Барселона готовится к новым массовым протестам и столкновениям с полицией

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В Барселоне ожидаются массовые протесты. Демонстранты намерены перекрыть основные автомагистрали, ведущие в столицу Каталонии. Вечером в городе начинается всеобщая забастовка.

Все это - меньше чем через неделю после того, как протестующие заблокировали аэропорт Барселоны, и меньше чем через два дня после того, как столкновения между протестующими и полицией обострились до такой степени, что начались поджоги машин.

Так многие каталонцы отреагировали на приговор девятерым лидерам движения за независимость региона: девять бывших чиновников получили тюремные сроки от девяти до 13 лет.

Город без движения

Нынешние протесты связаны с референдумом об отделении Каталонии от Испании. 1 октября 2017 года власти Каталонии открыли избирательные участки и задали в бюллетенях один вопрос: хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики? "За" проголосовало более 90%.

За два года, прошедшие с того момента, конституционный суд Испании успел признать рефендум незаконным, глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон бежал из страны, а четырехмесячный суд над другими лидерами движения за независимость закончился тюремными сроками.

Услышав вердикт - от девяти до 13 лет тюрьмы - тысячи жителей Барселоны прошли маршем к барселонскому аэропорту Эль-Прат и заблокировали работу первого терминала. Не вылетели десятки рейсов.

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На этом протесты не закончились. Основная акция запланирована на пятницу. Протестующих так много, что, судя по всему, они заблокируют весь центр Барселоны, сконцентрировавшись на проспектах Диагональ и Пассеч-де-Грасиа, а также улице Гран-Виа - одновных магистралях города.

"Мне кажется, аэропорт снова блокировать не будут. То была разовая акция, сыграли на эффекте внезапности, - считает Надя Бобкова, художница и журналистка из Барселоны. - Для чего перекрывали аэропорт: во-первых, чтобы [власти] не успели среагировать, во-вторых, чтобы привлечь сразу внимание всего мира, потому что в принципе никого уже не волнует этот приговор, что сделали эти люди два года назад - никто уже не помнит".

"Не будем жестко бороться, даже если на нас нападут"

На вопрос, кто организует этот протест, нет однозначного ответа. Влиятельные профсоюзные объединения CSC и IAC, поддерживающие движение независимости, объявили о пятничной забастовке, но на этом их вклад в массовый протест закончился.

Основной координацией занимается движение "Демократическое цунами". Его лидеры также неочевидны. На сайте движения говорится, что "цунами" не поддерживает насильственные действия и отказывается считать оппонентов врагами: "Мы готовы страдать, но не причинять страдания. Мы не будем бороться насильственными методами, если они будут на нас нападать".

"Я не чувствовал никакой опасности, - признается житель Барселоны Алекс Ярославский, который в среду вечером решил посмотреть на протест студентов. - Протестующие тоже не были настроены хоть как-то агрессивно ко мне как наблюдателю".

По наблюдениям Ярославского, на студенческом протесте в среду у многих в руках были бутылки с алкоголем, доносился запах травы.

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"Протест не везде мирный. Протестующие на передовых экипируются шлемами, масками, очками защитными. Они же ломают плитку, асфальт, сооружения, чтобы кидать ими в полицию, - наблюдал Алекс Ярославский. - Полиция действует весьма эффектно при разгоне толпы: сначала стреляют шумовыми патронами, сразу начинают бежать первые испугавшиеся, и в этот момент начинают ехать фургоны с моссос (Mossos d'Esquadra - автономные полицейские силы Каталонии - Би-би-си) на большой скорости и разбегаются уже все".

В третью ночь протестов пострадали не менее 80 человек, включая 46 полицейских. Это данные властей Испании. Всего с начала протестов четыре человека попали в тюрьму по обвинению в беспорядках.

Ночью в среду власти зафиксировали около 50 возгораний в городе: протестующие поджигали машины, мусорные баки и скутеры. Такого накала протест достиг после того, как за ночь до этого полиция задержала 51 демонстранта.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны готово действовать решительно: "Каталонцы и испанское общество должны знать, что правительство рассматривает все возможные сценарии".

Вера Некрасова живет в Каталонии уже семь лет, работает программисткой. На днях она по своей инициативе создала телеграм-бота, который подсказывает русскоязычным жителям Каталонии, перекрыта ли та или иная дорога. Сама Некрасова на протесты не ходит: "Все-таки я гражданка России и просто не чувствую за собой морального права решать, как будет устроена Каталония. Пока это мирное движение за самоопределение, меня оно нисколько не расстраивает".

Правда, сказала Би-би-си Вера Некрасова, вчера из-за протестов долго не могла уснуть: "Не будешь спать, пока под окнами жгут машины и контейнеры. Вчера из собственного окна наблюдала, как полиция догоняла на фургонах особо активных и отвесила пару тумаков. Но жизнь идет своим чередом: все это происходит, а потом просто люди продолжают жить своей жизнью".

Протест через "Телеграм"

"Телеграм" стал одной из основных площадок для координации демонстрантов. Основная информация для желающих присоединиться к протестам публикуется в канале "Демократическое цунами". Сейчас на него подписаны больше 318 тысяч человек. Для сравнения: у одного из самых популярных российских телеграм-каналов - "Незыгаря" - 240 тысяч подписчиков.

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"Забавно, что в последнее время "Телеграм" прислал мне тонны уведомлений о том, что такой-то и такой-то теперь в "Телеграме". По этим уведомлениям можно отслеживать, что из числа друзей и знакомых кто-то за отделение или хотя бы сочувствует", - рассказывает дизайнер Надя Бобкова.

Еще один инструмент для координации - специально созданное приложение. Протестующие скачивают его на телефон, но для того чтобы начать им пользоваться, придется найти человека, который уже зарегистрирован в приложении: телефон должен считать QR-код.

Как и протесты в Гонконге, нынешнее "демократическое цунами" в Барселоне опирается не на лидеров или институты, а на цифровые инструменты - мессенджеры и соцсети. Хотя российские СМИ считают, что анонимность, которая достигается посредством мессенджеров, нужна для того, чтобы "защитить руководителей протестов от уголовного преследования".

В четверг активисты из Каталонии наткнулись на "Инстаграм" российской блогерки Елены Рыбаченко (705 тысяч подписчиков): девушка выложила гламурное фото на фоне горящих конструкций с подписью: "Барселона в огне. Впереди, сзади тебя, слева и справа - везде огонь. Вокруг взрывы, над головой вертолеты , шум лопастей и сирены. Эта ночь - словно голливудский боевик!"

В комментариях блогерку попросили с большим уважением относиться к протестующим: "Вам должно быть стыдно, что вы опубликовали эту фотографию, как будто стоите перед туристическим местом. Огонь сзади вас олицетворяет борьбу каталонцев".

Как-нибудь протянут

Компания, в которой работает россиянка Вера Некрасова, решила, что в пятницу сотрудникам стоит не приезжать в офис, а остаться дома. Добраться куда-либо в этот день особенно сложно из-за забастовки общественного транспорта и большой манифестации.

Художница Надя Бобкова говорит, что до пятницы большинство магазинов в городе работало. Несмотря на это, еще в понедельник "народ кинулся на всякий случай покупать еду впрок".

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"Склады крупнейших сетей [находятся] непосредственно рядом с Барселоной и вплоть до завтра будут относительно доступны. А уж два дня (воскресенье - выходной) они как-нибудь протянут", - считает Некрасова.

Происходящее в Барселоне, впрочем, не отражается на потоке российских туристов, заявила в четверг представитель МИД России Мария Захарова.

По оценке Ассоциации туроператоров России, в Барселоне могут находиться около тысячи российских туристов.

"Настоящий хаос и ожесточенные бои с полицией"

Российские федеральные каналы активно освещают ситуацию в Каталонии.

При этом на политических ток-шоу ни в среду, ни в четверг тема протестов в Барселоне не обсуждалась.

"Митингующие громят все на своем пути, протесты все больше приобретают радикальный оттенок. Пострадавших - десятки. Жители всерьез опасаются за свои дома и на защиту встают сами", - сообщили в эфире Первого канала 17 октября.

Корреспондент телеканала Иван Благой в последовавшем за этой подводкой сюжете сообщает: "Город тонет в ультранасилии. Полиция под градом из бутылок и камней. На линии огня - случайные люди".

На России 1 происходящее назвали "настоящим хаосом" и "ожесточенными боями с полицией".

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На НТВ дают такую оценку происходящему: "В Барселоне на третий день массовых волнений полиция была вынуждена дать серьезный отпор протестующим. Манифестанты спровоцировали стражей порядка".

Действиями полиции в Каталонии действительно недовольны. "Приносите с собой туалетную бумагу - нам нужно подтереть много говна", - гласит одна из листовок с призывом выходить на митинг против действий полиции. На фото под текстом: полицейский, бьющий демонстрантов дубинкой.

Многие общественные организации, как и движение "Демократическое цунами", настойчиво призывают демонстрантов не применять силу и не поддаваться на возможные провокации.

При участии Службы мониторинга Би-би-си