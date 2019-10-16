Хищник и жертва: лучшие фото дикой природы 2019 года

Правообладатель иллюстрации Yongqing Bao

Кому-то может показаться, что эту фотографию лучше было бы отправить на конкурс "Эти забавные животные". Но на самом деле этот снимок, сделанный в Няншаньских горах Китая, трагичен.

Лиса застала сурка врасплох. Ее пасть оскалена - через долю секунды начнется схватка, в которой грызун погибнет. И даже вмешательство его мамы не поможет.

"Это жизнь", - говорит фотограф Юнцин Бао, победитель конкурса Wildlife Photographer of the Year. За эту работу, помимо главной премии, Юнцин получил приз за лучшую фотографию в категории "Поведение млекопитающих".

Терпение - великое качество для фотографа дикой природы: Юнцин сидел в засаде на затерянном в горах центрального Тибета лугу не один час, прежде чем сделать этот кадр.

Фотограф наблюдал, как лисица залегла в траву, подстерегая ни о чем не подозревавшего молодого сурка. Бао успел снять и нападение, и его жестокий исход: есть кадры, где лиса уже держит в зубах оторванную голову.

Председательница жюри Роз Кидман Кокс видела немало блестящих работ лучших фотографов-анималистов.

"На конкурс Wildlife Photographer of the Year присылают неповторимые фото, особенно в поведенческой категории, и должна сказать, этот кадр - один из лучших, которые я видела в своей жизни", - сказала она в интервью Би-би-си.

Юношеский гран-при в этом году завоевал 14-летний Круз Эрдманн за ночную фотографию рифового кальмара, сделанную в Лембехском проливе близ индонезийского острова Сулавеси.

Правообладатель иллюстрации Cruz Erdmann

Как рассказал сам лауреат, ему стоило большого труда не взбаламутить ил при погружении с фотокамерой: "Надо быть осторожным, иначе при вспышке вы получите слишком много рассеянного света. Я не шевелил ногами, поэтому фото выглядит очень четким".

Конкурс фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year (WPY) - один из самых престижных в этой области.

Он проводится с 1964 года. Организатором его сейчас является Лондонский музей естественной истории.

Вот победители Wildlife Photographer of the Year-2019 в других категориях:

"Орлиный край", Оден Рикардсен, Норвегия

Победитель WPY-2019 в категории "Поведение птиц"

Правообладатель иллюстрации Audun Rikardsen

Эта съемка заняла у Одена Рикардсена три года.

Он установил на скале большую ветвь от дерева, в том месте, куда залетают золотистые орлы. Камера и вспышка автоматически приводились в действие, как только птица касалась ветки.

"Они уже так привыкли к вспышке, что перестали обращать на нее внимание, - вспоминает Рикардсен. - Мне кажется, им понравилось, что их фотографируют".

Воронам тоже понравилось фотографироваться, и они часто прилетали на эту скалу - но не вписались в творческий замысел норвежского фотографа.

"Толкучка", Штефан Кристманн, Германия

Победитель WPY-2019 в категории "Портфолио"

Правообладатель иллюстрации Stefan Christmann

Более 5 тысяч императорских пингвинов сбились в характерную для них тесную стаю, чтобы вместе защититься от ветра и февральского холода на шельфовом леднике Экстрём в восточной Антарктике.

Все это самцы, в ногах у них яйца, которые они согревают и вынашивают. Самки пингвинов отправились в море добывать пропитание.

"Крысиная стая", Чарли Хэмилтон-Джеймс, Великобритания

Победитель WPY-2019 в категории "Дикая природа в городе"

Правообладатель иллюстрации Charlie Hamilton-James

Чарли Хэмилтон-Джеймс выполнял задание журнала National Geographic - сфотографировать крыс в разных уголках мира. Эту крысиную стайку он нашел на Манхэттене, в Нью-Йорке.

Грызуны поселились под тротуарной решеткой, которая поддерживала дерево. Ночью они выбегали к мусорным бачкам близлежащего отела и добывали провизию. Чарли установил камеру с дистанционным управлением и фотографировал их, находясь в паре метров сбоку.

"Там жило примерно 30 крыс. Они ко мне привыкли за три дня, одна даже пришла и уселась мне на ногу", - рассказывает фотограф.

"Архитектурная армия", Дэниел Кронауэр, США

Победитель WPY-2019 в категории "Беспозвоночные"

Правообладатель иллюстрации Daniel Kronauer

Эти муравьи-солдаты в Коста-Рике не строят муравейников в земле или на дереве.

Вместо этого они строят гнездо из собственных тел, сцепляясь в гирлянды, свисающие с веток и переплетающиеся друг с другом.

Внутри этого сооружения есть коридоры и помещения, в которых живет муравьиная королева, здесь же растят потомство.

"Почти каждый день они рассыпают свою конструкцию. Она просто исчезает на глазах, и муравьи переносят на себе личинок через джунгли, а потом оседают где-нибудь в 150 метрах и заново сооружают свой бивуак", - рассказывает Кронауэр.

"Это восхитительно. Этот муравейник, по-моему, похож на корону или на собор", - говорит фотограф.

"Под снегом", Макс Во, США

Победитель WPY-2019 в категории "Черное и белое"

Правообладатель иллюстрации Max Waugh

Ни один год на конкурсе не обходится без хорошего снежного снимка. На этом запечатлен бизон в Йеллоустонском заповеднике. Он хочет добраться до травы и осоки и раскапывает слой снега мордой.

"Я уже бывал в похожих ситуациях и пробовал замедленную выдержку, - говорит Макс Во. - Картинка удалась частично благодаря этому. Падающий снег при такой выдержке смазывается. Я дождался, пока бизон поднимет голову, и сделал несколько кадров".

"Кочевники снежного плато", Шанчжэнь Фань, Китай

Победитель WPY-2019 в категории "Животные в своей среде обитания"

Правообладатель иллюстрации Shangzhen Fan

Маленькое стадо самцов тибетских антилоп чиру (оронго) мчится по снежному склону в тибетской пустыне. Эти антилопы живут на высоте до 5,5 км, где температура порой падает до минус 40 по Цельсию.

"Они любят скакать по песчаным участкам - там теплее всего", - рассказывает автор. Фотография сделана с дистанции в один километр. Во время этой же фотосессии Шанчжэнь Фань видел двух медведей, перебирающихся через горную гряду.

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