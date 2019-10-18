Барселона готовится к новым массовым протестам и столкновениям с полицией
В Барселоне ожидаются массовые протесты. Демонстранты намерены перекрыть основные автомагистрали, ведущие в столицу Каталонии. Вечером в городе начинается всеобщая забастовка.
Все это - меньше чем через неделю после того, как протестующие заблокировали аэропорт Барселоны, и меньше чем через два дня после того, как столкновения между протестующими и полицией обострились до такой степени, что начались поджоги машин.
Так многие каталонцы отреагировали на приговор девятерым лидерам движения за независимость региона: девять бывших чиновников получили тюремные сроки от девяти до 13 лет.
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Город без движения
Нынешние протесты связаны с референдумом об отделении Каталонии от Испании. 1 октября 2017 года власти Каталонии открыли избирательные участки и задали в бюллетенях один вопрос: хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики? "За" проголосовало более 90%.
За два года, прошедшие с того момента, конституционный суд Испании успел признать рефендум незаконным, глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон бежал из страны, а четырехмесячный суд над другими лидерами движения за независимость закончился тюремными сроками.
Услышав вердикт - от девяти до 13 лет тюрьмы - тысячи жителей Барселоны прошли маршем к барселонскому аэропорту Эль-Прат и заблокировали работу первого терминала. Не вылетели десятки рейсов.
На этом протесты не закончились. Основная акция запланирована на пятницу. Протестующих так много, что, судя по всему, они заблокируют весь центр Барселоны, сконцентрировавшись на проспектах Диагональ и Пассеч-де-Грасиа, а также улице Гран-Виа - одновных магистралях города.
"Мне кажется, аэропорт снова блокировать не будут. То была разовая акция, сыграли на эффекте внезапности, - считает Надя Бобкова, художница и журналистка из Барселоны. - Для чего перекрывали аэропорт: во-первых, чтобы [власти] не успели среагировать, во-вторых, чтобы привлечь сразу внимание всего мира, потому что в принципе никого уже не волнует этот приговор, что сделали эти люди два года назад - никто уже не помнит".
"Не будем жестко бороться, даже если на нас нападут"
На вопрос, кто организует этот протест, нет однозначного ответа. Влиятельные профсоюзные объединения CSC и IAC, поддерживающие движение независимости, объявили о пятничной забастовке, но на этом их вклад в массовый протест закончился.
Основной координацией занимается движение "Демократическое цунами". Его лидеры также неочевидны. На сайте движения говорится, что "цунами" не поддерживает насильственные действия и отказывается считать оппонентов врагами: "Мы готовы страдать, но не причинять страдания. Мы не будем бороться насильственными методами, если они будут на нас нападать".
"Я не чувствовал никакой опасности, - признается житель Барселоны Алекс Ярославский, который в среду вечером решил посмотреть на протест студентов. - Протестующие тоже не были настроены хоть как-то агрессивно ко мне как наблюдателю".
По наблюдениям Ярославского, на студенческом протесте в среду у многих в руках были бутылки с алкоголем, доносился запах травы.
"Протест не везде мирный. Протестующие на передовых экипируются шлемами, масками, очками защитными. Они же ломают плитку, асфальт, сооружения, чтобы кидать ими в полицию, - наблюдал Алекс Ярославский. - Полиция действует весьма эффектно при разгоне толпы: сначала стреляют шумовыми патронами, сразу начинают бежать первые испугавшиеся, и в этот момент начинают ехать фургоны с моссос (Mossos d'Esquadra - автономные полицейские силы Каталонии - Би-би-си) на большой скорости и разбегаются уже все".
В третью ночь протестов пострадали не менее 80 человек, включая 46 полицейских. Это данные властей Испании. Всего с начала протестов четыре человека попали в тюрьму по обвинению в беспорядках.
Ночью в среду власти зафиксировали около 50 возгораний в городе: протестующие поджигали машины, мусорные баки и скутеры. Такого накала протест достиг после того, как за ночь до этого полиция задержала 51 демонстранта.
Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны готово действовать решительно: "Каталонцы и испанское общество должны знать, что правительство рассматривает все возможные сценарии".
Вера Некрасова живет в Каталонии уже семь лет, работает программисткой. На днях она по своей инициативе создала телеграм-бота, который подсказывает русскоязычным жителям Каталонии, перекрыта ли та или иная дорога. Сама Некрасова на протесты не ходит: "Все-таки я гражданка России и просто не чувствую за собой морального права решать, как будет устроена Каталония. Пока это мирное движение за самоопределение, меня оно нисколько не расстраивает".
Правда, сказала Би-би-си Вера Некрасова, вчера из-за протестов долго не могла уснуть: "Не будешь спать, пока под окнами жгут машины и контейнеры. Вчера из собственного окна наблюдала, как полиция догоняла на фургонах особо активных и отвесила пару тумаков. Но жизнь идет своим чередом: все это происходит, а потом просто люди продолжают жить своей жизнью".
Протест через "Телеграм"
"Телеграм" стал одной из основных площадок для координации демонстрантов. Основная информация для желающих присоединиться к протестам публикуется в канале "Демократическое цунами". Сейчас на него подписаны больше 318 тысяч человек. Для сравнения: у одного из самых популярных российских телеграм-каналов - "Незыгаря" - 240 тысяч подписчиков.
"Забавно, что в последнее время "Телеграм" прислал мне тонны уведомлений о том, что такой-то и такой-то теперь в "Телеграме". По этим уведомлениям можно отслеживать, что из числа друзей и знакомых кто-то за отделение или хотя бы сочувствует", - рассказывает дизайнер Надя Бобкова.
Еще один инструмент для координации - специально созданное приложение. Протестующие скачивают его на телефон, но для того чтобы начать им пользоваться, придется найти человека, который уже зарегистрирован в приложении: телефон должен считать QR-код.
Как и протесты в Гонконге, нынешнее "демократическое цунами" в Барселоне опирается не на лидеров или институты, а на цифровые инструменты - мессенджеры и соцсети. Хотя российские СМИ считают, что анонимность, которая достигается посредством мессенджеров, нужна для того, чтобы "защитить руководителей протестов от уголовного преследования".
В четверг активисты из Каталонии наткнулись на "Инстаграм" российской блогерки Елены Рыбаченко (705 тысяч подписчиков): девушка выложила гламурное фото на фоне горящих конструкций с подписью: "Барселона в огне. Впереди, сзади тебя, слева и справа - везде огонь. Вокруг взрывы, над головой вертолеты , шум лопастей и сирены. Эта ночь - словно голливудский боевик!"
В комментариях блогерку попросили с большим уважением относиться к протестующим: "Вам должно быть стыдно, что вы опубликовали эту фотографию, как будто стоите перед туристическим местом. Огонь сзади вас олицетворяет борьбу каталонцев".
Как-нибудь протянут
Компания, в которой работает россиянка Вера Некрасова, решила, что в пятницу сотрудникам стоит не приезжать в офис, а остаться дома. Добраться куда-либо в этот день особенно сложно из-за забастовки общественного транспорта и большой манифестации.
Художница Надя Бобкова говорит, что до пятницы большинство магазинов в городе работало. Несмотря на это, еще в понедельник "народ кинулся на всякий случай покупать еду впрок".
"Склады крупнейших сетей [находятся] непосредственно рядом с Барселоной и вплоть до завтра будут относительно доступны. А уж два дня (воскресенье - выходной) они как-нибудь протянут", - считает Некрасова.
Происходящее в Барселоне, впрочем, не отражается на потоке российских туристов, заявила в четверг представитель МИД России Мария Захарова.
По оценке Ассоциации туроператоров России, в Барселоне могут находиться около тысячи российских туристов.
"Настоящий хаос и ожесточенные бои с полицией"
Российские федеральные каналы активно освещают ситуацию в Каталонии.
При этом на политических ток-шоу ни в среду, ни в четверг тема протестов в Барселоне не обсуждалась.
"Митингующие громят все на своем пути, протесты все больше приобретают радикальный оттенок. Пострадавших - десятки. Жители всерьез опасаются за свои дома и на защиту встают сами", - сообщили в эфире Первого канала 17 октября.
Корреспондент телеканала Иван Благой в последовавшем за этой подводкой сюжете сообщает: "Город тонет в ультранасилии. Полиция под градом из бутылок и камней. На линии огня - случайные люди".
На России 1 происходящее назвали "настоящим хаосом" и "ожесточенными боями с полицией".
На НТВ дают такую оценку происходящему: "В Барселоне на третий день массовых волнений полиция была вынуждена дать серьезный отпор протестующим. Манифестанты спровоцировали стражей порядка".
Действиями полиции в Каталонии действительно недовольны. "Приносите с собой туалетную бумагу - нам нужно подтереть много говна", - гласит одна из листовок с призывом выходить на митинг против действий полиции. На фото под текстом: полицейский, бьющий демонстрантов дубинкой.
Многие общественные организации, как и движение "Демократическое цунами", настойчиво призывают демонстрантов не применять силу и не поддаваться на возможные провокации.
При участии Службы мониторинга Би-би-си