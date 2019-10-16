Элтон Джон: "Я все еще жажду одобрения своего отца"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

15 октября вышла в свет автобиография британского певца Элтона Джона "Я - Элтон Джон" (оригинальное название - Me). В этой книге он рассказал о трудностях взросления в 1950-е и непростых отношениях с отцом, а также о лечении от наркозависимости и о том, чем он займется после прощального концертного тура.

Элтон Джон начал свою музыкальную карьеру с того, что сочинял кавер-версии песенок из популярных музыкальных сборников. И занял пятое место в списке самых продаваемых исполнителей всех времен.

Он одним из первых британских музыкантов попал в топы американских альбомных чартов и трижды становился лауреатом премии BRIT Awards - британского аналога "Грэмми". Его сингл Candle In The Wind, посвященный принцессе Диане, разошелся по всему миру тиражом 33 млн экземпляров.

Но его отец был равнодушен к его успехам.

Правообладатель иллюстрации BBC / Shutterstock Image caption Элтон Джон и его отец Стенли Дуайт

"Отец просто не знал, как высказать одобрение"

Стэнли Дуайт, лейтенант Королевских военно-воздушных сил, не был ни на одном концерте Элтона Джона и никогда не выражал гордости успехами своего сына. Их отношения оставались напряженными до самой смерти отца от заболевания сердца в 1991 году.

В своей новой книге Элтон Джон признается, что на протяжении всей своей карьеры пытался показать отцу, каков он на самом деле. "Это безумие, но я хотел его одобрения, - рассказал он в интервью Би-би-си. - И я все еще пытаюсь доказать ему, что то, что я делаю, это хорошо, хотя он умер почти 30 лет назад".

Обозреватель Би-би-си Марк Сэвидж отмечает, что Элтон Джон не хранит обиду на отца и называет его "продуктом своего времени" - напряженным и эмоционально неразвитым человеком, который был несчастлив в браке.

"Он не ходил на мои выступления и не писал мне одобрительных писем. Я думаю, он просто не знал, как это делается", - признался певец.

Элвис, который растопил лед

Реджинальд Дуайт (имя Элтона Джона, данное ему при рождении) вырос в районе Пиннер на северо-западе Лондона, недалеко от Уэмбли. Его родители часто были им недовольны. Становление характера будущего певца прошло в обстановке постоянной тревоги на фоне споров и критики со стороны матери.

"Мои родители были как небо и земля, им не следовало жениться, - рассказал Элтон Джон. - Когда я повзрослел, я куда лучше понял, через что им пришлось пройти ради меня и что сделать ценой собственного счастья".

Родители любили музыку: отец играл на трубе в ансамбле Боба Миллера,а мать Шила Дуайт в дни зарплаты приносила домой новые пластинки. Однажды они купила Heartbreak Hotel Элвиса Пресли, и эта пластинка перевернула мир Реджи.

"Я вырос в 1950-е, это было очень консервативное время, когда люди следили друг за другом и относились друг к другу с предубеждением, - сказал Элтон Джон. - Я ничего не знал о сексе, об этом никто никогда не говорил. В случае беременности девушку просто прятали от посторонних глаз. Это был совсем другой мир. И тут появился Элвис Пресли. Он произвел революцию - и в музыке, и в обществе. А потом наступили 60-е, и понеслось".

Поначалу Реджи смотрел на все это со стороны. Он любил музыку, но не играл. "Я был очень стеснительным, - рассказывает он. - Мне в детстве не разрешали носить то, что я хотел. Винклпикеры (обувь на плоской подошве с острым носом - прим.)? Нет, это отвратительно. Еще тогда в моде были туфли с плоскими носами и анораки - это мне тоже было нельзя".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Певец известен своими экстравагантными нарядами

"И когда я изменил имя и стал Элтоном Джоном, я взлетел, словно ракета "Экзосет" (французская крылатая противокорабельная ракета - прим.), и это было здорово. Я, в общем, пережил свой подростковый возраст, когда мне было больше двадцати", - рассказал певец.

Внезапно секс-символ

Что было дальше - всем известно: встреча с поэтом Берни Топином, первое в Америке выступление в клубе Troubador (Лос-Анджелес) и серия великих альбомов - с 1970 по 1975 год их было 11. В эти годы мир услышал хиты Saturday Night's Alright For Fighting, Goodbye Yellow Brick Road, Tiny Dancer и Rocket Man. Последний хит неожиданно сделал Элтона Джона секс-символом.

"Это было удивительно, - смеется он. - Ведь я не был ни Дэвидом Боуи, ни Марком Боланом. Я сидел за пианино, но внезапно стал объектом внимания визжащих девочек. Я не знаю почему".

Вдохновленный успехом, он стал одеваться еще более вычурно. На смену атласным накидкам и сапогам с крыльями пришли ирокезы, цилиндры с камнями и павлиньи костюмы с перьями и блестками.

Концерты Элтона в клубе Troubador в 1970 году сделали его известным певцом. "Он станет одной из крупнейших и самых значительных звезд рок-музыки", - писала газета "Лос-Анджелес Таймс".

Правообладатель иллюстрации Elton John / Pan McMillan Image caption Выступление Элтона Джона в клубе Troubador в Лос-Анджелесе в 1970 году

А пик его славы пришелся на 1975 год - это были два полностью распроданных выступления в Лос-Анджелесе на стадионе Доджер-стэдиум, на которые в общей сложности пришло 100 тысяч человек. Это была самая большая аудитория, которую когда-либо собирал один исполнитель.

Но Элтон знал, что этого момента славы он не повторит никогда. "Я был достаточно умен и понимал, что долго это не продлится. Это было невозможно", - рассказал он.

"Когда Майкл Джексон сказал, что хочет продавать больше записей, чем "Триллер" (альбом Майкла Джексона, ставший самым продаваемым в мире - прим.), я подумал: приятель, готовься к тому, что у тебя не получится. "Триллер" - это классика, у тебя не могут все альбомы быть "номером один".

Зависимость от "белой леди"

Сам Элтон Джон вернулся в топы хит-парадов только в 1990 году. За два десятилетия после концертов на Доджер-стэдиум в жизни певца случилось многое: коммерческий успех, разрыв и воссоединение творческого союза с Берни Топином, каминг-аут и лечение от наркозависимости.

В своих мемуарах он рассказывает, как это переживал. Наркотики поначалу вызывали у него прилив уверенности и эйфорию, но со временем зависимость усилилась, и стало труднее справляться с негативными последствиями. В 1983 году после съемок клипа I'm Still Standing он проснулся с дрожащими руками и не помнил, что накануне разделся догола, избил своего менеджера Джона Рида и разгромил комнату в гостинице.

В одной из недавних биографий Элтона Джона песню I'm Still Standing называют гимном трезвости музыканта, однако на самом деле избавиться от пагубного пристрастия ему удалось лишь через семь лет после ее выхода.

Человеком, который смог достучаться до разума Элтона Джона, был его тогдашний бойфренд Хью Уильямс. После очередного двухнедельного запоя тот устроил ему скандал. "Ты наркоман, алкоголик и сексоголик, у тебя булимия и созависимость", - сказал Элтону Джону Уильямс.

"Да", - согласился Элтон. И заплакал. А в июле 1990 года отправился в реабилитационную клинику в Чикаго - лечиться сразу от трех зависимостей.

В книге "Я - Элтон Джон" есть горькое письмо, которое он написал "белой леди" (кокаину) во время лечения. "Я не хочу, чтобы мы оба закончили жизнь в одной могиле", - говорится в этом письме.

Музыкант сдержал свое слово и вот уже 29 лет не принимает наркотики. За это время он вернулся к музыкальной карьере, вступил в брак с кинопродюсером Дэвидом Фернишем, сочинил саундтреки к мульфильму "Король-Лев" и мюзиклу "Билли Эллиот" и стал отцом двоих детей.

Автобиография, по его словам, написана именно для детей. Это документ, который они смогут прочесть после его смерти и узнать всю правду о его жизни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Элтон с мужем Дэвидом Фернишем и сыновьями Закари и Элайджой

Сыновья Элтона Джона Закари и Элайджа стали также главной причиной решения певца завершить концертную деятельность. "Мои дети будут расти всего один раз, - написал он в автобиографической книге. - Музыка волшебна, но даже она не так прекрасна по звучанию, как рассказ Закари о том, что произошло на футбольной тренировке".

Прощальный тур Элтона Джона длится три года. Последний концерт состоится 17 декабря 2020 года в лондонском концертном зале О2 Arena.

Но эта дата точно не станет концом его музыкальной карьеры: Элтон Джон рассказал журналистам, что планирует сочинять новые песни вместе с Берни Топином. В будущем певец хочет отправиться в путешествие по миру и совместить отдых с написанием новых хитов.

Да и прощальный тур, вероятно, не будет последней возможностью услышать живого Элтона Джона. Певец сообщил, что планирует в будущем устроить серию "резидентских" концертов (concert residency) - вроде Before the Dawn, которую давала певица Кейт Буш (22 выступления в лондонском концертном зале Hammersmith Apollo в 2014 году). По его словам, в этой серии он задумал исполнять менее популярные песни из своего репертуара.

Книга Элтона Джона "Я - Элтон Джон" вышла в свет 15 октября 2019 года.