption У Земфиры непростые отношения с "Ромашками"

"Заострить перо и настрочить 15 "Ромашек" немудрено", - отмечала певица ещё во время выхода своего третьего альбома "Четырнадцать недель тишины" в 2002 году.

Тем не менее во второй половине 2000-х Земфира вернулась к исполнению своего раннего хита на сольных концертах.

Еще одной жертвой собственного успеха стала песня "Дорога" группы "АукцЫон". Музыканты до сих пор стараются ее не исполнять.