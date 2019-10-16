Любовь Соболь и Грета Тунберг. Как Би-би-си составила список 100 женщин мира

В этом году проект Би-би-си "100 женщин", посвященный вдохновляющим и влиятельным женщинам мира, задается вопросом о том, каким станет наше будущее, если определять его будут женщины.

Как был составлен список "100 женщин 2019" и почему в нем нет некоторых женщин, чье имя у всех на слуху и которые обладают серьезной властью и большим влиянием?

Многие женщины в этом списке не обладают крупным состоянием, не являются звездами мирового кино или соцсетей и даже в своем поле деятельности часто не занимают ведущие позиции.

Но именно эти женщины, по мнению составителей списка, во многом отражают современные тенденции развития общества и могут многое нам рассказать о том, каким это общество, возможно, станет в будущем.

Некоторые кандидаты в этот список появлялись в этом году в заголовках громких новостей, определявших важные события. Другие привлекли внимание вдохновляющей историей своей жизни или незаурядными успехами, о которых СМИ обычно не пишут.

Из множества имен были выбраны 100 человек, которые лучше всего отражают тему этого года "Женщины и будущее" и представляют разные страны, континенты и точки зрения.

Полный список 100 Women 2019 в алфавитном порядке доступен на англоязычном сайте Би-би-си.

Мы рассказываем лишь о некоторых женщинах из этого списка.

Любовь Соболь - политик и общественный деятель, Россия

Media playback is unsupported on your device "Если украдут выборы, это будет крайняя точка": интервью с Любовью Соболь

Любовь Соболь работает юристом в российском Фонде борьбы с коррупцией и регулярно публикует результаты своей работы в соцсетях, в том числе - на канале Навальный LIVE в YouTube, у которого больше миллиона подписчиков.

Этим летом Соболь и других кандидатов от оппозиции не допустили к выборам в Московскую гордуму.

Это привело к массовым демонстрациям в Москве, в результате которых Любовь Соболь стала одним из символов протеста в российской столице.

Грета Тунберг - экоактивистка, Швеция

Media playback is unsupported on your device "Как вы смеете!" Речь Греты Тунберг в ООН

В августе 2018 15-летняя Грета Тунберг прогуляла школу, чтобы устроить протест около шведского парламента. Ее одиночная акция породила всемирное движение.

Молодежь во всем мире стала ходить на "Пятницы за будущее" - демонстрации, привлекающие внимание к климатическим изменениям.

В этом году Грета пересекла Атлантический океан на парусной яхте на солнечных батареях, чтобы добраться на Климатический саммит в Нью-Йорке. Этим путешествием она хотела заставить людей задуматься о способах сокращения выбросов парниковых газов.

Прешес Адамс - балерина, США

Прешес Адамс к 16 годам получила приглашения от трех престижных балетных школ, в том числе - от училища при Большом театре в Москве.

С 2014 года она - солистка Английского национального балета. В 2018 году Прешес Адамс получила Британскую национальную премию общества балетных критиков в категории "Восходящая звезда".

Адамс - одна из самых узнаваемых темнокожих балерин в мире. Она открыто выступает против предрассудков в консервативном мире классического танца. Благодаря ей в балете задумались о том, что балеринам с темным цветом кожи не подходят танцевальные колготки и пуанты традиционного розового цвета.

Ялица Апарисио - актриса и правозащитница, Мексика

Учитель младших классов Ялитца Апарисио случайно стала звездой получившего три "Оскара" фильма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Ялитца Апарисио пошла на кастинг вместо своей беременной сестры и на съемочной площадке проявила уникальный талант, отмеченный многочисленными критиками. Она стала первой представительницей коренного народа на американском континенте, номинированной на "Оскар" как лучшая актриса.

Сейчас она занимается правозащитной деятельностью, выступает за гендерное равенство, права коренного населения в Мексике и добивается конституционной и правовой защиты прав домашней прислуги.

МиМи Аунг - руководитель проекта Mars Helicopter в НАСА, США

Media playback is unsupported on your device НАСА отправит вертолет на Марс

В НАСА МиМи Аунг руководит группой разработчиков, создавшей вертолет для отправки на Марс.

В 16 лет Аунг без родителей переехала из Бирмы в США, чтобы продолжить свое образование. Сейчас она - менеджер проекта в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Ее команда создала летательный аппарат, достаточно легкий для полетов в разреженной атмосфере Марса. Вертолет, как ожидается, будет доставлен на Красную планету в феврале 2021 года.

Зарифа Гафари - мэр города, Афганистан

В свои 26 лет Зарифа Гафари - одна из первых женщин-мэров в Афганистане. Президент страны назначил ее главой города Майданшар в провинции Вардак. Положение Гафари очень непростое, учитывая, что Вардак - строго консервативная провинция, большая часть населения которой поддерживает "Талибан".

В первый день, когда она вышла на работу, ее офис забросали камнями, но Гафари не сдалась, хотя, по ее словам, эта работа связана для нее с риском для жизни. Своей важнейшей задачей она считает изменение отношения к женщинам в обществе. Женщины должны иметь возможность учиться, работать, руководить, уверена она.

Раджа Мезиане - певица, Алжир

Политический видеоклип певицы Раджи Мезиане "Allo le Système!" набрал более 35 млн просмотров в YouTube.

Из-за своих песен, критикующих правительство, социальное неравенство и коррупцию, Раджи Мезиане была вынуждена покинуть родную страну.

Сейчас Мезиане живет в Праге. Она активно поддерживала участников молодежных протестов, прошедших в крупных городах Алжира с февраля по апрель 2019 года. Протесты привели к отставке президента, правившего страной 20 лет.

Александрия Окасио-Кортес - конгресвуман, США

Правообладатель иллюстрации Ole Jensen

В этом году в возрасте 29 лет Александрия Окасио-Кортес стала самой молодой женщиной в конгрессе США. Она выросла в небогатой семье в нью-йоркском районе Бронкс, училась по стипендии в Бостонском университете и была волонтером в предвыборном штабе кандидата от демократов Берни Сандерса в 2016 году.

Позднее, во время своей избирательной кампании в конгресс, Окасио-Кортес работала официанткой, чтобы себя финансово обеспечить.

В 2018 году она обошла конгрессмена-ветерана, и с тех пор ее называют будущим Демократической партии.

О чем проект Би-би-си "100 женщин"?

Каждый год Би-би-си рассказывает о 100 женщинах мира, чья жизнь и деятельность вдохновляет миллионы людей.

В этом году мы спрашиваем: каким было бы будущее мира, если бы им управляли женщины?

Подробнее со списком этого года можно ознакомиться здесь.

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