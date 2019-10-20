Правообладатель иллюстрации Gilbert family Image caption В квартире Генри Пулитцера в Лондоне в 60-е годы висела "Мона Лиза"

На этой фотографии 1960-х годов запечатлена картина с изображением Моны Лизы, которая висит над камином лондонской квартиры, и многие убеждены в том, что это подлинная, но ранняя версия знаменитого портрета Леонардо да Винчи, оригинал которого выставлен в музее Лувр в Париже.

Вокруг авторства и прав собственности на эту картину уже более полувека идут бесконечные споры.

Когда в 2012 году организация под названием "Фонд Моны Лизы" объявила миру, что обнаружен второй портрет Моны Лизы кисти Леонардо, это произвело сенсацию.

Фонд представил тогда целый ряд свидетельств, которые, по его мнению, подтверждают авторство да Винчи, однако странным образом оказалось, что фонд не владеет этой картиной.

Судьба картины в XX веке

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сравнение между двумя картинами было представлено "Фондом Моны Лизы" на специальной презентации в Женеве

Впервые картина привлекла внимание знатоков в 1913 году, когда в одной из усадеб английского городка Сомерсет ее увидел и приобрел страстный любитель живописи Хью Блейкер.

Картина хранилась в художественной студии Блейкера в районе Айзелуорт на западе Лондона и с тех пор в экспертных кругах ее так и стали называть - "Айзелуортская Мона Лиза".

Чуть позднее отчим Блейкера Джон Эйр опубликовал монографию, в которой утверждал на основании проведенных им и Блейкером изысканий, что Леонардо да Винчи одновременно работал над двумя портретами Лизы дель Джакондо (в девичестве Лизы Джерардини) - супруги флорентийского торговца шелком.

Один из них в результате оказался в Лувре, а второй Хью Блейкер выкупил у семьи аристократов в Сомерсете, которая владела картиной около ста лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генри Пулитцер на презентации своей книги "Где Мона Лиза", вышедшей в 1967 году

Затем полотно перешло в руки известного своей эксцентричностью британского коллекционера и искусствоведа Генри Пулитцера, который считал, что именно "Айзелуортская Мона Лиза" и есть настоящий портрет Лизы Джерардини, а всемирно известная "Джоконда" была закончена мастером значительно позже.

Потом картина перешла в руки партнера Пулитцера Элизабет Майер, а после ее смерти в 2008 году - анонимному международному консорциуму.

Повод для судебной тяжбы

Правообладатель иллюстрации Gilbert Family Image caption Эндрю и Карен Гилберт утверждают, что им принадлежит четверть стоимости картины

Однако некоторые факты говорят о том, что в 1964 году Генри Пулитцер продал четверть прав на владение картиной своему бизнес-партнеру Леланду Гилберту за четыре тысячи фунтов стерлингов.

И теперь наследник Леланда Гилберта - Эндрю Гилберт и его жена Карен, проживающие в Лондоне, заявляют свои права на наследство и утверждают, что располагают документом о сделке, датированным 1964 годом.

"У Пулитцера начали кончаться деньги, потому что он много тратил, пытаясь доказать подлинность этого портрета", - объясняет Эндрю Гилберт неожиданное решение искусствоведа продать часть прав его предку.

Консорциум-владелец категорически отверг претензии Гилбертов, после чего британская пара обратилась в итальянский суд, которому предстоит разрешить спорную ситуацию.

Адвокаты Гилбертов говорят, что их задача - доказать, что картина на 25% принадлежит их клиентам, а чьей кисти это полотно - их не касается.

Если Гилберты выиграют дело и параллельно будет официально признано, что "Айзелуортскую Мону Лизу" действительно написал Леонардо да Винчи, они станут обладателями десятков миллионов долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1962 году страховые компании оценили луврскую "Мону Лизу" в 100 млн долларов, что в нынешних ценах равноценно 830 млн

Накануне процесса, который начался на этой неделе во Флоренции, адвокат Гилбертов Джованни Протти назвал это дело самым интересным и трудным из всех, над которыми он работал.

"Нам пришлось разослать повестки о явке в суд во множество стран по всему миру", - рассказывает юрист.

Сообщается, что в ходе первого заседания суду удалось заставить "Фонд Моны Лизы" предоставить сведения о консорциуме-владельце, который раньше предпочитал сохранять анонимность. Это - компания Mona Lisa Inc, расположенная на карибском острове Анквилле. По словам истцов, указаний на то, что она действовала сколько-нибудь незаконно, нет, но любопытен тот факт, что Анквилла известен как офшорная зона.

Следующие слушания по делу назначены на март 2020 года.

Что думают эксперты?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Профессор Мартин Кемп - один из ведущих специалистов творчества Леонардо да Винчи

"Я был настроен скептически, хотя и заинтригован. Я вошел в бокс, где хранится картина, оставался там наедине с ней два часа, но уже через пять минут убедился, что это работа Леонардо", - говорит профессор Жан-Пьер Избутс из Калифорнии, приглашенный в качестве эксперта "Фондом Мона Лиза" в Швейцарию.

По его словам, в пользу Леонардо говорят не только внешние признаки, такие как - полное соответствие художественной технике, которую применял да Винчи, его параметрам и способу нанесения красок. Есть и исторические соответствия.

Например, известно, что художник писал портрет сразу для двух заказчиков, поэтому логично, что из-под его кисти вышли два похожих портрета.

"Кроме того, Джорджо Вазари, биограф Леонардо XVI века, четко указывает, что Леонардо работал над "Моной Лизой" четыре года и так и не закончил", - говорит профессор.

На "Айзелуортской Моне Лизе" фон действительно не дописан в отличие от знаменитого портрета, выставленного в Лувре.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты провели сравнительный анализ двух полотен по многим категориям, и в большинстве из них результат почти идентичен

Но далеко не все искусствоведы согласны с этими доводами.

"Это не подлинное произведение по целому ряду причин", - говорит Мартин Кемп, почетный профессор истории искусстве в Оксфордском университете. По мнению Кемпа, Вазари считал картину незаконченной, потому что во Флоренции того времени никто так и не увидел конечного результата, но это не значит, что да Винчи не мог закончить ее после отъезда из Флоренции.

Он также отвергает утверждение, что Леонардо работал над двумя версиями картины. Скорее всего, по мнению профессора, Леонардо так и не передал законченный портрет первоначальному заказчику, и он мог достаться другому, совершенно случайному человеку.

Что касается научных свидетельств, Кемп считает, что данные, представленные фондом, не доказывают авторства Леонардо однозначно, а только допускают такую возможность.

Возможно, последнее слово в этом споре останется за главой и основателем компании Art Recovery International Кристофером Маринелло, который за годы своей работы вернул миру уже несколько шедевров

"Мы за многие годы сумели установить подлинность произведений искусства стоимостью около 510 млн долларов, - говорит Маринелло. - Мы до сих пор активно участвуем в разрешении крупнейших дел по определению подлинности в мире искусства, и мы гордимся этим".

Именно благодаря Маринелло супруги Гилберт, которые сами, по их словам, не уверены в том, что владеют подлинным Леонардо, сумели подать в Италии судебный иск против консорциума-владельца, в то время как сама картина представлена широкой публике во Флоренции.