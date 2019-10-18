Европа вводит эмбарго на поставки оружия Анкаре. Станет ли турецкая армия слабее?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турецкий танкист стоит на башне танка Leopard-2 германского производства

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что федеральное правительство больше не будет поставлять вооружения Турции из-за военной операции против курдов. Она сделала это заявление до того, как Турция согласилась на перемирие в Сирии.

Ранее о прекращении военного экспорта в Турцию объявила Великобритания, а о сокращении заявили Испания, Нидерланды, Норвегия, Франция, Чехия, Италия и Финляндия.

Турция - довольно крупный импортер вооружений. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем исследовании, опубликованном в марте 2019 года, ставил ее на 13 место в общемировом рейтинге крупнейших покупателей оружия.

Это исследование охватывало период с 2014-го по 2018 год, тогда самыми крупными поставщиками вооружений в Турцию были США, которые удерживали 60% рынка иностранного оружия в Турции, а также Испания (17%) и Италия (15%).

Таким образом, самый большой поставщик оружия в Турцию пока никак не объявил о прекращении экспорта.

Несмотря на то, что смысл всех этих запретов более-менее одинаков, они отличаются в деталях.

Так Великобритания, Испания и Франция объявили, что запретят заключать новые контракты на поставку вооружений, которые могут быть применены в Сирии. Решение Ангелы Меркель усилило эмбарго, она теперь запретила вообще все поставки.

Италия и Норвегия сразу запретили весь военный экспорт в Турцию, а Чехия объявила, что запретит не только будущие поставки, но приостановит действующие лицензии и запретит выдавать будущие.

Сколько оружия импортирует Турция?

Точных данных об объеме экспорта вооружений в Турцию нет.

Турецкий статистический институт (Türkiye İstatistik Kurumu - TUIK) утверждает, что в 2018 году объем импорта "оружия, боеприпасов, их компонентов, деталей и принадлежностей" составил 365 миллионов долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Ильи Крамника, для таких операций как сирийская Турции хватит и устаревших вооружений

Другие источники приводят иные цифры. Так, по данным газеты Bild, в 2018 году только германский экспорт в Турцию составлял около трети от общего экспорта вооружений из этой страны и равнялся примерно 242,8 млн евро. За первые восемь месяцев 2019 года, пишет издание, Турция получила из Германии оружия на 250,4 млн евро. А вот TUIK утверждает, что в 2018 году импорт оружия из Германии составил всего 14 млн долларов.

Ассоциация производителей оборонной и аэрокосмической техники Турции (Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği) передает, что общий объем турецкого импорта сухопутных вооружений в 2018 году составил 739 млн долларов, из которых 447 млн приходились на европейские страны.

Импорт морских военных систем составил 165 млн долларов, из которых 92 приходились на ЕС. Авиационный военный импорт составил 522 млн долларов, из которых большая часть приходилась на США - 348 млн долларов.

Турция, в частности, закупала в Германии танки Leopard-2, подводные лодки проекта 214 (строятся на турецких верфях), дизельные и турбовинтовые двигатели для самолетов и кораблей, во Франции - авиационные радары Ocean Master, в Нидерландах - метеоспутники. Италия получила турецкий контракт на перестройку и модернизацию шести самолетов ATR72-600 в противолодочные, а также на поставку ударных вертолетов A129C Mangusta в локальной версии ATAK. Это очень неполный список.

Насколько этот импорт важен для Анкары?

По словам независимого российского военного эксперта Ильи Крамника, ключевую роль в запрете на продажи оружия Турции могли бы сыграть Соединенные Штаты.

"Значительная часть европейских вооружений, которые Турция использует, выполняется по натовским стандартам и может быть заменена американскими системами. Например, турки используют танки Leopard-2, которые оснащены соответствующими германскими орудиями. Но эти же орудия, немецкой, кстати, разработки, используются в Штатах", - сказал он.

С другими системами может быть больше проблем, но Европа вряд ли сможет сильно подорвать боеспособность турецких вооруженных сил в нынешней обстановке, считает эксперт.

"Прежде всего, европейское вооружение - это вооружение флота и сухопутных войск Турции, но, трезво оценивая текущую политическую ситуацию, ни на суше с противником, который может представлять серьезную угрозу [...], ни на море толком сейчас воевать не с кем. А на операцию в масштабах сирийской им в любом случае хватит того, что у них есть", - сказал Крамник.

"Турки сделают вывод из происходящего и в следующий раз купят оружие у кого-то еще", - добавил он.

Турецкий журналист Бурак Бекдил, который специализируется на вопросах обороны, сказал в интервью Турецкой службе Би-би-си, что все объявленные санкции либо носят косметический характер и нацелены в первую очередь для достижения политических результатов внутри стран, которые их ввели, либо просто не окажут серьезного влияния на турецкую армию.

"Мы сможем заменить что-то, например, боеприпасы. Их выпуск можно наладить на месте, а можно купить их у других поставщиков", - сказал он.

"Мы нуждаемся в обычных вооружениях, таких как высокоточные боеприпасы. Однако еще до начала сирийской операции западные страны перестали нам их поставлять", - добавил турецкий эксперт.

Илья Крамник считает, что даже те страны, которые объявили эмбарго на поставки вооружений Турции, все равно будут стараться обходить их всеми возможными способами.

Наконец, Турция потенциально сможет покупать оружие на новых рынках, например в России или Китае. Тем более что сделка на покупку систем ПРО С-400 в России была одной из самых крупных оборонных затрат Турции за последние годы.

"Я бы также не исключал различные экзотические варианты, включая совместные разработки тех или иных видов вооружений с другими более-менее промышленно развитыми странами третьего мира типа Бразилии или Индии", - сказал российский эксперт.

В любом случае, как полагает Бурак Бекдил, Турция будет всячески снижать свою зависимость от иностранных поставщиков.

"20-25 лет назад у западных стран была монополия с их системами вооружений, и они использовали их как инструмент внешней политики, говоря: "Ты не получишь это больше нигде, если я тебе этого не дам". Но теперь, если ты что-то не можешь получить в одном месте, ты просто найдешь это в другой стране", - сказал он Би-би-си.