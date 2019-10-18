Image caption Первыми карту со спорной "девятипунктирной линией" заметили в мультфильме зрители во Вьетнаме

Малайзия потребовала вырезать одну из сцен из анимационного фильма "Эверест" (Abominable) киностудии DreamWorks, где появляется карта с так называемой "девятипунктирной линией", обозначающей территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море.

В Малайзии назвали исключение указанной сцены условием для выпуска картины в прокат в стране. Планировалось, что в кинотеатрах Малайзии мультфильм начнут показывать 7 ноября.

Сама сцена, о которой идет речь, возражений у прокатчиков в Малайзии не вызывает. Однако действие сцены происходит на фоне карты, где изображена так называемая "линия девяти пунктиров". Эту линию Китай с 1947 года использует для определения своих территориальных интересов в Южно-Китайском море. Она охватывает более 80% территории Южно-Китайского моря.

Малайзия стала третьей страной в Юго-Восточной Азии, которая выразила протест в связи с появлением этой карты в мультфильме.

Ранее прокатчики во Вьетнаме отказались от показа картины. Политики на Филиппинах призвали к бойкоту фильмов киностудии DreamWorks.

Принадлежность островов в Южно-Китайском море оспаривают Китай и еще пять стран.

В первую очередь, это Парасельские острова, на которые кроме Китая претендуют Вьетнам и Тайвань, острова Спратли (предположительно богатые нефтяными месторождениями), чью принадлежность оспаривают Филиппины, Китай, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам.

В фильме карта появляется только в качестве фона и остается на экране в течение очень непродолжительного времени. Однако столь резкая реакция на появление не признанной международным сообществом "линии девяти пунктиров" в мультфильме объясняется тем, что карта служит напоминанием сразу о нескольких острых территориальных спорах и может восприниматься как попытка одной из сторон (в данном случае Китая) еще раз заявить о своих правах на спорные территории.

Детский анимационный фильм "Эверест" никак не касается темы территориальных споров в Южно-Китайском море. Он о девочке-китаянке Лу из Шанхая, которая на крыше своего дома, где она обычно играет на скрипке, находит йети, с которым они быстро становятся друзьями. И несмотря на серьезные препятствия, ей и ее друзьям удается вернуть йети домой - в Гималаи, на вершину Эвереста.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во Вьетнаме "Эверест" в кинотеатрах больше не показывают

Карта на экране появляется довольной случайно: на крыше у девочки Лу есть маленький самодельный домик, и в нем на стене висит большая карта Восточной Азии - с линией девяти пунктиров. В том, что у девочки в домике висит такая карта, нет ничего удивительного, потому что девочка - китаянка, она живет в Шанхае, и у нее если и есть карта, то, скорее всего, именно такая, с девятипунктирной линией.

Что такое линия девяти пунктиров?

"Девятипунктирная линия" определяет зону китайских интересов в водах Южно-Китайского моря от материкового Китая и острова Хайнань до побережья Малайзии и Брунея. Южно-Китайское море - геостратегически важный регион, богатый минеральными природными ресурсами и имеющий важное значение для рыболовной отрасли. Естественно, что на эти территории претендуют страны, имеющие выход в Южно-Китайское море.

Китай заявляет о собственных исторических правах на эти территории и в качестве аргументов приводит целый ряд доказательств из истории, которые многие страны не считают достаточно убедительными.

Китай утверждает, что всегда контролировал большую часть этой территории. Также Пекин указывает на то, что китайские рыбаки на протяжении столетий селились на спорных островах.

Линия девяти пунктиров очерчивает зону интересов Китая и захватывает почти всю территорию Южно-Китайского моря, оставляя лишь небольшую прибрежную линию другим претендентам.

Другие претенденты на эти территории не соглашаются с территориальными претензиями и доводами Китая.

У Вьетнама также есть карты, очерчивающие зону интересов страны. Филиппины, в свою очередь, указывают на то, что многие острова, на которые претендует Китай, находятся гораздо ближе к Филиппинам, чем к КНР, и что эти острова населены в основном филиппинцами.

Малайзия и Бруней указывают на то, что оспариваемые территории, согласно Конвенции ООН по морскому праву, находятся в пределах их исключительной экономической зоны.

В январе 2013 года Филиппины подали на Китай иск в Международный суд ООН, который в 2016 году признал, что КНР не имеет права на спорные острова в Южно-Китайском море и что Китай нарушил суверенные права Филиппин, проводя разведку месторождений на шельфе Рид-Банка.

Пекин отказался признавать решение суда, и оно фактически не имело никаких последствий.

Быстрый рост влияния Китая в регионе заставляет претендентов на территории в Южно-Китайском море делать сложный выбор - пытаться заявлять о своих правах или отказаться от претензий, склонившись перед экономической мощью Китая.

Почему карта появляется в фильме?

Сложно сказать, почему карта появляется в мультфильме, ведь никакой смысловой нагрузки в развитии действий эта деталь не несет, и можно было бы запросто избежать ее появления в кадре.

Мультфильм "Эверест" - первый совместный проект американской киностудии DreamWorks и китайской компании Pearl Studio.

В Китае в основном выпускаются карты, на которых изображена "линия девяти пунктиров", поэтому для китайской киностудии это самая обычная карта.

Зрители во Вьетнаме обвинили Китай в том, что китайская киностудия включила изображение карты для того, чтобы именно такая карта региона становилось наиболее привычной и, в итоге, территориальные претензии Китая воспринимались бы в мире как менее спорные.

На самом деле Китай не только заявляет свои права на эти территории. Вся спорная территория в течение многих лет патрулируется сторожевыми кораблями Китая, а на спорных островах действуют военные посты КНР.

Китай также, расширив площадь некоторых рифов, построил взлетно-посадочные полосы для военных самолетов. В том числе, такие взлетно-посадочные полосы построены на островах архипелага Спратли.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На спорных островах - в том числе и на архипелаге Спратли - действуют военные посты КНР, построены взлетно-посадочные полосы для военных самолетов

В последние несколько лет Китай стал подходить к решению территориальных споров гораздо жестче и начал действовать гораздо решительнее.

Например, теперь власти Китая начали подходить гораздо строже к тому, как иностранные компании определяют статус Гонконга или Тайваня.

Это привело к тому, что власти Китая, а также активные пользователи социальных сетей, подвергают резкой критике западные компании за использование "неправильных" карт.

На этой неделе французский модный дом Christian Dior принес извинения Китаю за использование карты, на которой Тайвань не был представлен частью КНР.

Как отреагировали на карту в Малайзии и других странах?

"Фильм получил разрешение на показ в Малайзии при условии, что спорная карта будет вырезана из фильма", - сказал глава малазийской оценочной комиссии Мохаммед Замбери Абдул Азиз.

Первыми "линию девяти пунктиров" на карте заметили зрители во Вьетнаме. Власти Вьетнама отреагировали быстро, отозвав фильм из проката.

В США фильм вышел в прокат в сентябре, и почти никто из зрителей не обратил внимания на сцену с картой. Хотя США довольно часто спорят с Китаем по поводу территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море.

Военно-морские силы США регулярно в разных регионах мира проводят операции для "обеспечения свободы навигации". В рамках этих операций американские корабли следуют по тем участкам морей и океанов, которые носят статус международных вод (открытое море) - морского пространства, на котороое не распространяется суверенитет какого-либо государства.